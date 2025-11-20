Verónica Álvarez comparte emotivo video de la reacción de Mateo Garrido Lecca al enterarse que será papá: “Me has hecho muy feliz”. Video: Instagram

La noticia del embarazo de Verónica Álvarez, esposa de Mateo Garrido Lecca, ha generado una ola de emoción en redes sociales. El comediante y la bailarina anunciaron que esperan a su primer hijo para abril de 2026, compartiendo videos y mensajes que rápidamente se volvieron virales y despertaron felicitaciones de seguidores y figuras públicas. El anuncio, realizado el 12 de noviembre de 2025, se convirtió en uno de los momentos más comentados en el entorno digital y artístico.

El anuncio y la reacción de Mateo Garrido Lecca

La reacción de Mateo Garrido Lecca al enterarse de la noticia fue capturada en un video que Verónica Álvarez publicó en su cuenta de Instagram. En la grabación, Verónica entrega a Mateo unas medias de bebé del Arsenal Football Club, equipo de su preferencia, como preámbulo a la revelación. La sorpresa de Mateo se hace evidente cuando pregunta: “¿Te vino o no te vino?”, y, tras ver la prueba de embarazo positiva, exclama entre risas: “¿De verdad? No me hagas esto”.

La publicación ya supera los 180 000 ‘me gusta’ y el apodo “Frejolito” para el futuro bebé se popularizó entre los seguidores de la pareja. Verónica acompañó el video con un mensaje en el que relató la confusión inicial y la alegría posterior: “Su confusión fue real… y la alegría post confusión, la mejor del mundo”, escribió. Mateo, por su parte, expresó su felicidad en el video y casi en lágrimas dijo: “Me has hecho muy feliz”.

El anuncio público, que se dio hace una semana, incluyó un video en el que ambos caminan por un sembradío y Verónica muestra su pancita, mientras Mateo simula también estar embarazado. El mensaje “Abril 2026. Te esperamos” cerró la publicación.

La noticia no tardó en recibir reacciones de amigos y figuras del espectáculo. Personalidades como Gisela Ponce de León, Maria Pía Copello y Korina Rivadeneira comentaron la publicación, destacando el cariño y la alegría por la pareja. “Que viva la vida, el amor, ustedes y frijolito”, escribió Ponce de León. Otros mensajes, como el de Anahí de Cárdenas y Karina Rivera, se sumaron a la celebración, mientras que seguidores anónimos resaltaron la ternura del momento y la complicidad de la pareja. En palabras de una amiga, “son la definición de amor bonito”.

Historia de amor de la pareja

La historia de Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez se ha caracterizado por la complicidad y la estabilidad. Ambos llevan cinco años juntos y celebraron su primer aniversario de bodas en abril de 2025. La relación, que comenzó de manera discreta y se consolidó con una boda íntima en Lima el 20 de abril de 2024, rodeados de amigos y familiares del medio artístico. Verónica, bailarina y coreógrafa, y Mateo, comediante, han compartido con sus seguidores momentos clave de su vida en pareja, mostrando una imagen de madurez emocional y profesional.

En su primer aniversario, Verónica escribió: “¡Feliz Aniversario mi vidaaaaaa! ¡Celebrando un año del día más divertido, feliz y lleno de amor! Feliz 5 años juntos siendo muy muy felices. Eres mi TODO. Te amo muchísimo y estoy emocionada por todo lo que estamos construyendo y por lo que está por venir”.

El anuncio del embarazo también tuvo un espacio especial en el entorno profesional de Mateo. Durante uno de sus shows de improvisación, ‘Chapa tu money’, transmitido por el canal de streaming ‘No somos TV’, Mateo compartió la noticia con sus colegas y amigos. En medio de una dinámica, confesó: “No sé cómo continuar esta impro si confesarle a Goncho... o confesarle que seré papá”.

La reacción de sus compañeros, entre ellos Jorge Luna, Ricardo Mendoza y Gisela Ponce de León, fue inmediata y emotiva, con abrazos y felicitaciones en el set. La esposa de Mateo, Verónica, también comentó el video del show: “Qué hermoso momento!!!!! Esa carita”.

Con la llegada de su primer hijo prevista para abril de 2026, la pareja inicia una nueva etapa marcada por la ilusión y el acompañamiento de su entorno. El entusiasmo de Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez por el futuro se refleja en cada mensaje y gesto compartido, anticipando un capítulo lleno de cambios y alegrías para ambos.