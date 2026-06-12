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Gamarra ofrece camisetas alternativas del Mundial 2026 desde S/10: estas son las favoritas de los peruanos

Los comerciantes esperan que la fiebre futbolera ayude a aliviar un escenario complejo, marcado por pérdidas acumuladas de S/600 millones

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Varias camisetas de fútbol de diferentes selecciones y clubes, incluyendo las de Brasil, USA y Francia (Mbappé), exhibidas en maniquíes y perchas en una tienda
Comerciantes de Gamarra ofrecen camisetas de selecciones del Mundial 2026 desde 10 soles para mitigar el impacto económico en el sector textil. (Captura: RPP)

La fiebre del Mundial 2026 ya se vive en el Perú. El balón comenzó a rodar este jueves y, aunque la selección peruana quedó fuera de la cita, miles de aficionados siguen de cerca el debut del torneo. En Gamarra, el entusiasmo ya se tradujo en vitrinas con camisetas de selecciones participantes, en una campaña orientada a empujar ventas golpeadas en el primer semestre.

En la zona deportiva del emporio comercial, los colores de Argentina, Brasil, Colombia, España y Portugal dominan los puestos más concurridos. Parte del público busca vestir los colores de sus favoritos para acompañar cada partido; otros aprovechan la cercanía del Día del Padre para comprar un regalo asociado al fútbol.

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Para los emprendedores, el campeonato se convirtió en una alternativa para amortiguar pérdidas recientes. El efecto, sin embargo, es menor al de Rusia 2018, cuando Perú volvió a una Copa del Mundo tras 36 años y el emporio registró una demanda masiva de prendas alusivas a la Blanquirroja.

Gamarra ofrece camisetas del Mundial 2026 desde S/10

Los comerciantes de Gamarra comenzaron a ofrecer camisetas mundialistas desde S/10. La presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, detalló a la Agencia Andina que los precios se ubican principalmente entre S/10 y S/15 en la zona deportiva situada en la cuadra 16 de la avenida Humboldt, entre las avenidas Gamarra y Aviación.

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Mujer con lentes y camiseta rosa señala una camiseta de fútbol blanca y roja con el logo de Perú; detrás, una pared llena de camisetas deportivas de varios equipos y colores
Una comerciante de Gamarra exhibe camisetas de fútbol, incluyendo modelos de la selección peruana, como parte de una estrategia para impulsar las ventas ante el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Agencia Andina)

“Ya empezó la fiebre del Mundial y nuestros emprendedores del sector deportivo han preparado camisetas de todos los países para que los hinchas puedan adquirirlas. También es una buena opción para regalar por el Día del Padre”, señaló.

Saldaña admitió que la ausencia de la selección peruana limita el alcance de la campaña. A diferencia de 2018, cuando la clasificación impulsó una demanda extendida y benefició a distintos rubros del emporio, este año la actividad se concentra en el subsector deportivo.

La dirigente explicó que el desempeño dependerá de la respuesta del mercado en las próximas semanas, a medida que avance el campeonato y se mantenga el interés del público.

Estas son las camisetas mundialistas más buscadas por los hinchas peruanos

Las camisetas de selecciones latinoamericanas lideran la demanda entre los compradores. Saldaña indicó que las más solicitadas corresponden a Argentina, Brasil y Colombia, un patrón que se repite en los puestos con mayor afluencia de público.

Cinco futbolistas posan con sus uniformes de selección: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé y Harry Kane. De fondo, un estadio de fútbol lleno y con luces.
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé y Harry Kane posan en sus camisetas de selecciones nacionales, representando a los 50 mejores futbolistas del mundial en un estadio vibrante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A ese grupo se suman España y Portugal, esta última impulsada por los aficionados que siguen a Cristiano Ronaldo, según comentó la dirigente empresarial.

El interés no se explica solo por el consumo del hincha que quiere vestir los colores de una selección durante los partidos. Una parte de las compras responde a la temporada comercial por el Día del Padre, que amplía el público más allá del seguidor habitual y abre espacio para adquisiciones por ocasión.

Gamarra enfrenta pérdidas de S/600 millones en el primer semestre

Pese al movimiento por el Mundial 2026, el panorama económico de Gamarra sigue tensionado. Saldaña sostuvo que el torneo no significará un incremento de ventas para el emporio, aunque podría ayudar a reducir parcialmente las pérdidas del sector.

Campaña de invierno en el Empori de Gamarra registraría pérdidas millonarias. (Crédito: Buenos Días Perú)

Según estimaciones de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, las pérdidas acumuladas durante el primer semestre alcanzarían S/600 millones, por el impacto de condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño Costero y por el escenario político.

El subsector deportivo de Gamarra está conformado por alrededor de 3.500 micro y pequeñas empresas (mypes). No obstante, Saldaña precisó que solo cerca del 10% participa por ahora en la producción y comercialización de prendas vinculadas al Mundial 2026.

“Si hubiera clasificado Perú, la participación sería mucho mayor y abarcaría a otros sectores de Gamarra. En esta oportunidad depende de cómo responda el mercado”, afirmó Saldaña.

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