Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez anuncian su primer embarazo: “Abril 2026, te esperamos

Mateo Garrido Lecca será papá por primera vez: el comediante anuncia que espera su primer hijo con Verónica Álvarez. Infobae Perú / Captura: IG

Una noticia llena de amor, humor y ternura sorprendió a los seguidores del comediante Mateo Garrido Lecca, quien anunció que junto a su esposa, Verónica Álvarez, se convertirá en padre por primera vez. La pareja compartió el especial momento a través de un video en sus redes sociales, revelando que su bebé llegará al mundo en abril del 2026.

El clip, difundido en la cuenta oficial de Instagram del humorista, muestra a ambos caminando de la mano por un hermoso sembradío, en una atmósfera tranquila y cálida. De pronto, Verónica se detiene, sonríe y comienza a desabotonar su abrigo, dejando al descubierto su tierna pancita de embarazada, mientras Mateo, fiel a su estilo, decide acompañarla en la escena “inflando” su abdomen para simular que él también está esperando un bebé.

El video, cargado de sensibilidad y alegría, está musicalizado con el tema “Bachata Rosa” de Juan Luis Guerra, en la versión interpretada por Consuelo Schuster, lo que añadió un toque romántico y nostálgico al anuncio. Al final, aparece la frase “Abril 2026. Te esperamos”, confirmando así que la pareja se encuentra en el cuarto mes de gestación.

En cuestión de minutos, la publicación acumuló miles de “me gusta” y cientos de comentarios de felicitaciones. Sus seguidores celebraron con entusiasmo la llegada del primer hijo del comediante, recordando que Mateo y Verónica se casaron en abril del 2024, tras varios años de sólida relación. Desde entonces, ambos han compartido con naturalidad algunos pasajes de su vida juntos, pero esta vez, la noticia marcó un antes y un después para la pareja.

“¡Qué emoción! Felicitaciones a los dos, se viene una etapa maravillosa”, “Van a ser unos papás increíbles”, y “La mejor noticia, todo el amor para ustedes”, fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación.

Por su parte, Verónica Álvarez, quien también goza de una importante comunidad en redes sociales, se mostró radiante. En fotografías posteriores, compartidas en historias, la futura mamá agradeció las muestras de cariño y aseguró sentirse “feliz y plena” en esta nueva etapa de su vida.

El anuncio también fue destacado por amigos del medio artístico y personalidades cercanas a la pareja. Varios de ellos comentaron el video, destacando la complicidad y el amor que siempre han mostrado. “Son la definición de amor bonito”, escribió una de sus amigas, mientras otros resaltaron la naturalidad con la que ambos viven cada momento.

El embarazo llega en un momento de madurez emocional y profesional para Mateo, quien ha sabido equilibrar su trabajo en la comedia con una vida personal discreta y estable. A lo largo del tiempo, el humorista ha demostrado que su estilo va más allá de la sátira, y en esta ocasión, mostró su faceta más humana, la de un hombre emocionado ante la idea de convertirse en papá.

Aunque la pareja no ha brindado más detalles sobre el sexo del bebé o el nombre que elegirán, ambos coincidieron en que desean vivir este proceso con tranquilidad, rodeados de familia y amigos. “Abril del 2026 marcará un nuevo comienzo”, escribió Mateo en un comentario posterior, reafirmando su entusiasmo por el futuro.

Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez celebran un año de matrimonio

El amor entre Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez sigue tan sólido como el primer día. El pasado 20 de abril, la pareja celebró su primer aniversario de bodas con un video lleno de emoción y nostalgia, acompañado de mensajes llenos de cariño y complicidad.

A pesar de que ya suman cinco años como pareja, este aniversario marcó su primer año como esposos, un hito que quisieron compartir con todos sus seguidores.

“¡Feliz Aniversario mi vidaaaaaa! ¡Celebrando un año del día más divertido, feliz y lleno de amor! ¡Te amo TANTÍSIMO y soy muy feliz de ser Sra. Garrido Lecca! Feliz 5 años juntos siendo muy muy felices. Eres mi TODO. Te amo muchísimo y estoy emocionada por todo lo que estamos construyendo y por lo que está por venir. Por mil años más siendo el equipazo que somos. ¡Te amo mi vida!”, escribió, acompañando sus palabras con un video donde ambos aparecen bailando durante su boda.

Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez se casaron en abril del 2024.