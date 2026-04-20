Perú Deportes

Géminis y un logro fuera de la cancha: cuatro de sus jugadoras se graduaron del Ejército Peruano en plena lucha por el bronce

Ariana Philipps, Estefany Mariñas, Fabiana Hurtado y Ariana Vega Centeno vivieron su ceremonia de entrega de armas y asumieron el compromiso de servir al país

Guardar
Cuatro jugadoras de Géminis se graduaron del Ejército Peruano en plena lucha por el bronce.
Cuatro jugadoras de Géminis se graduaron del Ejército Peruano en plena lucha por el bronce.

En medio de la intensa definición por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, Deportivo Géminis protagonizó una noticia que trascendió lo deportivo. Cuatro de sus jugadoras —Ariana Philipps, Estefany Mariñas, Fabiana Hurtado y Ariana Vega Centeno— alcanzaron un importante logro personal al graduarse del Ejército Peruano, en una ceremonia que marcó un nuevo capítulo en sus vidas.

Las voleibolistas participaron en la ceremonia de entrega de armas correspondiente a la promoción enero 2026, realizada en el cuartel Fuerte Hoyos Rubio, perteneciente a la II División del Ejército Peruano. Este acto simbólico representa el cierre de una etapa de formación y el inicio de su compromiso con el servicio al país.

El propio club destacó este acontecimiento a través de sus redes sociales, compartiendo un mensaje que rápidamente generó reacciones positivas entre hinchas y seguidores: “El día de hoy nuestras deportistas: Ariana Philipps, Estefany Mariñas, Fabiana Hurtado y Ariana Vega Centeno, tuvieron su ceremonia de entrega de armas (...) Con esto servirán a nuestra patria con alma y corazón”.

Este logro no solo pone en evidencia la disciplina y el compromiso de las jugadoras de Deportivo Géminis dentro de la cancha, sino también fuera de ella. La exigencia de combinar el alto rendimiento deportivo con la formación militar refleja el nivel de entrega que han asumido en ambos frentes.

Ariana Philipps, Estefany Mariñas, Fabiana Hurtado y Ariana Vega Centeno se graduaron del Ejército Peruano.
Ariana Philipps, Estefany Mariñas, Fabiana Hurtado y Ariana Vega Centeno se graduaron del Ejército Peruano. Crédito: Géminis

En plena recta final del campeonato, con el cuadro de Comas peleando por un lugar en el podio, este tipo de hitos fortalece el carácter del grupo y resalta la formación integral de sus deportistas. No se trata únicamente de competir, sino también de crecer a nivel personal y asumir nuevos desafíos, razones por las que este logro ha sido celebrado tanto dentro como fuera del entorno del club.

Enfocadas en cerrar la temporada

Pese a este importante hito fuera de las canchas, el equipo no pierde de vista su principal objetivo deportivo. Deportivo Géminis se mantiene enfocado en la serie por el tercer lugar, con la firme intención de cerrar la temporada de la mejor manera y subirse al podio en una campaña que ha tenido momentos de alta exigencia.

En ese contexto, el logro de Ariana Philipps, Estefany Mariñas, Fabiana Hurtado y Ariana Vega Centeno se suma como un impulso anímico adicional para el grupo. Más allá de lo deportivo, este reconocimiento fortalece la identidad del equipo y representa un motivo de orgullo para toda la institución, que hoy celebra tanto dentro como fuera de la cancha, destacando el crecimiento integral de sus jugadoras en una etapa clave del año.

Géminis busca cerrar la temporada dentro del podio.
Géminis busca cerrar la temporada dentro del podio. Crédito: LPV

¿Cómo va la lucha por el podio?

En la serie por el tercer lugar, Universitario dio el primer golpe al imponerse en sets corridos en el duelo de ida, quedando a solo un triunfo de quedarse con el bronce de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El conjunto ‘crema’ mostró solidez y supo resolver el encuentro con autoridad, tomando una ventaja importante en esta definición.

Sin embargo, la serie aún no está cerrada. Deportivo Géminis buscará reaccionar en el duelo de vuelta, con la obligación de ganar para forzar un ‘extra game’. El equipo de Comas, que tiene a Natalia Málaga como entrenadora, intentará ajustar detalles y revertir la situación para mantenerse en la pelea por el podio, en una llave que promete emociones hasta el final.

