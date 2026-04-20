Perú

Ginny Jayna, protagonistas de series tailandesas, llegan con su gira mundial a Lima y convoca a sus fans peruanos

La dupla tailandesa Ginny Jayna, reconocida por su papel en la serie “Poisonous Love”, realizará por primera vez un encuentro con sus seguidores en Lima

Guardar
Dos mujeres jóvenes, Ginny y Jayna, sonríen a cámara. Ginny viste un top blanco y Jayna uno negro. Ambas tienen cabello oscuro y largo. Fondo blanco con letras rojas
Las actrices tailandesas Ginny y Jayna posan durante su llegada a Lima como parte de su exitosa gira mundial, donde se reunirán con sus fans peruanos.

El fenómeno que protagonizan Ginny Natnicha y Jayna Stevens sigue expandiéndose fuera de Asia, con una base de admiradores en crecimiento en América Latina. La gira internacional incluye presentaciones en ciudades como Bangkok, Ho Chi Minh, Manila, Taipei, Macau, Hong Kong, Ciudad de México y Sao Paulo, antes de su llegada al Auditorio Antonio Blanco Basco del Colegio de Ingenieros en San Isidro, Lima el domingo 3 de mayo de 2026, como parte de su “The Tempting Venom Tour”.

Un fenómeno global en ascenso

La serie “Poisonous Love” se consolidó en pocos meses como uno de los títulos más populares del género Girls Love, según la información recogida en el comunicado oficial. Las actrices, que encarnan a los personajes Prem Sinee y Pat Napak, se convirtieron en referentes de moda y cultura juvenil en Tailandia y otros países.

Ginny Natnicha, nacida el 17 de diciembre de 2000, es licenciada en Marketing por la Universidad de Chulalongkorn y suma experiencia como actriz en diferentes géneros televisivos. Su compañera, Jayna Stevens, nació el 17 de febrero de 2006 y proviene de una familia thai-estadounidense. Con apenas 20 años, Jayna fue reconocida como una joven promesa, tras participar en dramas y formatos de entretenimiento en Asia.

Dos mujeres jóvenes, Ginny Jayna, con cabello oscuro y vestidos negros, posan sobre un fondo rojo gótico con castillos, rosas y velas encendidas
Ginny Jayna, protagonistas de series tailandesas, traen su gira mundial a Lima y convocan a sus fans peruanos con este póster promocional de su evento "The Tempting Venom".

El impacto de la dupla se reflejó en los premios recibidos durante 2026. Fueron distinguidas como “Popular Female Couple of the Year” y Ginny obtuvo a título individual el reconocimiento “Rookie Female of the Year” en los Asia Superstar Idol Awards.

El evento en Lima forma parte de la estrategia de las artistas para ampliar su vínculo con seguidores fuera de Asia. La productora indicó que los asistentes tendrán acceso a dinámicas exclusivas, como sesiones de fotografías personales y grupales, firma de autógrafos, regalos y la posibilidad de interactuar directamente con ambas artistas.

Se prevé que el formato de fan meeting permita un contacto más cercano, en un contexto donde la interacción presencial entre figuras internacionales y su audiencia adquiere cada vez mayor relevancia.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma Joinnus. La organización sugiere adquirirlas con anticipación debido al interés que generó el anuncio entre la comunidad local, especialmente en seguidores de la cultura pop asiática. Los precios van desde los S/399 hasta los S/799 para el evento.

Además, tendrán opción de fotografías, merch y hasta autógrafos, con precios des los S/100 hasta los S/399.

Tabla de precios para un evento, mostrando cuatro zonas: Red Venom (S/799.00), Black Venom (S/699.00), Green Venom (S/599.00) y Blue Venom (S/399.00)
Se detallan los precios por zona para el evento de Ginny Jayna en Lima, con entradas desde S/399.00 hasta S/799.00 para sus fans peruanos.

Según la información difundida, “The Tempting Venom Tour” busca consolidar la presencia de Ginny Jayna en mercados emergentes y generar experiencias memorables para sus fans, replicando el éxito alcanzado en otras ciudades. La cita en Lima promete ser una oportunidad singular para quienes siguen la trayectoria de las actrices y la evolución de los contenidos asiáticos en la región.

