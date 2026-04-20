Géminis y un logro fuera de la cancha: cuatro de sus jugadoras se graduaron del Ejército Peruano en plena lucha por el bronce

Cuatro jugadoras de Géminis se graduaron del Ejército Peruano en plena lucha por el bronce.

En medio de la intensa definición por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, Deportivo Géminis protagonizó una noticia que trascendió lo deportivo. Cuatro de sus jugadoras —Ariana Philipps, Estefany Mariñas, Fabiana Hurtado y Ariana Vega Centeno— alcanzaron un importante logro personal al graduarse del Ejército Peruano, en una ceremonia que marcó un nuevo capítulo en sus vidas.

Las voleibolistas participaron en la ceremonia de entrega de armas correspondiente a la promoción enero 2026, realizada en el cuartel Fuerte Hoyos Rubio, perteneciente a la II División del Ejército Peruano. Este acto simbólico representa el cierre de una etapa de formación y el inicio de su compromiso con el servicio al país.

El propio club destacó este acontecimiento a través de sus redes sociales, compartiendo un mensaje que rápidamente generó reacciones positivas entre hinchas y seguidores: “El día de hoy nuestras deportistas: Ariana Philipps, Estefany Mariñas, Fabiana Hurtado y Ariana Vega Centeno, tuvieron su ceremonia de entrega de armas (...) Con esto servirán a nuestra patria con alma y corazón”.

Este logro no solo pone en evidencia la disciplina y el compromiso de las jugadoras de Deportivo Géminis dentro de la cancha, sino también fuera de ella. La exigencia de combinar el alto rendimiento deportivo con la formación militar refleja el nivel de entrega que han asumido en ambos frentes.

Ariana Philipps, Estefany Mariñas, Fabiana Hurtado y Ariana Vega Centeno se graduaron del Ejército Peruano. Crédito: Géminis

En plena recta final del campeonato, con el cuadro de Comas peleando por un lugar en el podio, este tipo de hitos fortalece el carácter del grupo y resalta la formación integral de sus deportistas. No se trata únicamente de competir, sino también de crecer a nivel personal y asumir nuevos desafíos, razones por las que este logro ha sido celebrado tanto dentro como fuera del entorno del club.

Enfocadas en cerrar la temporada

Pese a este importante hito fuera de las canchas, el equipo no pierde de vista su principal objetivo deportivo. Deportivo Géminis se mantiene enfocado en la serie por el tercer lugar, con la firme intención de cerrar la temporada de la mejor manera y subirse al podio en una campaña que ha tenido momentos de alta exigencia.

En ese contexto, el logro de Ariana Philipps, Estefany Mariñas, Fabiana Hurtado y Ariana Vega Centeno se suma como un impulso anímico adicional para el grupo. Más allá de lo deportivo, este reconocimiento fortalece la identidad del equipo y representa un motivo de orgullo para toda la institución, que hoy celebra tanto dentro como fuera de la cancha, destacando el crecimiento integral de sus jugadoras en una etapa clave del año.

Géminis busca cerrar la temporada dentro del podio. Crédito: LPV

¿Cómo va la lucha por el podio?

En la serie por el tercer lugar, Universitario dio el primer golpe al imponerse en sets corridos en el duelo de ida, quedando a solo un triunfo de quedarse con el bronce de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El conjunto ‘crema’ mostró solidez y supo resolver el encuentro con autoridad, tomando una ventaja importante en esta definición.

Sin embargo, la serie aún no está cerrada. Deportivo Géminis buscará reaccionar en el duelo de vuelta, con la obligación de ganar para forzar un ‘extra game’. El equipo de Comas, que tiene a Natalia Málaga como entrenadora, intentará ajustar detalles y revertir la situación para mantenerse en la pelea por el podio, en una llave que promete emociones hasta el final.