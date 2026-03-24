Joven murió tras perseguir auto en el que iba su pareja con otro hombre: caso ocurrió en el Centro de Lima tras discusión en discoteca

La víctima siguió a una camioneta donde iba su expareja; autoridades evalúan si murió por una caída o por un atropello. América Noticias

Flavio Sebastián Laos Arquiño murió en plena vía pública, en el cruce del jirón de la Unión con la avenida Uruguay, en el Cercado de Lima, tras una secuencia que se inició dentro de una discoteca y continuó en la calle en cuestión de minutos. Su cuerpo fue hallado tendido sobre el asfalto luego de perseguir una camioneta en la que se retiraban su expareja y otro hombre. La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga el caso bajo versiones que presentan diferencias sobre el momento exacto en que ocurrió la muerte.

De acuerdo con la información recogida en las primeras diligencias, Laos Arquiño llegó al centro de Lima acompañado de dos amigos. En el interior de un local nocturno encontró a su expareja junto a otro sujeto, lo que dio lugar a una discusión. Un testigo cercano al joven relató lo ocurrido en ese momento y precisó que no hubo agresión física. “Mi amigo ve a su enamorada con otra persona y tuvieron una discusión de palabra entre pareja”, indicó.

Tras ese intercambio, la mujer decidió retirarse del establecimiento con el hombre que la acompañaba, identificado como Julio Venero Farfán. Ambos se dirigieron a una cochera cercana, desde donde salieron en una camioneta. El vehículo tomó dirección por las calles del centro hasta llegar a la intersección del jirón de la Unión con la avenida Uruguay, donde se detuvo debido a la luz roja del semáforo.

En ese punto, Laos Arquiño volvió a aparecer. Según el testimonio de su amigo, el joven salió en busca de su expareja con la intención de pedir explicaciones. “Sale corriendo en busca de una explicación hasta el, semáforo en rojo”, señaló. El testigo afirmó que observaba la escena desde la cochera, aunque no logró ver con claridad lo que ocurrió junto al vehículo en los segundos siguientes.

Lo que ocurrió junto al vehículo

Las versiones sobre ese momento difieren. Según la declaración de la joven ante la PNP, Laos Arquiño llegó hasta la camioneta y golpeó la puerta del copiloto en repetidas ocasiones, mientras intentaba hablar con ella. En esa versión, el vehículo avanzó y el joven inició una persecución a pie.

De acuerdo con esa misma línea, en medio de la persecución, Laos Arquiño habría caído y golpeado la cabeza contra el pavimento, lo que le causó la muerte. Esta hipótesis forma parte de las primeras reconstrucciones realizadas por las autoridades en base al testimonio recogido en la comisaría.

El amigo del joven sostiene una versión distinta. Desde su perspectiva, el vehículo habría intervenido directamente en el hecho. “Lo más probable es que haya sido el chico que estaba manejando el carro el que ha atropellado a mi amigo y se dio a la fuga”, declaró. Su relato introduce la posibilidad de un impacto previo a la caída.

El mismo testigo explicó cómo encontró a Laos Arquiño tras perderlo de vista. “Yo salgo a la búsqueda de mi amigo. Yo le encuentro a mi amigo en el suelo y el carro ya se había fugado”, señaló. Añadió que, cuando llegó al lugar, el joven ya no presentaba signos de vida.

Acciones posteriores y proceso de investigación

Discusión previa con su expareja dentro del local nocturno. Captura de video

Luego de lo ocurrido, la mujer descendió del vehículo a pocos metros del lugar y regresó a la zona donde yacía Laos Arquiño. Posteriormente, acudió a la comisaría de Alfonso Ugarte para brindar su testimonio ante las autoridades.

Horas más tarde, Julio Venero Farfán se presentó ante la Policía y quedó detenido. Según la información oficial, es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo y fuga del lugar del accidente. La intervención se produjo en el marco de las diligencias iniciadas tras el hallazgo del cuerpo en la vía pública.

La Policía Nacional del Perú continúa con la recopilación de pruebas, incluyendo testimonios y posibles registros de cámaras de seguridad en la zona. El objetivo es establecer con precisión la secuencia de hechos y determinar si la muerte de Laos Arquiño se produjo por una caída durante la persecución o por un posible atropello vinculado al vehículo que abandonó el lugar.

Las autoridades mantienen abiertas ambas líneas de investigación mientras avanzan las pericias correspondientes. El caso se desarrolla en medio de versiones contrapuestas que buscan ser contrastadas con evidencia técnica y declaraciones formales recogidas durante el proceso.