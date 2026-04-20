Ginny Jayna, protagonistas de series tailandesas, llegan con su gira mundial a Lima y convoca a sus fans peruanos

Las actrices tailandesas Ginny y Jayna posan durante su llegada a Lima como parte de su exitosa gira mundial, donde se reunirán con sus fans peruanos.

El fenómeno que protagonizan Ginny Natnicha y Jayna Stevens sigue expandiéndose fuera de Asia, con una base de admiradores en crecimiento en América Latina. La gira internacional incluye presentaciones en ciudades como Bangkok, Ho Chi Minh, Manila, Taipei, Macau, Hong Kong, Ciudad de México y Sao Paulo, antes de su llegada al Auditorio Antonio Blanco Basco del Colegio de Ingenieros en San Isidro, Lima el domingo 3 de mayo de 2026, como parte de su “The Tempting Venom Tour”.

Un fenómeno global en ascenso

La serie “Poisonous Love” se consolidó en pocos meses como uno de los títulos más populares del género Girls Love, según la información recogida en el comunicado oficial. Las actrices, que encarnan a los personajes Prem Sinee y Pat Napak, se convirtieron en referentes de moda y cultura juvenil en Tailandia y otros países.

Ginny Natnicha, nacida el 17 de diciembre de 2000, es licenciada en Marketing por la Universidad de Chulalongkorn y suma experiencia como actriz en diferentes géneros televisivos. Su compañera, Jayna Stevens, nació el 17 de febrero de 2006 y proviene de una familia thai-estadounidense. Con apenas 20 años, Jayna fue reconocida como una joven promesa, tras participar en dramas y formatos de entretenimiento en Asia.

Ginny Jayna, protagonistas de series tailandesas, traen su gira mundial a Lima y convocan a sus fans peruanos con este póster promocional de su evento "The Tempting Venom".

El impacto de la dupla se reflejó en los premios recibidos durante 2026. Fueron distinguidas como “Popular Female Couple of the Year” y Ginny obtuvo a título individual el reconocimiento “Rookie Female of the Year” en los Asia Superstar Idol Awards.

El evento en Lima forma parte de la estrategia de las artistas para ampliar su vínculo con seguidores fuera de Asia. La productora indicó que los asistentes tendrán acceso a dinámicas exclusivas, como sesiones de fotografías personales y grupales, firma de autógrafos, regalos y la posibilidad de interactuar directamente con ambas artistas.

Se prevé que el formato de fan meeting permita un contacto más cercano, en un contexto donde la interacción presencial entre figuras internacionales y su audiencia adquiere cada vez mayor relevancia.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma Joinnus. La organización sugiere adquirirlas con anticipación debido al interés que generó el anuncio entre la comunidad local, especialmente en seguidores de la cultura pop asiática. Los precios van desde los S/399 hasta los S/799 para el evento.

Además, tendrán opción de fotografías, merch y hasta autógrafos, con precios des los S/100 hasta los S/399.

Se detallan los precios por zona para el evento de Ginny Jayna en Lima, con entradas desde S/399.00 hasta S/799.00 para sus fans peruanos.

Según la información difundida, “The Tempting Venom Tour” busca consolidar la presencia de Ginny Jayna en mercados emergentes y generar experiencias memorables para sus fans, replicando el éxito alcanzado en otras ciudades. La cita en Lima promete ser una oportunidad singular para quienes siguen la trayectoria de las actrices y la evolución de los contenidos asiáticos en la región.

La llegada de Ginny Jayna a Lima representa un hito para la escena de eventos internacionales orientados al público juvenil y confirma el atractivo de las producciones tailandesas en el circuito global de entretenimiento.