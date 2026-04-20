Luz del Sur interrumpe el servicio eléctrico en Miraflores y Surquillo por fuga de gas

Luz del Sur informó que el suministro eléctrico fue interrumpido temporalmente en algunos sectores de los distritos de Miraflores y Surquillo luego de que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios solicitara un corte temporal para que se permita la atención segura de sus integrantes luego de una fuga de gas registrada en la zona.
Según el comunicado difundido hoy en sus redes sociales, la empresa señaló que el servicio eléctrico será restablecido de manera progresiva una vez que la emergencia sea controlada.
La compañía pidió comprensión a los usuarios afectados y reiteró que la suspensión responde a la necesidad de salvaguardar la seguridad durante la intervención de los equipos de emergencia.
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