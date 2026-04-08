Perú

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón participa de manera remota en cierre de campaña de Perú Libre en Huancayo ante simpatizantes

Durante su discurso, el dirigente abordó temas históricos, defendió su gestión en Junín y planteó reformas estructurales

Guardar
Vladimir Cerrón intervino virtualmente en el cierre de campaña de Perú Libre en Huancayo, siendo el momento central del evento. Captura de video
Vladimir Cerrón intervino virtualmente en el cierre de campaña de Perú Libre en Huancayo, siendo el momento central del evento. Captura de video

El cierre de campaña de Perú Libre en la ciudad de Huancayo se desarrolló con una particularidad que marcó la jornada: la participación remota de Vladimir Cerrón, quien intervino a través de una conexión virtual desde la clandestinidad, ante una plaza con cientos de simpatizantes. La actividad reunió a candidatos y militantes en la Plaza Huamanmarca, donde se concentraron discursos políticos y manifestaciones de respaldo al partido.

El acto se realizó en medio de consignas, cánticos y una puesta en escena que buscó proyectar cohesión partidaria. La intervención de Cerrón, prófugo de la justicia, se convirtió en el momento central del evento, luego de varios intentos técnicos para establecer la comunicación en vivo. La transmisión, que generó expectativa entre los asistentes, permitió que el dirigente se dirigiera directamente al público reunido.

Una intervención remota en medio de consignas

La Plaza Huamanmarca reunió a militantes, candidatos y simpatizantes en un ambiente de consignas y apoyo al partido. Captura de video
La Plaza Huamanmarca reunió a militantes, candidatos y simpatizantes en un ambiente de consignas y apoyo al partido. Captura de video

Durante varios minutos, los organizadores coordinaron el enlace digital mientras la multitud coreaba consignas a favor del líder político. “En breves momentos estará el doctor Vladimir Cerrón Rojas”, se escuchó desde el estrado, mientras se pedía a los asistentes bajar las banderas para facilitar la visibilidad de la pantalla.

El ambiente se mantuvo activo con cánticos como “¡Fuerza, Vladimir, que la lucha es dura, pero venceremos!” y llamados reiterados a escuchar el mensaje del dirigente. Tras ajustes técnicos, la conexión se estabilizó y permitió el inicio del discurso, en el que Cerrón confirmó que podía ser escuchado por los presentes: “¿Pueden escuchar, compatriotas?”.

Discurso centrado en narrativa histórica y política

En su intervención, Cerrón dirigió su mensaje al “querido pueblo de Huancayo” y a los candidatos de su agrupación. Indicó que su exposición sería “breve y precisa” y comenzó con un repaso de episodios históricos vinculados a la región y al país. Hizo referencia a enfrentamientos ocurridos en distintas etapas, desde el periodo prehispánico hasta conflictos del siglo XIX.

El dirigente planteó que estos episodios reflejan una constante en la historia nacional: la ausencia de un proyecto político propio del pueblo. “El pueblo en sí nunca tuvo un proyecto político propio”, afirmó, al tiempo que cuestionó procesos electorales de décadas recientes y mencionó a expresidentes como parte de ese análisis.

Balance de gestión regional y propuestas

La conexión digital tuvo fallas iniciales, generando expectativa antes del inicio del discurso. Captura de video
La conexión digital tuvo fallas iniciales, generando expectativa antes del inicio del discurso. Captura de video

Cerrón incluyó un recuento de acciones ejecutadas durante la gestión regional en Junín, según su versión. Enumeró la construcción de hospitales especializados, programas sociales y obras de infraestructura vial. Entre los proyectos mencionados figuran el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Daniel Alcides Carrión y el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas.

También destacó programas como “Junín Libre de Analfabetismo” y servicios de atención médica en comunidades. Según su intervención, estas iniciativas forman parte de un modelo que el partido propone replicar a nivel nacional. “Este mismo programa que se desarrolló en Junín vamos a implementarlo a nivel nacional”, señaló.

El discurso incluyó anuncios de proyectos de infraestructura, como la construcción de una carretera central de cuatro carriles y un aeropuerto internacional en la región. Cerrón sostuvo que estas obras responden a necesidades de integración territorial y desarrollo económico.

