Zumba y más bailarines sorprenden con flashmobs de Michael Jackson antes del estreno de la película en Perú

Un grupo de bailarines y fanáticos de Michael Jackson transformó espacios públicos de la capital en escenarios de homenaje, mientras Zumba animó a los transeúntes con el clásico Beat It.

La llegada de la película ‘Michael’, inspirada en la vida y legado de Michael Jackson, desató una ola de celebraciones en las calles de Lima antes de su estreno oficial en cines peruanos. Previo al esperado 23 de abril, la ciudad fue escenario de vibrantes homenajes urbanos al ‘Rey del pop’, en el que participaron bailarines profesionales, fanáticos y figuras reconocidas del entretenimiento local.

‘Zumba’ en el Centro de Lima

En el Centro de Lima, el popular chico reality conocido como Zumba se sumó a la fiebre por Michael Jackson, animando a los transeúntes al ritmo de ‘Beat It’, uno de los éxitos más universales del artista.

Acompañado por un grupo de bailarines, Zumba improvisó una coreografía colectiva en plena vía pública, generando sorpresa y entusiasmo entre quienes pasaban por el lugar. “Lo emocionados que estamos de este increíble video y cómo nos unimos para bailar al ritmo del gran Michael Jackson. Sin duda, el talento que tenemos es grande y juntarnos lo hizo aún más mágico y especial”, compartió Zumba en sus redes sociales tras la presentación.

Un grupo de bailarines y fanáticos de Michael Jackson transformó espacios públicos de la capital en escenarios de homenaje, mientras Zumba animó a los transeúntes con el clásico ‘Thriller’.

Bailarines y fans en Javier Prado

Sin embargo, este no fue el único flashmob que rindió homenaje a Michael Jackson. El ambiente de celebración se extendió a otras zonas de Lima. En uno de los cruces más transitados de la capital, Javier Prado con Rivera Navarrete, 30 bailarines profesionales tomaron la vía para realizar un flashmob que sorprendió a peatones y conductores.

Vestidos con atuendos icónicos y coreografiados al detalle, los artistas interpretaron algunos de los pasos más emblemáticos de Michael Jackson, convirtiendo el espacio público en un escenario efímero que atrajo miradas y generó un ambiente festivo. La actividad buscó no solo rendir tributo al artista estadounidense, sino también conectar con el público y anticipar el estreno de la esperada producción cinematográfica.

La llegada de la película ‘Michael’, inspirada en la vida y carrera de Michael Jackson, se vivió no solo en las salas de cine, sino también en las calles de Lima. Universal Picture

Estas intervenciones urbanas forman parte de una campaña especial para promocionar el estreno de la película ‘Michael’ en Perú, cuyo lanzamiento está previsto para el jueves 23 de abril en todas las salas del país. La película, dirigida por Antoine Fuqua y producida por GK Films junto con el Estate of Michael Jackson, narra la historia del ícono mundial de la música y cuenta con la participación de Jaafar Jackson, sobrino del artista, en el papel protagónico. El filme será distribuido por Lionsgate en Estados Unidos y Universal Pictures a nivel internacional, y estará disponible en formatos como IMAX, Xtreme, 4DX, XD y DBox, tanto subtitulado como doblado al español.

La preventa de entradas inició el lunes 6 de abril en cadenas nacionales como Cinemark, Cineplanet y Cinépolis, lo que generó gran expectativa entre los seguidores del ‘Rey del Pop’. Como parte del lanzamiento, se programó un screening especial para fans el martes 21 y un preestreno en cines seleccionados el miércoles 22, eventos que buscan consolidar el vínculo entre la producción y la comunidad de admiradores peruanos.

‘Michael’ se estrena el jueves 23 de abril en salas peruanas.

El fenómeno de Michael Jackson en Perú también se refleja en el surgimiento de talentos locales que dedican su carrera a rendir homenaje al artista. Entre ellos destaca Gabriela Villanueva, ganadora del programa ‘Yo soy’ y reconocida como la primera imitadora profesional de Michael Jackson en el país. Villanueva ha defendido su trayectoria en distintos medios, resaltando el esfuerzo y la dedicación que implica representar el legado del ‘Rey del Pop’ en escenarios nacionales.

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, presenta el tributo al "Rey del Pop" más grande del Perú con una energética actuación en el escenario.

El flashmob y las activaciones en el espacio público evidencian la vigencia del impacto de Michael Jackson en la cultura popular peruana. Las coreografías, la música y la participación espontánea de figuras como Zumba refuerzan la conexión emocional que muchos peruanos mantienen con la obra del artista, décadas después de sus mayores éxitos. Además, la posibilidad de ver su historia retratada en la pantalla grande despierta nostalgia y entusiasmo en nuevas generaciones.