Temas Relacionados

Deportivo GéminisUniversitario Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Liga Peruana de Vóley se pronuncia tras polémica con Adeola Owokoniran y San Martín: “Ofrecemos disculpas”

El Departamento de Comunicaciones del torneo admitió su error tras publicar una imagen mal contextualizada luego del triunfo ‘santo’ ante Alianza Lima en la final de ida

Liga Peruana de Vóley se pronuncia tras polémica con Adeola Owokoniran y San Martín: “Ofrecemos disculpas”

Mano Menezes rompió su silencio por la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana, y si es que lo convocará ante España

El técnico brasileño se pronunció por el caso del volante de Al Wasl y de la posibilidad de que vuelva a la ‘bicolor’ tras casi un año

Mano Menezes rompió su silencio por la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana, y si es que lo convocará ante España

Javier Rabanal dejó de ser el técnico de Universitario tras derrotas en Liga 1 y Copa Libertadores

La caída ante Melgar en Arequipa fue la gota que derramó el vaso y sentenció al DT español en la ‘U’, que ya tendría un reemplazo de primera mano

Javier Rabanal dejó de ser el técnico de Universitario tras derrotas en Liga 1 y Copa Libertadores

Paola Rivera explica el triunfo categórico de San Martín en la final de ida: “Estudiamos muy bien a Alianza Lima”

La armadora del equipo ‘santo’ dejó un balance positivo tras el primer duelo por el título y resaltó las claves de la victoria

Paola Rivera explica el triunfo categórico de San Martín en la final de ida: “Estudiamos muy bien a Alianza Lima”

Aplastante triunfo de Alianza Lima 8-0 a Cusco FC 8-0: todos los goles del triunfo ‘blanquiazul’ en la fecha 11 de la Liga 1 2026

El equipo dirigido por Pablo Guede obtuvo una victoria amplia, con tres goles de Eryc Castillo y dos de Fernando Gaibor. En el próximo encuentro, el conjunto ‘íntimo’ enfrentará a Atlético Grau como visitante

Aplastante triunfo de Alianza Lima 8-0 a Cusco FC 8-0: todos los goles del triunfo ‘blanquiazul’ en la fecha 11 de la Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Rafael López Aliaga y Alfonso López Chau entrarían al Congreso como senadores si no logran la presidencia

Elecciones 2026: Rafael López Aliaga y Alfonso López Chau entrarían al Congreso como senadores si no logran la presidencia

Las elecciones complementarias son inviables: El vacío legal que frena la exigencia de Rafael López Aliaga

Fuerza Popular tendría al menos un tercio de las cámaras de Senadores y Diputados del nuevo Congreso

Extrema seguridad en la ONPE: rejas, candados y control total en el centro de Lima

Resultados ONPE al 93.570 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

ENTRETENIMIENTO

Jeffry Fischman se lanza como solista con su primer sencillo ‘Alejándome de ti’

Jeffry Fischman se lanza como solista con su primer sencillo ‘Alejándome de ti’

Dilbert Aguilar confiesa que estuvo enamorado de Janet Barboza y le compuso canción: “Tengo que olvidarla, está con mi mejor amigo”

Magaly Medina revela el método que utilizó para bajar de peso rápidamente: “Era inadmisible”

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo se lucen juntos y a los besos en concierto del español en Nueva York

Samahara Lobatón asegura que Melissa Klug no tiene escándalos en televisión: “Su imagen es correcta”

DEPORTES

Liga Peruana de Vóley se pronuncia tras polémica con Adeola Owokoniran y San Martín: “Ofrecemos disculpas”

Liga Peruana de Vóley se pronuncia tras polémica con Adeola Owokoniran y San Martín: “Ofrecemos disculpas”

Mano Menezes rompió su silencio por la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana, y si es que lo convocará ante España

Javier Rabanal dejó de ser el técnico de Universitario tras derrotas en Liga 1 y Copa Libertadores

Paola Rivera explica el triunfo categórico de San Martín en la final de ida: “Estudiamos muy bien a Alianza Lima”

Aplastante triunfo de Alianza Lima 8-0 a Cusco FC 8-0: todos los goles del triunfo ‘blanquiazul’ en la fecha 11 de la Liga 1 2026