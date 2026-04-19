Perú

Marcha convocada por Rafael López Aliaga en Lima genera cierres viales en Jesús María: estas son las calles restringidas

La concentración reunió a ciudadanos de distintos distritos en medio de cuestionamientos al proceso electoral y denuncias presentadas por Renovación Popular ante el JNE

Guardar
El evento se desarrolló bajo resguardo policial y con ajustes en el tránsito, mientras los asistentes portaban banderas y mensajes vinculados a la defensa del voto. Facebook: Rafael López Aliaga

La movilización convocada por Rafael López Aliaga en Lima viene concentrandi a cientos de personas en el distrito de Jesús María durante la tarde del domingo. La convocatoria, difundida en redes sociales como una “Marcha por la Democracia”, se instaló en los alrededores del Campo de Marte sin una ruta definida, lo que generó ajustes en el tránsito y presencia policial en la zona.

Desde minutos previos al inicio previsto, ciudadanos de distintos distritos de la capital comenzaron a llegar al punto de encuentro. La concentración se desarrolló en medio de cuestionamientos del líder de Renovación Popular hacia el proceso electoral y hacia la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), institución encargada de la organización de los comicios.

La jornada se desarrolló con un despliegue visible de seguridad y con restricciones vehiculares en puntos clave de Jesús María. Las autoridades adoptaron medidas para evitar incidentes, mientras el flujo de asistentes aumentó conforme avanzaba la tarde.

Concentración en Campo de Marte y cierre de vías

La denuncia de una joven colombiana permitió a la PNP descubrir un esquema de explotación sexual basado en engaños, violencia y control económico en Lima Norte. (Composición: Infobae)
La denuncia de una joven colombiana permitió a la PNP descubrir un esquema de explotación sexual basado en engaños, violencia y control económico en Lima Norte. (Composición: Infobae)

De acuerdo con información difundida por RPP, la reunión principal se ubicó en la avenida de la Peruanidad a partir de las 17:00, a la altura del Campo de Marte. El acceso vehicular en el Óvalo Jorge Chávez quedó restringido en ambos sentidos, mientras el tránsito peatonal continuó sin interrupciones. La medida obligó a conductores a utilizar rutas alternas como las avenidas Salaverry y 28 de Julio.

Con el paso de las horas, asistentes de distritos como San Borja, San Isidro, Cercado de Lima y San Juan de Lurigancho se concentran en el lugar. La estimación inicial sitúa la asistencia entre quinientas y seiscientas personas.

En paralelo, más de cincuenta efectivos de la Policía Nacional se distribuyeron en distintos puntos para resguardar el orden público. La presencia policial se mantuvo constante durante el desarrollo de la actividad.

Cartel anunciando una "Gran Marcha" con texto rojo sobre una multitud difuminada. Incluye las frases "¡Defendamos la Democracia!", "Domingo 19", "5 P.M." y "Campo de Marte"
Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, convoca una "Gran Marcha" el domingo 19 de mayo en Lima para defender la democracia ante un presunto fraude electoral. (Foto: X / Rafael López Aliaga)

Perfil de los asistentes y ambiente en la movilización

El equipo de RPP en el lugar describió una asistencia mayoritaria de adultos, con presencia de personas de entre 35 años en adelante. También se registró la participación de familias y adultos mayores. Los asistentes portaban banderas blancas y rojas, además de pancartas con mensajes vinculados a la defensa del voto.

El ambiente incluyó la venta ambulatoria de artículos alusivos al Perú, como gorras, vinchas y dispositivos sonoros.

En el lugar se instaló un escenario improvisado sobre la tolva de un vehículo, equipado con parlantes y un cartel con el mensaje “defendamos la democracia”. La estructura funcionó como punto central de la concentración, frente al cual se agruparon los participantes.

Convocatoria sin ruta definida y expectativa por presencia política

La convocatoria realizada por Rafael López Aliaga no incluyó detalles sobre el recorrido de una eventual marcha, lo que generó incertidumbre sobre la dinámica de la movilización. En la práctica, la actividad se configuró como un plantón en un solo punto, sin desplazamiento masivo por las calles.

Durante la cobertura, se mencionó la posibilidad de que el candidato presidencial asistiera al lugar. Sin embargo, hasta ese momento no existía confirmación oficial de su presencia por parte de su equipo. Algunos asistentes señalaron que acudieron motivados por la expectativa de verlo en el evento.

La falta de información logística previa también complicó la planificación de medidas de seguridad y tránsito por parte de las autoridades, que optaron por cierres preventivos en zonas cercanas.

