Marcha convocada por Rafael López Aliaga en Lima genera cierres viales en Jesús María: estas son las calles restringidas

El evento se desarrolló bajo resguardo policial y con ajustes en el tránsito, mientras los asistentes portaban banderas y mensajes vinculados a la defensa del voto. Facebook: Rafael López Aliaga

La movilización convocada por Rafael López Aliaga en Lima viene concentrandi a cientos de personas en el distrito de Jesús María durante la tarde del domingo. La convocatoria, difundida en redes sociales como una “Marcha por la Democracia”, se instaló en los alrededores del Campo de Marte sin una ruta definida, lo que generó ajustes en el tránsito y presencia policial en la zona.

Desde minutos previos al inicio previsto, ciudadanos de distintos distritos de la capital comenzaron a llegar al punto de encuentro. La concentración se desarrolló en medio de cuestionamientos del líder de Renovación Popular hacia el proceso electoral y hacia la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), institución encargada de la organización de los comicios.

La jornada se desarrolló con un despliegue visible de seguridad y con restricciones vehiculares en puntos clave de Jesús María. Las autoridades adoptaron medidas para evitar incidentes, mientras el flujo de asistentes aumentó conforme avanzaba la tarde.

Concentración en Campo de Marte y cierre de vías

La denuncia de una joven colombiana permitió a la PNP descubrir un esquema de explotación sexual basado en engaños, violencia y control económico en Lima Norte. (Composición: Infobae)

De acuerdo con información difundida por RPP, la reunión principal se ubicó en la avenida de la Peruanidad a partir de las 17:00, a la altura del Campo de Marte. El acceso vehicular en el Óvalo Jorge Chávez quedó restringido en ambos sentidos, mientras el tránsito peatonal continuó sin interrupciones. La medida obligó a conductores a utilizar rutas alternas como las avenidas Salaverry y 28 de Julio.

Con el paso de las horas, asistentes de distritos como San Borja, San Isidro, Cercado de Lima y San Juan de Lurigancho se concentran en el lugar. La estimación inicial sitúa la asistencia entre quinientas y seiscientas personas.

En paralelo, más de cincuenta efectivos de la Policía Nacional se distribuyeron en distintos puntos para resguardar el orden público. La presencia policial se mantuvo constante durante el desarrollo de la actividad.

Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, convoca una "Gran Marcha" el domingo 19 de mayo en Lima para defender la democracia ante un presunto fraude electoral. (Foto: X / Rafael López Aliaga)

Perfil de los asistentes y ambiente en la movilización

El equipo de RPP en el lugar describió una asistencia mayoritaria de adultos, con presencia de personas de entre 35 años en adelante. También se registró la participación de familias y adultos mayores. Los asistentes portaban banderas blancas y rojas, además de pancartas con mensajes vinculados a la defensa del voto.

El ambiente incluyó la venta ambulatoria de artículos alusivos al Perú, como gorras, vinchas y dispositivos sonoros.

En el lugar se instaló un escenario improvisado sobre la tolva de un vehículo, equipado con parlantes y un cartel con el mensaje “defendamos la democracia”. La estructura funcionó como punto central de la concentración, frente al cual se agruparon los participantes.

Convocatoria sin ruta definida y expectativa por presencia política

La convocatoria realizada por Rafael López Aliaga no incluyó detalles sobre el recorrido de una eventual marcha, lo que generó incertidumbre sobre la dinámica de la movilización. En la práctica, la actividad se configuró como un plantón en un solo punto, sin desplazamiento masivo por las calles.

Durante la cobertura, se mencionó la posibilidad de que el candidato presidencial asistiera al lugar. Sin embargo, hasta ese momento no existía confirmación oficial de su presencia por parte de su equipo. Algunos asistentes señalaron que acudieron motivados por la expectativa de verlo en el evento.

La falta de información logística previa también complicó la planificación de medidas de seguridad y tránsito por parte de las autoridades, que optaron por cierres preventivos en zonas cercanas.

Denuncias electorales y respuesta institucional

En medio de cuestionamientos al proceso electoral, Rafael López Aliaga insiste en la existencia de un fraude y llama a una movilización masiva en el Campo de Marte, a pesar de que la ONPE desestima las acusaciones.

La movilización se enmarca en las denuncias formuladas por Renovación Popular tras los comicios generales. El partido presentó 103 solicitudes de nulidad de mesas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), principalmente en la región Cajamarca. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la mayoría de estos recursos no cumplió con los requisitos formales ni presentó pruebas suficientes.

En sus declaraciones públicas, Rafael López Aliaga dirigió acusaciones contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quien responsabilizó por presuntas irregularidades en el conteo de votos. Estas afirmaciones formaron parte del contexto que motivó la convocatoria a la movilización ciudadana en Lima.

El desarrollo de la concentración continuó bajo vigilancia policial, con presencia constante de medios de comunicación y sin confirmación de cambios en la modalidad del evento durante las primeras horas de la noche.