La llegada de Ginny Jayna a Lima representa un hito para la escena de eventos internacionales orientados al público juvenil y confirma el atractivo de las producciones tailandesas en el circuito global de entretenimiento.

Temas Relacionados

Ginny JaynaAsiaTailandiaperu-entretenimiento

Más Noticias

Es falso que en Andahuaylas se hayan manipulado votos en favor de Keiko Fujimori

Un antiguo video en Facebook desinforma al señalar que a la candidata de Fuerza Popular le hayan contado 180 votos fraudulentos, cuando eso nunca ocurrió, explica PerúCheck

Infobae

Alerta de la Digemid: retiran del mercado un lote de este producto por calidad crítica en Perú

Una alerta sanitaria comunicada recientemente informa que el producto de origen chino fue sometido a un análisis que arrojó resultados desfavorables, recomendándose su devolución y evitando cualquier uso en pacientes

Alerta de la Digemid: retiran del mercado un lote de este producto por calidad crítica en Perú

De luchar por no descender en Perú a ser campeona en México: la exvoleibolista de Wanka que conquistó la liga azteca

Melissa Garciglia, opuesta de 26 años, pasó de asegurar la permanencia en la Liga Peruana a asumir un nuevo desafío en México, donde terminó consagrándose campeona

De luchar por no descender en Perú a ser campeona en México: la exvoleibolista de Wanka que conquistó la liga azteca

Procuraduría pide a la Fiscalía que incluya a Piero Corvetto en investigación preliminar por presunta colusión agravada

El jefe de la ONPE se mantiene en el cargo hasta el momento y anunció a la Fiscalía su intención de entregar su pasaporte

Procuraduría pide a la Fiscalía que incluya a Piero Corvetto en investigación preliminar por presunta colusión agravada

¿La segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026 se realizará en la fecha programada? Lo último que se sabe

El calendario oficial de comicios permanece vigente, mientras las autoridades resuelven denuncias y controversias presentadas tras la primera ronda, en un contexto donde la legalidad y la transparencia del proceso han sido puestas en discusión

¿La segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026 se realizará en la fecha programada? Lo último que se sabe
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Procuraduría pide a la Fiscalía que incluya a Piero Corvetto en investigación preliminar por presunta colusión agravada

Procuraduría pide a la Fiscalía que incluya a Piero Corvetto en investigación preliminar por presunta colusión agravada

¿La segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026 se realizará en la fecha programada? Lo último que se sabe

Presidente José María Balcázar tiene la aprobación más baja de Latinoamérica, incluso menor que la de Delcy Rodríguez

Resultados ONPE al 93.585% EN VIVO: conteo oficial de Perú y el extranjero avanza a paso lento

Elecciones 2026: Rafael López Aliaga y Alfonso López Chau entrarían al Congreso como senadores si no logran la presidencia

ENTRETENIMIENTO

Mayra Goñi y Rodrigo Brand captados besándose: actor explota contra la prensa tras las imágenes

Mayra Goñi y Rodrigo Brand captados besándose: actor explota contra la prensa tras las imágenes

Jeffry Fischman se lanza como solista con su primer sencillo ‘Alejándome de ti’

Dilbert Aguilar confiesa que estuvo enamorado de Janet Barboza y le compuso canción: “Tengo que olvidarla, está con mi mejor amigo”

Magaly Medina revela el método que utilizó para bajar de peso rápidamente: “Era inadmisible”

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo se lucen juntos y a los besos en concierto del español en Nueva York

DEPORTES

De luchar por no descender en Perú a ser campeona en México: la exvoleibolista de Wanka que conquistó la liga azteca

De luchar por no descender en Perú a ser campeona en México: la exvoleibolista de Wanka que conquistó la liga azteca

Liga Peruana de Vóley se pronuncia tras polémica con Adeola Owokoniran y San Martín: “Ofrecemos disculpas”

Mano Menezes rompió su silencio por la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana, y si es que lo convocará ante España

Géminis y un logro fuera de la cancha: cuatro de sus jugadoras se graduaron del Ejército Peruano en plena lucha por el bronce

Javier Rabanal dejó de ser el técnico de Universitario tras derrotas en Liga 1 y Copa Libertadores