Universitario recibió dos goles en cinco minutos de Melgar: Matías Zegarra y Jhonny Vidales marcaron por Liga 1 2026

(Liga 1)

Ni bien sonó el pitazo inicial, la gente de FBC Melgar buscó con todo el arco de Universitario de Deportes y no tuvo que pasar mucho tiempo para que el elenco characato se ponga adelante en el marcador por 1-0 cuando tan solo se jugaba el primer minuto.

Todo comenzó con una arremetida por el lado de derecho de la defensa crema de Nicolás Quagliata, que se deshizo de 2 rivales con suma facilidad, para mandar un centro preciso y hacer que Matías Zegarra coloque el primero de la tarde arequipeña.

Matías Zegarra apareció por el centro del área rival y colocó el primero al minuto de juego - Crédito: L1MAX.

Y no pasaría mucho tiempo después, para que en una jugada parecida pero por el lado izquierdo, Johnny Vidales aumentara la cuenta a dos y causará la sorpresa en tienda visitante.

Esta vez, la ayuda vino del propio Zegarra que entro como chuchillo en la mantequilla sin que nadie la defensa rival lo pueda detener para luego dejar que Vidales marque a placer el dos a cero.

Jhonny Vidales aprovechó un contragolpe y aumentó el marcador en tan solo 5 minutos - Crédito: L1MAX.

¿Regalo de Cumpleaños?

Tras la serie de malos resultados que la U ha cosechado en la Copa Libertadores 2026, Javier Rabanal, en el día de su natalicio número 47, negó haber recibido visitas de barristas en su domicilio tras la derrota de Universitario y antes del duelo ante Melgar

El técnico español desmintió versiones que lo señalaban como destinatario de una visita intimidatoria en su vivienda por parte de hinchas, en medio de la agitación que precede el enfrentamiento contra Melgar. Las acusaciones surgieron tras la reciente caída del club ante Coquimbo Unido, aumentando la presión sobre el entrenador a días de un partido decisivo para su futuro en la institución.

Universitario de Deportes atraviesa una etapa de alta tensión luego de perder 2-0 frente a Coquimbo Unido por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El revuelo se incrementó cuando se difundió que un grupo de simpatizantes se habría presentado en el domicilio de Javier Rabanal la noche previa al próximo partido frente a Melgar, encuentro que podría definir su continuidad al mando.

El rumor, lanzado por el periodista deportivo Renato Luna en su canal digital, fue desmentido por la barra oficial Trinchera Norte, que negó rotundamente cualquier implicancia en el hecho. El propio entrenador ofreció su versión al ser consultado en el aeropuerto antes de partir a Arequipa, descartando tener conocimiento del presunto incidente y minimizando la veracidad de la información.

La versión de supuesta visita en la vivienda de Rabanal

El técnico español habló en la previa del partido ante Melgar. Créditos: Jax Latin Media / X.

La noche siguiente a la derrota en Copa Libertadores, el periodista Renato Luna informó en su espacio Nada Que No Sepa que seguidores de Universitario “se acercaron a la casa de Javier Rabanal”, cerca de las 22:30 horas. La noticia circuló con rapidez, generando inquietud en el entorno del club.

Sin embargo, la barra principal Trinchera Norte aclaró en su cuenta de X que “no ha ido, ni irá a la casa de ningún entrenador, ni de ningún dirigente”, desmarcándose de cualquier accionar intimidatorio. El comunicado enfatizó que sus reclamos se realizan en escenarios públicos, citando antecedentes de protestas previas en el propio estadio Monumental.

Al ser consultado por periodistas antes de abordar el vuelo con destino a Arequipa, Rabanal respondió: “Sobre el tema de la hora, a esa hora normalmente ya estoy en casa, acostado, así que no tengo información al respecto”. En cuanto a la posibilidad de represalias, el técnico agregó: “Por ahora no puedo decir nada más porque ni siquiera sé si es cierto”. Posteriormente, Luna rectificó su versión inicial, aclarando que “cometí el error y no aclaré que se trataba de un grupo de hinchas particular”, sin precisar si los individuos pertenecían a la barra oficial o a otro sector de la afición.