El Agustino: PNP captura a dos extorsionadores menores de edad dentro de una pollería. (Foto: Panamericana)

Dos adolescentes de 16 y 17 años, presuntos integrantes de la banda criminal Los Astrecitos del Mal, fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional cuando se encontraban el interior de una pollería en El Agustino. La intervención ocurrió al interior del mismo local que había sido atacado anteriormente en 2024.

La operación se realizó la noche del pasado jueves, mientras los jóvenes cenaban y, según se reportó en Panamericana, uno de los menores indicó a los agentes de la PNP que tenía una herida de bala en el estómago cubierta por un vendaje.

Tras la detención, fueron trasladados a la comisaría del distrito y después serían derivados a la División de Investigación Criminal (PINCRI) para continuar con las investigaciones. La pollería también había sufrido un asalto armado con saldo de dos heridos este año, motivaron el operativo de la Policía Nacional.

Los Astrecitos del Mal y ataques en El Agustino

La denominación Los Astrecitos del Mal fue identificada durante el operativo como la organización bajo la cual operaban los detenidos, cuya área de acción incluiría otros locales comerciales del mismo distrito, informó el medio televisivo.

El Agustino: PNP captura a dos extorsionadores menores de edad dentro de una pollería. (Foto: Panamericana)

Según las imágenes emitidas por Panamericana, la intervención a los dos adolescentes se produjo luego de que un hombre aún sin identificar abandonó la mesa en la que estaba sentado junto a los jóvenes extorsionadores. Apenas segundos después, los adolescentes fueron arrestados con los 2 cartuchos de dinamita y una carta extorsiva en una bolsa negra.

Las autoridades mantienen bajo custodia a los implicados y han iniciado la investigación para determinar el alcance de su participación en otros delitos recientes en El Agustino, así como la posible relación de la banda con anteriores ataques a locales del sector.

Inseguridad ciudadana aumenta

Más del 80% de los ciudadanos en Lima y Callao considera que la inseguridad es el principal problema nacional, mientras que la percepción de seguridad permanece en niveles históricamente bajos.

Esta tendencia se refleja en encuestas y estudios de opinión que muestran cómo la preocupación ciudadana por la delincuencia se ha incrementado en los últimos años, superando incluso a temas estructurales como la economía, sobre todo en una época electoral como la que se vive en Perú.

El video de un robo violento a dos adultos mayores desató indignación ciudadana en Bogotá y reavivó el debate sobre la inseguridad - crédito Fotomontaje Infobae (@DavidJoseVC/X)

Moisés Ruiz, experto en liderazgo y docente de la Universidad Europea, sostiene que lo que ocurre en Perú forma parte de una tendencia global que atraviesa distintas campañas electorales alrededor del mundo.

“Cuando la inseguridad se vuelve una preocupación cotidiana, los candidatos tienden a convertirla en el centro de su narrativa política. No es exclusivo de Perú: es una tendencia global en campañas donde el electorado está preocupado por temas de seguridad”, señala el especialista, quien ha analizado procesos electorales en América Latina y Europa.