Denuncias electorales y respuesta institucional

En medio de cuestionamientos al proceso electoral, Rafael López Aliaga insiste en la existencia de un fraude y llama a una movilización masiva en el Campo de Marte, a pesar de que la ONPE desestima las acusaciones.

La movilización se enmarca en las denuncias formuladas por Renovación Popular tras los comicios generales. El partido presentó 103 solicitudes de nulidad de mesas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), principalmente en la región Cajamarca. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la mayoría de estos recursos no cumplió con los requisitos formales ni presentó pruebas suficientes.

En sus declaraciones públicas, Rafael López Aliaga dirigió acusaciones contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quien responsabilizó por presuntas irregularidades en el conteo de votos. Estas afirmaciones formaron parte del contexto que motivó la convocatoria a la movilización ciudadana en Lima.

El desarrollo de la concentración continuó bajo vigilancia policial, con presencia constante de medios de comunicación y sin confirmación de cambios en la modalidad del evento durante las primeras horas de la noche.

Temas Relacionados

Jesús MaríaJNERafael López AliagaCampo de MarteONPEperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final ida de Liga Peruana de Vóley 2026

Se disputa el tercer set. Las ‘santas’ iniciaron ganando los dos primeros parciales, pero las ‘íntimas’ buscan igualar el marcador. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final ida de Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario 1-2 Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Con goles de Matías Zegarra y Jhonny Vidales, los arequipeños vienen ganando a los ‘cremas’, que descontaron con golazo de Jairo Concha. Sigue las incidencias del encuentro

Universitario 1-2 Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Rescatan en Lima Norte a joven colombiana explotada sexualmente por más de un año: fue engañada y obligada a entregar dinero a diario

Durante el operativo, la policía rescató también a una menor de edad y halló elementos usados como mecanismos de intimidación psicológica

Rescatan en Lima Norte a joven colombiana explotada sexualmente por más de un año: fue engañada y obligada a entregar dinero a diario

Pacientes con daño al hígado llegan a consulta solo cuando la enfermedad ya es avanzada, alerta el Hospital Loayza

Especialistas advierten que el sobrepeso, el consumo de alcohol y la diabetes aceleran cuadros silenciosos de cirrosis o fibrosis. La detección temprana mediante controles preventivos es la única vía para revertir un pronóstico crítico

Pacientes con daño al hígado llegan a consulta solo cuando la enfermedad ya es avanzada, alerta el Hospital Loayza

Universitario recibió dos goles en cinco minutos de Melgar: Matías Zegarra y Jhonny Vidales marcaron por Liga 1 2026

El cuadro arequipeño salió con todo desde el pitazo inicial y logró imponerse en el marcador con dos tantos madrugadores. Terrible lo que pasó con el cuadro de Javier Rabanal en Arequipa

Universitario recibió dos goles en cinco minutos de Melgar: Matías Zegarra y Jhonny Vidales marcaron por Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Álvaro Paz de la Barra asegura saber secretos de políticos rivales en elecciones: “Los de derecha hasta swinger hacían”

Álvaro Paz de la Barra asegura saber secretos de políticos rivales en elecciones: “Los de derecha hasta swinger hacían”

Resultados en regiones ONPE al 94.147 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados ONPE al 93.504 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

Roberto Sánchez revela que recibió las llamadas de un presidente europeo y tres mandatarios latinoamericanos

José Balcázar urge a JNJ definir responsabilidad de Piero Corvetto y señala que el Ejecutivo dio todo el dinero para elecciones

ENTRETENIMIENTO

Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez dan la bienvenida a su primer hijo con mucho humor y ternura

Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez dan la bienvenida a su primer hijo con mucho humor y ternura

Melanie Martínez revela su sueño de liderar una orquesta internacional y va por todo en su regreso musical: "Hay que pensar en grande"

Pietro Sibille reaparece con impactante cambio: bajó más de 10 kilos y ya tiene nuevo amor

Fabio Agostini confiesa que padece una enfermedad sin cura: “Me salió después de que a mi madre le diagnosticaron cáncer”

Laura Spoya arremete contra Brian Rullan por declaraciones en su contra: “Me llega que me desacrediten como mamá”

DEPORTES

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final ida de Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final ida de Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario 1-2 Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario recibió dos goles en cinco minutos de Melgar: Matías Zegarra y Jhonny Vidales marcaron por Liga 1 2026

Camila Monge será operada por lesión en la mano: ¿cuál es su situación y cuánto durará su recuperación?

Yoshimar Yotún tras victoria de Sporting Cristal sobre UTC: “Era clave ganar porque nos acercarnos a los primeros lugares”