Liga Peruana de Vóley se pronuncia tras polémica con Adeola Owokoniran y San Martín: “Ofrecemos disculpas”

Liga Peruana de Vóley se pronunció tras polémica publicación con Adeola Owokoniran y San Martín. Crédito: Prensa USMP

La Liga Peruana de Vóley decidió pronunciarse oficialmente luego de la controversia generada por una publicación en sus redes sociales que involucró a Adeola Owokoniran, jugadora de la Universidad San Martín, tras la final de ida frente a Alianza Lima. A través de un comunicado difundido por su Departamento de Comunicaciones, la organización reconoció el error en el manejo del contenido y ofreció disculpas públicas tanto a la deportista como a su institución.

El pronunciamiento llega después de que un post —posteriormente eliminado— generara malestar en el entorno del club ‘santo’. La imagen mostraba a Owokoniran en un gesto captado durante el partido, acompañada de un texto que fue considerado inapropiado y fuera de contexto. Esto provocó la reacción inmediata de la USMP, que cuestionó la forma en que se presentó el contenido.

En ese sentido, la Liga admitió que la publicación no estuvo a la altura de los estándares que promueve. “Expresamos nuestras más sinceras disculpas por la difusión de una publicación en redes sociales en la que se incluyó una fotografía acompañada de un texto que no reflejó adecuadamente el contexto del juego ni los valores que promovemos como institución”, señala el documento.

Uno de los puntos centrales del comunicado fue el reconocimiento directo hacia las partes afectadas. La organización fue clara al asumir la responsabilidad por la difusión del contenido y el impacto que pudo generar. “Ofrecemos disculpas, en primer lugar, a la jugadora involucrada, Adeola Owokoniran, por la exposición de una imagen que pudo dar lugar a interpretaciones inadecuadas sobre su conducta profesional”, precisaron.

Adeola Owokoniran fue la máxima anotadora del triunfo de San Martín ante Alianza Lima en la final de ida. Crédito: LPV

Asimismo, extendieron este mensaje hacia la Universidad San Martín, reconociendo que este tipo de publicaciones pueden afectar la percepción pública del equipo. “Extendemos también nuestras disculpas al club, reconociendo el impacto que este tipo de contenidos puede generar en la percepción de su trabajo y compromiso”, añadieron, en un intento por reparar la relación institucional.

Medidas y compromiso institucional

Más allá de las disculpas, la Liga Peruana de Vóley también anunció acciones concretas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. En el comunicado, remarcaron su compromiso con una comunicación responsable dentro del deporte y asumieron la necesidad de revisar sus procesos internos.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, la integridad y la correcta comunicación en el deporte. Asumimos la responsabilidad de revisar y fortalecer nuestros procesos internos de generación y validación de contenidos para evitar que situaciones similares se repitan”, indicaron.

Además, el organismo reiteró su respeto hacia todos los actores del vóley nacional, incluyendo jugadoras, clubes e instituciones, en un mensaje que busca cerrar la polémica desde un enfoque institucional.

Comunicado oficial de la Liga Peruana de Vóley.

Un episodio en plena definición del campeonato

Este incidente se produce en un momento clave de la temporada, en medio de la definición de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Tras el triunfo de la Universidad San Martín en la final de ida ante Alianza Lima, la atención no solo se centró en lo deportivo, sino también en esta controversia que trascendió las canchas.

Mientras la serie por el título sigue abierta y se espera un desenlace vibrante en el partido de vuelta, este episodio pone sobre la mesa la importancia del manejo responsable de la comunicación oficial en torneos de alto nivel. La Liga ya ha dado un paso al frente al reconocer su error, pero el foco ahora vuelve al campo, donde se definirá al nuevo campeón.