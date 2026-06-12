Perú será sede del Campeonato Panamericano Senior de Esgrima Lima 2026: la cita reunirá a más de 300 competidores

Lo mejor de lo mejor se reúne en Lima. Y es que la capital peruana albergará del 15 al 20 de junio el Campeonato Panamericano Senior de Esgrima Lima 2026, una competencia que convocará a más de 300 especialistas de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe en el Polideportivo 1 de la Videna.
El certamen, organizado por la Federación Deportiva Peruana de Esgrima junto con la Confederación Panamericana de Esgrima (CPE), se regirá por las normas de la Federación Internacional de Esgrima (FIE), sumará puntos para el ranking internacional y entregará plazas para el proceso clasificatorio hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027. El acceso para el público será gratuito.
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Un torneo continental con tres armas y pruebas individuales y por equipos
El Campeonato Panamericano Senior de Esgrima Lima 2026 reunirá a más de 300 atletas en las tres armas de la disciplina: florete, espada y sable. La programación incluirá competencias individuales y pruebas por equipos, con participación de delegaciones procedentes de distintas zonas del continente: Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.
El evento se realizará en el Polideportivo 1 de la Videna, instalación que recibirá las jornadas del 15 al 20 de junio. La organización estará a cargo de la Federación Deportiva Peruana de Esgrima en coordinación con la Confederación Panamericana de Esgrima, mientras que el desarrollo deportivo se ajustará a los reglamentos establecidos por la Federación Internacional de Esgrima.
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Además del valor deportivo propio del campeonato, el certamen tendrá impacto directo en el posicionamiento internacional de los competidores: el rendimiento otorgará puntos para el ranking de la FIE, un incentivo que eleva la exigencia y atrae a deportistas con historial en el circuito de mayor nivel.
Ranking FIE y clasificación a Lima 2027: qué se juega en la Videna
El torneo en Lima tendrá doble relevancia dentro del calendario continental. Por un lado, repartirá puntos para el ranking internacional de la Federación Internacional de Esgrima, un sistema que ordena el rendimiento de los deportistas en el circuito y condiciona sus ubicaciones competitivas. Por otro, el Campeonato Panamericano Senior de Esgrima Lima 2026 funcionará como instancia clasificatoria hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027.
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Esa condición convierte a la competencia en un punto de paso obligado para quienes buscan asegurar posiciones en el ciclo panamericano. En ese marco, cada duelo en florete, espada y sable tendrá implicancias más allá del podio local, debido a que el resultado también incidirá en la ruta de clasificación para el evento multideportivo de 2027.
La magnitud del campeonato se reflejará en la presencia de tiradores ubicados entre los primeros lugares del ranking mundial. Entre las figuras confirmadas aparecen Lee Kiefer, número 3 del mundo en florete femenino; el estadounidense Alexander Massialas, quinto del ranking mundial en florete masculino; Maia Chamberlain, cuarta del mundo en sable femenino; Colin Heathcock, cuarto del ranking mundial en sable masculino; y Hadley Husisian, séptima del mundo en espada femenina.
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La llegada de estos nombres sitúa al torneo como una cita de alto nivel competitivo en el continente y eleva la atención sobre el desempeño de las delegaciones, tanto por la disputa directa como por las implicancias en el ranking internacional.
Perú competirá con 24 esgrimistas y entrada libre para el público
La selección peruana se presentará con una delegación de 24 esgrimistas distribuidos en las tres armas. El equipo buscará capitalizar la condición de local en un torneo que reunirá a algunos de los mejores exponentes del continente y a figuras ubicadas en posiciones destacadas del ranking mundial.
Dentro del grupo nacional figuran, en espada, María Luisa Doig; en florete, los hermanos Fukuda, Joaquín Espinoza, Astrid Bravo y Mariana Soriano; y en sable, Darma Canal. La presencia de los representantes peruanos en todas las modalidades permitirá al país competir en el programa completo, con participación en pruebas individuales y por equipos.
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La realización del Campeonato Panamericano Senior de Esgrima Lima 2026 también supone un nuevo aval a la capacidad organizativa del Perú para recibir competencias internacionales. La sede será el Polideportivo 1 de la Videna, escenario que concentrará las actividades durante seis días de competencia.
El ingreso será completamente gratuito, una medida que permitirá la asistencia de público local a una cita que entregará puntos para el ranking FIE y que será clasificatoria para los Juegos Panamericanos Lima 2027. La organización señaló que el objetivo incluye impulsar el interés por la esgrima y acercar a nuevos públicos a esta disciplina olímpica.
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