Perú

Pollo a la brasa es el segundo mejor plato del ranking 50 Best Chicken Dishes de TasteAtlas 2026: ¿qué platillo le ganó?

La lista también incluye al ají de gallina se ubicó en el puesto 18, mientras que el anticucho de pollo alcanzó el lugar 33, lo que consolida la presencia de la gastronomía peruana

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Pollo a la brasa queda en segundo lugar del ranking global de platos de pollo 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/TasteAtlas)
Pollo a la brasa queda en segundo lugar del ranking global de platos de pollo 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/TasteAtlas)

El pollo a la brasa volvió a posicionarse entre los platos más destacados de la gastronomía mundial al alcanzar el segundo lugar en el ranking “50 Best Chicken Dishes” de TasteAtlas 2026. Este reconocimiento consolida su presencia internacional y reafirma su condición de uno de los principales referentes culinarios del Perú.

De acuerdo con la clasificación difundida por la plataforma gastronómica, el plato peruano obtuvo una calificación de 4.4 puntos, igualando a varias preparaciones de otros países que también figuran en los primeros lugares del listado. La evaluación se basa en opiniones de usuarios y críticos especializados de distintas partes del mundo.

El reconocimiento no es aislado. El pollo a la brasa ha mantenido una presencia constante en rankings internacionales en los últimos años, destacando también en las ediciones de 2022, 2023 y 2025. Esta recurrencia evidencia su consolidación como uno de los platos más valorados dentro de la oferta gastronómica global.

TasteAtlas 2026: pollo a la brasa se ubica en el puesto 2 entre los mejores platos de pollo. (Foto: Taste Atlas)
TasteAtlas 2026: pollo a la brasa se ubica en el puesto 2 entre los mejores platos de pollo. (Foto: Taste Atlas)

Plato emblema de Perú

Considerado uno de los principales embajadores de la cocina peruana, el pollo a la brasa destaca por su sabor, textura y método de cocción. Su preparación tradicional incluye un marinado a base de sal, pimienta, ajo y ají panca, al que se pueden añadir otros ingredientes como sillao, vinagre o bebidas para conservar la jugosidad del ave.

El proceso de maceración, que puede extenderse por varias horas, permite que la carne absorba los sabores antes de ser llevada a un horno rotatorio sobre carbón o leña. Este sistema de cocción garantiza una piel crocante y un interior jugoso, características que han contribuido a su reconocimiento internacional.

El plato suele servirse acompañado de papas fritas y ensalada, lo que completa una combinación ampliamente consumida en todo el país. Su versatilidad y aceptación lo han convertido en una opción recurrente en la dieta de las familias peruanas.

Pollo a la brasa posiciona a Perú entre los líderes del ranking global de TasteAtlas. (Foto: Difusión)
Pollo a la brasa posiciona a Perú entre los líderes del ranking global de TasteAtlas. (Foto: Difusión)

Otros platos peruanos en el ranking

Además del pollo a la brasa, el ranking de TasteAtlas incluye otros platos peruanos elaborados con pollo. El ají de gallina se ubica en el puesto 18, mientras que el anticucho de pollo alcanza el lugar 33 dentro de la lista de las 50 mejores preparaciones.

La presencia de estas recetas refuerza la diversidad de la gastronomía peruana y su capacidad de posicionarse en escenarios internacionales. En particular, el ingreso del anticucho de pollo marca su primera aparición en esta clasificación, mientras que el ají de gallina ya había sido reconocido en años anteriores.

Estos resultados reflejan el interés global por la cocina peruana y su creciente influencia en rankings especializados, donde compite con platos tradicionales de Asia, Europa y otras regiones.

Ají de gallina peruano
(Captura de video)

Origen e historia del pollo a la brasa

El pollo a la brasa es un plato de origen peruano cuya creación se remonta a la década de 1950 en el distrito limeño de Chaclacayo. Su desarrollo se atribuye al inmigrante suizo Roger Schuler, quien experimentó con técnicas de cocción al carbón para lograr una preparación distinta.

Posteriormente, junto a Franz Ulrich, se perfeccionó el método mediante la creación de un horno especial con barras giratorias, conocido como “rotombo”, que permitió cocinar varios pollos de manera uniforme. Con el tiempo, se incorporaron nuevos ingredientes al marinado, enriqueciendo el sabor característico del plato.

Hoy en día, el pollo a la brasa es uno de los alimentos más consumidos en el Perú y forma parte de la identidad gastronómica nacional. Su popularidad es tal que cuenta con una fecha conmemorativa: el tercer domingo de julio, cuando se celebra el Día del Pollo a la Brasa.

Día del Pollo a la Brasa: Esto dicen Minsa y EsSalud sobre el consumo de la piel
Día del Pollo a la Brasa: Esto dicen Minsa y EsSalud sobre el consumo de la piel - Agencia Andina

Chikin lidera el ranking mundial de TasteAtlas

El primer lugar del ranking “50 Best Chicken Dishes” de TasteAtlas 2026 fue ocupado por el chikin, una preparación originaria de Corea del Sur que también alcanzó una calificación de 4.4 puntos. Este plato, conocido por su versión de pollo frito con diversas salsas, se ha popularizado ampliamente a nivel internacional en los últimos años.

La elección del chikin como el mejor plato de pollo del mundo refleja la fuerte presencia de la gastronomía asiática en este tipo de clasificaciones. A pesar de compartir el mismo puntaje que el pollo a la brasa, la preparación coreana logró ubicarse en la primera posición del listado.

Chikin de Corea del Sur lidera ranking de TasteAtlas 2026 y supera al pollo a la brasa peruano. (Foto: Difusión)
Chikin de Corea del Sur lidera ranking de TasteAtlas 2026 y supera al pollo a la brasa peruano. (Foto: Difusión)

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