Asimismo, planteó la recuperación de la vía férrea para uso regional y la implementación de nuevos hospitales especializados. En el ámbito político, insistió en la necesidad de una asamblea constituyente. “Debemos luchar por la instalación de una asamblea constituyente en aras de una nueva constitución”, expresó.

Convocatoria electoral y cierre del acto

En la parte final de su mensaje, el dirigente se refirió al proceso electoral próximo. “Este doce de abril tenemos un reto en las ánforas”, afirmó, al convocar a votar por su agrupación y a resguardar los votos emitidos. También calificó la elección como una oportunidad de “revancha” frente a eventos políticos anteriores.

El cierre del evento se desarrolló con ovaciones y consignas reiteradas por los asistentes. Desde el escenario se agradeció la participación de Cerrón y se reforzó la idea de respaldo popular al partido. La jornada concluyó entre cánticos que proclamaban su candidatura y el acompañamiento de música y arengas políticas.

Temas Relacionados

Vladimir CerrónPerú LibreElecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Universitario 0-0 Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Los dirigidos por Javier Rabanal llegan motivados a este compromiso luego de vencer 1-0 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano. Sigue todas las incidencias

Universitario 0-0 Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

¿Fuiste elegido miembro de mesa para las elecciones? Así puedes registrar tu medio de pago para recibir la compensación económica

La ONPE resaltó que la compensación se otorgará únicamente a quienes ejerzan el cargo este domingo 12 de abril, desde la instalación de la mesa hasta la entrega de actas

¿Fuiste elegido miembro de mesa para las elecciones? Así puedes registrar tu medio de pago para recibir la compensación económica

Elecciones 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los cierres de campaña presidencial en todo el país

Los candidatos presidenciales intensifican sus actividades en todo el país antes del fin del proselitismo este 9 de abril, en una elección marcada por 35 postulantes, alta fragmentación y un voto aún indeciso

Elecciones 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los cierres de campaña presidencial en todo el país

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario mientras juega con Tolima por fecha 1

El conjunto ‘crema’ inicia su camino en el torneo internacional dentro de un grupo exigente junto a Tolima de Colombia, Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido de Chile

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario mientras juega con Tolima por fecha 1

Misterioso doble hallazgo animal: Especie nunca antes vista en el mar peruano se registró entre Arequipa e Ilo

Científicos identificaron un organismo nunca antes reportado en aguas peruanas, acompañado por otro ser que vive adherido a su cuerpo

Misterioso doble hallazgo animal: Especie nunca antes vista en el mar peruano se registró entre Arequipa e Ilo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga llama “delincuente” a jefe de la ONPE y viola ley que prohíbe difundir encuestas: “Tengo 25% en todo el Perú”

Rafael López Aliaga llama “delincuente” a jefe de la ONPE y viola ley que prohíbe difundir encuestas: “Tengo 25% en todo el Perú”

Fernando Rospigliosi es condenado a prisión suspendida: sentencia no lo excluiría de las elecciones 2026

Poder Judicial advierte retrasos en ley salarial y se reúne con el Ejecutivo para acelerar unidades de flagrancia en todo el país

Ricardo Belmont y su lado más homófobo, misógino y machista: “Legalizar el aborto me permite meter un balazo (a quien accede)”

Esposa de José Domingo Pérez trabajó para el gobierno de Pedro Castillo con sueldo superior a S/13 mil

ENTRETENIMIENTO

Ana Paula Consorte desmiente a Daniela Cilloniz, luego de rumores de affaire con entrenador: “Habla tonterías”

Ana Paula Consorte desmiente a Daniela Cilloniz, luego de rumores de affaire con entrenador: “Habla tonterías”

Samahara Lobatón desata la polémica al proclamarse “el mejor ejemplo del Perú” en 'La Granja VIP'

BTS anuncia tercer concierto en Lima tras agotar preventa en el Estadio San Marcos: fecha, entradas y cómo comprar

Laura Spoya responde con humor rumores de romance con Sebastián Gálvez: “Me han recetado colágeno”

'La Granja VIP': Youna rompe el silencio y desaprueba el comportamiento de Samahara Lobatón en el reality

DEPORTES

Perú vs Uruguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina

Perú vs Uruguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Alineaciones de Universitario vs Tolima HOY: titulares confirmados para duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Dudas en San Martín: ¿Paola Rivera y Fernanda Tomé jugarán el extra game de semifinales contra Universitario?

Partidos de hoy, martes 7 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo