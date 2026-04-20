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De luchar por no descender en Perú a ser campeona en México: la exvoleibolista de Wanka que conquistó la liga azteca

Melissa Garciglia, opuesta de 26 años, pasó de asegurar la permanencia en la Liga Peruana a asumir un nuevo desafío en México, donde terminó consagrándose campeona

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Melissa Garciglia pasó de salvarse del descenso con Deportivo Wanka a levantar el trofeo de la Liga Mexicana de Vóley.
Melissa Garciglia pasó de salvarse del descenso con Deportivo Wanka a levantar el trofeo de la Liga Mexicana de Vóley.

La historia de Melissa Garciglia resume dos extremos del deporte: la presión por no descender y la gloria de ser campeona. En menos de tres meses, la exjugadora del Deportivo Wanka pasó de luchar por la permanencia en la Liga Peruana de Vóley a levantar el título en la Liga Profesional de México con el Coronelas de Durango, firmando una campaña perfecta que la tuvo como una de las protagonistas silenciosas del éxito.

Garciglia defendió los colores de Wanka en un contexto complejo, con el equipo comprometido en la lucha por la permanencia. No había espacio para errores ni margen para la regularidad: cada partido tenía el peso de una final. En ese escenario de alta exigencia constante, la opuesta mexicana se adaptó rápidamente a un torneo competitivo y exigente.

El punto más alto de su paso por Perú llegó en el cuadrangular de revalidación, instancia decisiva para evitar el descenso. Allí, su equipo encontró en ella una de sus principales armas ofensivas. En el duelo clave ante Kazoku No Perú, ‘Meli’ firmó una actuación determinante con 20 puntos, siendo fundamental para asegurar la continuidad del club en la máxima categoría.

Más allá del resultado deportivo, su experiencia en el campeonato peruano significó un aprendizaje profundo. La propia jugadora reconoció posteriormente que fue una etapa distinta a todo lo vivido anteriormente, marcada por la presión y la necesidad de competir al límite en cada jornada.

Melissa Garciglia, figura internacional de Deportivo Wanka, valoró su experiencia en el vóley peruano. (Video: Sportivo)

Su exitoso regreso a México

Tras su paso por el voleibol peruano, Melissa Garciglia regresó a México para sumarse al Coronelas de Durango, un equipo que no tardó en imponer condiciones y consolidarse como el gran referente de la temporada. Desde el arranque del torneo, el conjunto mostró una superioridad sostenida sobre sus rivales y cerró la fase regular con un registro impecable: ganó todos sus partidos, sin fisuras ni tropiezos.

Ese dominio inicial no solo los colocó en la cima de la competencia, sino que también los instaló como los principales candidatos al título, una etiqueta que supieron sostener con autoridad en la etapa decisiva del campeonato.

En semifinales, Coronelas de Durango se midió ante las Guerreras de Puebla. Lejos de complicarse, el equipo de Garciglia resolvió la serie con contundencia, imponiéndose en dos encuentros consecutivos por un marcador de 3-1, resultado que les permitió avanzar a la final sin mayores sobresaltos.

El último obstáculo fue Tapatías de Jalisco, un rival con experiencia y recursos para competir en instancias decisivas. Sin embargo, Durango volvió a responder en los momentos clave y confirmó su condición de equipo sólido.

La final se disputó en dos capítulos intensos. En el primer duelo, el equipo de Garciglia se quedó con una victoria ajustada por 3-2, en un partido exigente que puso a prueba la resistencia del grupo. En el segundo encuentro, el equipo mostró mayor control del juego y cerró la serie con un 3-1 que selló su consagración como campeonas de la liga mexicana.

Melissa Garciglia se coronó campeona en México con Coronelas de Durango.
Melissa Garciglia se coronó campeona en México con Coronelas de Durango. Crédito: Instagram

Melissa Garciglia, pieza clave en la consagración

En medio de una campaña casi perfecta, Melissa Garciglia se consolidó como una de las piezas más importantes del plantel campeón. Aunque se incorporó en febrero, con la temporada ya iniciada, su impacto fue inmediato: aportó potencia ofensiva, solidez en momentos decisivos y una regularidad que permitió sostener el alto nivel del Coronelas de Durango en los tramos más exigentes del torneo.

Más allá de su aporte en cancha, su adaptación rápida al sistema del equipo fue clave para un plantel que mantuvo el dominio durante toda la competencia. Su recorrido reciente refleja una transformación marcada: de disputar una temporada de alta exigencia en Perú, enfocada en objetivos completamente distintos, pasó a integrarse a un proyecto campeón en México, consolidando una etapa de crecimiento que la ha llevado a competir —y ganar— en distintos escenarios del voleibol internacional.

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