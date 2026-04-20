Fuga de gas en Surquillo: jefe de bomberos llama a la calma y pide a vecinos no acercarse

Surquillo: piden no acercarse ni generar chispas tras fuga de gas

Tras la fuga de gas registrada en la cuadra 50 de la avenida República de Panamá, en Surquillo, Marcos Pajuelo, jefe departamental de Bomberos de Lima, brindó recomendaciones a los vecinos y personas que transitan por la zona. El objetivo es evitar riesgos mientras se controla la emergencia.

El especialista explicó que se trata de gas natural, un tipo de gas que se dispersa rápidamente en el aire. Sin embargo, aclaró que, debido a la presión con la que sale de la tubería dañada, la situación sigue siendo delicada y requiere medidas de prevención.

El mayor peligro es el fuego o las chispas

Sobre la cercanía de grifos en la zona, el brigadier indicó que estos cuentan con sistemas de seguridad adecuados, por lo que no representan un riesgo directo. No obstante, advirtió que el verdadero peligro aparece si hay fuego o chispas cerca del gas.

En ese sentido, pidió evitar encender fósforos, cigarrillos o cualquier objeto que pueda generar una llama. También recomendó no usar equipos que puedan producir chispas mientras se permanezca cerca del área afectada.

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El control de la fuga tomó tiempo

El brigadier señaló que la empresa Cálidda es la encargada de controlar la fuga. Para hacerlo, debe cerrar válvulas ubicadas antes del punto donde se produjo el daño en la tubería. Este proceso no es inmediato.

Explicó que, incluso después de cerrar las válvulas, el gas que queda dentro de la tubería seguirá saliendo por un tiempo. Por eso, los bomberos permanecen en la zona para actuar ante cualquier situación que pueda presentarse.

Tras dos horas de trabajo, los bomberos lograron controlar la emergencia.

Evitar acercarse y no interferir con la emergencia

Entre las principales recomendaciones, el brigadier insistió en que las personas no deben acercarse al lugar. También pidió respetar las indicaciones de los bomberos y de la Policía Nacional, quienes han establecido un perímetro de seguridad.

Además, advirtió sobre el problema de quienes intentan grabar o tomar fotos para redes sociales. “Esto complica el trabajo de los equipos de emergencia”, señaló.

Bomberos atienden emergencia de fuga de gas en predio de Surquillo. Canal N

Finalmente, hizo un llamado a mantener la calma, retirarse del área y dejar que los especialistas realicen su trabajo. La prioridad, indicó, es evitar cualquier incidente mientras se logra controlar por completo la fuga de gas.

Cálidda responde ante emergencia

La empresa Cálidda emitió un comunicado oficial tras la fuga de gas natural registrada este lunes en el distrito de Surquillo, en la cuadra 50 de la avenida República de Panamá. Según informó la concesionaria, el incidente se originó cuando una tubería de su red resultó dañada por una empresa tercera que realizaba trabajos de construcción en la zona.

De acuerdo con la compañía, el hecho ocurrió durante la mañana, en medio de labores de excavación que terminaron afectando la infraestructura subterránea de distribución de gas natural.

Comunicado Cálidda

Cálidda precisó que, tras detectarse la fuga, activó sus protocolos de respuesta y desplazó a su personal técnico al lugar. Las labores se realizan en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que permanece en la zona como medida preventiva ante cualquier eventualidad.

La intervención incluye acciones para controlar la fuga y garantizar la seguridad de los vecinos, mientras se ejecutan los procedimientos necesarios para detener el flujo de gas en la tubería afectada.