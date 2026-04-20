‘Rubí’, el perfil falso de Tinder con el que una banda criminal citaba y asaltaba a sus víctimas en La Victoria

Cómo operaba Rubí y la banda criminal Los Malditos del Tinder. América TV

Una serie de asaltos orquestados a través de citas en aplicaciones móviles sacudió la tranquilidad de Lima tras descubrirse que una banda criminal utilizaba perfiles falsos para atraer víctimas y robarlas en edificios del distrito de La Victoria. La Policía Nacional del Perú (PNP) identificó a la cabecilla de este grupo como ‘Rubí’, una joven apodada ‘la descarada del Tinder’, cuya función consistía en captar personas mediante promesas de encuentros íntimos.

Según explicó el coronel Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde, la joven creaba perfiles ficticios con fotografías ajenas y mantenía conversaciones que buscaban convencer a sus objetivos de encontrarse en la zona.

Esta aplicación se ha convertido en uno de los lugares más frecuentes para iniciar conversaciones que, en muchos casos, derivan en encuentros presenciales. Sin embargo, la banda conocida como 'Los Malditos del Tinder’ evidencia los riesgos que pueden surgir cuando esas interacciones se utilizan con fines delictivos.

Así operaba ‘Rubí’, el falso perfil de Tinder detrás de una red de robos en citas digitales| Latina Noticias

Una trampa digital en La Victoria: así operaban

El método de operación de la banda era preciso. Las víctimas, atraídas por la promesa de una cita, recibían la dirección de un edificio en el distrito capitalino. Al llegar, la joven se negaba a bajar a la calle y pedía a la persona que subiera al departamento.

“La función de ella era crear los perfiles falsos, mediante la aplicación del Tinder y con fotografías falsas, y poder citar a las personas en los lugares allá en La Victoria para poder iniciar una relación o tener un encuentro íntimo”, declaró el coronel Alcántara a Latina.

Al ingresar al edificio, la persona fue abordada por miembros de la banda, quienes la asaltaron y la agredieron con violencia, según explicó el jefe policial. Otra víctima relató que llegó confiada, llevando consigo dinero, teléfonos y tarjetas. Al entrar al edificio, varios jóvenes la sujetaron, la inmovilizaron y le quitaron todas sus pertenencias.

Durante el asalto, perdió el conocimiento por algunos minutos y, al recuperarse, solo pudo marcharse del lugar, ya sin posibilidad de recuperar lo robado.

Una investigación permitió capturar a miembros de una banda que engañaba a víctimas a través de perfiles falsos en aplicaciones, coordinando encuentros en edificios de Lima para asaltarlas con violencia| Latina Noticias

“Unos chicos me agarraron, uno por la espalda, me cogotearon prácticamente y me robaron todo. En ese momento estuve inconsciente un par de minutos. Ya al reaccionar, paré y solo tenía a retirarme”, declaró una víctima.

La Policía Nacional del Perú logró establecer que más de veinte casos seguían el mismo esquema: mismo distrito, misma avenida, mismo método, mismo perfil de mujer. Los agentes bautizaron la investigación como Operación Tinder.

El Escuadrón Verde desplegó personal encubierto que vigiló la zona, ingresó a los edificios, identificó movimientos y rutas de escape, y esperó el momento oportuno para intervenir.

Esta vez, se haría una nueva intervención. Un joven de 20 años fue citado y, cuando la banda intentó despojarlo de sus pertenencias, los agentes ingresaron y lograron la captura de tres integrantes: José Ayaucán Saldarriaga y Michelle Cori Cavero, ambos de 18 años, junto a un menor de edad.

No se ha descartado que existan másn involucrados en el caso, como tampoco la suma de víctimas aumente tras conocerse el modus operandi.