Jeffry Fischman se lanza como solista con su primer sencillo ‘Alejándome de ti’

Jeffry Fischman se lanza como solista con su esperado primer sencillo "Alejándome de ti", marcando un nuevo capítulo en su carrera musical.

La escena musical peruana suma un acontecimiento relevante con el debut solista de Jeffry Fischman, quien presenta “Alejándome de ti” como su primer sencillo tras años de trayectoria con una de las bandas más influyentes del rock en español. El lanzamiento representa el inicio de una nueva etapa artística para el compositor, productor y fundador de Libido.

Durante más de dos décadas, el nombre de Fischman se asoció a la evolución del rock peruano. Su influencia se consolidó como miembro fundador y principal compositor de Libido, agrupación que marcó un hito en los años 2000 con canciones como “En esta habitación”, “Invencible” y “Sin Rencor”.

La trascendencia de la banda se mantiene vigente, al ser incluida por Billboard entre las 50 mejores bandas de rock en español de todos los tiempos. Ahora, el músico apuesta por una propuesta personal y directa, buscando conectar desde una perspectiva renovada y sin intermediarios.

Jeffry Fischman posa para un retrato promocional de su debut como solista y el lanzamiento de su sencillo 'Alejándome de ti'.

El proceso que llevó a la creación de “Alejándome de ti” surgió en un periodo de transición en Nueva York. La canción, compuesta en esa ciudad, refleja una etapa de cambios tanto personales como profesionales. El propio Fischman explica que el tema parte de una ruptura, pero adquiere sentido universal al abordar la decisión de dejar atrás etapas y avanzar, a pesar de la incertidumbre. “La canción habla del proceso de cambio, de aceptar que en la vida hay momentos en los que uno debe seguir adelante aunque no tenga todas las respuestas”, señala el artista.

El sencillo fue producido en colaboración con Tweety González en el estudio Unísono de Buenos Aires. El equipo de trabajo incluyó a músicos de la escena latinoamericana y a profesionales de renombre internacional, como Tom Lord-Alge en la mezcla y Ted Jensen en el mastering, quienes aportaron su experiencia a la sonoridad del proyecto.

Jeffry Fischman posa con su guitarra eléctrica bajo un foco, celebrando el lanzamiento de su primer sencillo como solista, ‘Alejándome de ti’.

Una nueva propuesta visual y sonora

El lanzamiento de “Alejándome de ti” se acompaña de un videoclip dirigido por Rodrigo Dulanto, en el que la transformación personal es el eje narrativo. La propuesta visual presenta a Fischman como frontman al frente de una banda con alineación completamente femenina, reforzando el mensaje de renovación y apertura que atraviesa toda esta nueva etapa. El video alterna escenas de la banda en vivo con una historia paralela de búsqueda y cambio, estableciendo un diálogo entre la música y la imagen.

La canción combina una letra introspectiva con una energía musical que busca acercarse a quienes atraviesan momentos de transformación. El propio Fischman destaca que el objetivo es crear un espacio de empatía donde el público pueda identificarse con la experiencia de dejar atrás lo conocido.

Entre las colaboraciones, la presencia de figuras relevantes de la escena actual aporta matices y diversidad al sonido del sencillo, que rehúye de las fórmulas convencionales para apostar por una mirada más honesta y personal.

La imagen promocional anuncia el lanzamiento de 'Alejándome de ti', el primer sencillo en solitario de Jeffry Fischman, previsto para el 16 de abril de 2026.

Más allá del estreno, Fischman anticipa que esta etapa solista representa un camino de exploración y libertad creativa. “Alejándome de ti” es solo el primer paso de un proyecto que continuará desarrollándose a través de nuevas canciones y colaboraciones, con la intención de consolidar una identidad propia y actualizada dentro del panorama musical latinoamericano.

El lanzamiento marca un cambio de rol para el músico, quien asume todas las responsabilidades del proyecto desde la composición hasta la interpretación. La apuesta por una banda femenina en los escenarios y la búsqueda de un sonido internacional refuerzan el enfoque de innovación y autenticidad que define esta nueva etapa.

La llegada de “Alejándome de ti” al circuito musical no solo significa el inicio de una carrera solista, también ofrece una mirada renovada sobre el proceso de cambio y la capacidad de reinventarse a través de la música. En esta etapa, Fischman se distancia de los convencionalismos, priorizando la emoción y la experiencia directa como ejes de su propuesta artística.