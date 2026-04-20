Ministerio Público logra sentencia de 35 años de prisión a secuestradores de empresaria en Los Olivos en 2023

Ministerio Público. (Foto: Agencia Andina)

Tres ciudadanos extranjeros recibieron una condena de 35 años de prisión en Lima tras ser hallados culpables de secuestro agravado, intento de homicidio y tenencia ilegal de armas de fuego, según confirmó la Fiscalía Penal Corporativa de Lima Norte.

La sentencia, dictada en las últimas horas, incluye el pago solidario de S/ 50.000 a favor de la víctima, una empresaria secuestrada el 22 de junio de 2023 en San Martín de Porres.

Franyer Silva (34), Willie Alfonzo (32) y Anderson Méndez (29) fueron responsabilizados por interceptar el vehículo de la empresaria después de que ella dejara a su hijo en el colegio, obligándola a subir a otro automóvil bajo amenazas con armas de fuego. Durante el incidente, el agente de seguridad que la acompañaba resultó herido por disparos al intentar frustrar el secuestro, pero alcanzó a alertar a la Policía Nacional del Perú (PNP).

En respuesta, la PNP desplegó un operativo de cerco y localizó la unidad en la que se encontraba la víctima. Durante la persecución, los sentenciados abrieron fuego contra los agentes, quienes repelieron los ataques y concretaron la captura en Los Olivos cuando los delincuentes trataban de huir a pie. La empresaria fue rescatada ilesa en el interior del vehículo raptor, donde se incautaron armas de fuego utilizadas en el ilícito.

Secuestro en Los Olivos.

La Fiscalía Penal de Lima Norte fundamentó la acusación en actas de intervención, videos de seguridad, pericias forenses y testimonios de los agraviados, detalló el fiscal Yoel Valverde al sustentar los medios probatorios durante el juicio.

Secuestro frustrado

Según reportes de medios al momento del intento de secuestro en 2023 indican que, aunque la víctima salió ilesa, una vecina del distrito resultó herida por el impacto de una bala cuando salía a comprar pan.

“Mi madre resultó herida de bala en el lugar del secuestro. La tuvimos que traer nosotros mismos hasta la clínica para que la atiendan, yo quise llevarla a un hospital, pero los médicos me dijeron que está grave. Se está desangrando y la tienen que operar, yo no puedo costear los gastos. No sabemos si la bala es de los secuestradores o de la Policía que me ayuden por favor”, indicó la hija de la vecina herida según La República el día del incidente.

Policías interceptan vehículo donde iba secuestrada una empresaria, en Los Olivos.

¿Quién es Frank Silva, el delincuente extranjero que intentó secuestrar a la empresaria?

De acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú (PNP) en horas posteriores a la captura de los criminales, Frank Silva Romero tenía un requerimiento de captura en Chile también por un caso de secuestro y homicidio; así como también una alerta azul internacional, la cual sirve para conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal.

Trascendió que el criminal era uno de los principales sospechosos de la muerte de Eudimar Pérez Marín, una mujer asesinada en Colombia. Según el coronel Jorge Carpio, entonces jefe de la División Antisecuestros de la PNP, los criminales pertenecerían a una facción de la banda de ‘Los Gallegos’, la cual tiene vinculación con el ‘Tren de Aragua’.