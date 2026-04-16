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Michael Jackson revive en el cine: Jaafar y Nia Long emocionan con historias jamás contadas

La biopic muestra anécdotas inéditas y la visión más humana del rey del pop, con una interpretación llena de recuerdos familiares y un parecido impactante con el ídolo musical, según relatan sus protagonistas y el director Antoine Fuqua

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El estreno internacional de la biopic sobre Michael Jackson incrementa la expectativa global en torno a su legado musical y familiar

El estreno de la esperada biopic sobre Michael Jackson ha incrementado el interés internacional en torno a su legado, con especial atención en la participación de Nia Long como Katherine Jackson.

En declaraciones a la revista estadounidense Complex, la actriz compartió sus vivencias personales con el cantante y describió los retos emocionales y profesionales que enfrentó bajo la dirección de Antoine Fuqua.

La influencia de la infancia y los primeros encuentros

La relación de Nia Long con Michael Jackson se remonta a su infancia, cuando su madre trabajaba en el sello discográfico del artista.

Nia Long revela cómo sus vivencias personales desde la infancia influyeron en su papel de Katherine Jackson en la película Michael (REUTERS/Mario Anzuoni)
Nia Long revela cómo sus vivencias personales desde la infancia influyeron en su papel de Katherine Jackson en la película Michael (REUTERS/Mario Anzuoni)

Long relató que estos recuerdos tempranos, sumados a experiencias inesperadas como un encuentro tras un concierto de Stevie Wonder, influyeron en su aproximación al papel de Katherine Jackson y le generaron una presión considerable para lograr una interpretación fiel y emotiva.

Según la actriz, la presencia de Jackson en el entorno laboral de su madre marcó su percepción de la figura pública del cantante desde una edad temprana.

En una de las anécdotas más recordadas por Long, durante un espectáculo de Stevie Wonder, se encontró con Michael Jackson detrás del escenario. Allí, Jackson la saludó amablemente en compañía del director John Singleton. Long confesó: “No podía hablar”, y resaltó que, más allá de su fama, Jackson se mostraba como una persona cercana y auténtica en el trato en persona.

Nia Long y la construcción del personaje de Katherine Jackson

El director Antoine Fuqua enfatizó la importancia de confiar en el proceso creativo durante el rodaje de la nueva película biográfica (REUTERS/Danny Moloshok)
El director Antoine Fuqua enfatizó la importancia de confiar en el proceso creativo durante el rodaje de la nueva película biográfica (REUTERS/Danny Moloshok)

Al asumir el papel de Katherine Jackson bajo la dirección de Antoine Fuqua, Nia Long enfrentó el reto de encarnar a una figura central en la vida del artista. La actriz indicó a Complex que recurrió tanto a su intuición como a la oración para afrontar la presión inherente a un rol de esta envergadura.

Fuqua, reconocido por su trabajo en el género biográfico, repetía al elenco: “Confía en el proceso”, una máxima que acompañó a Long y al equipo en los momentos más exigentes del rodaje.

Long destacó la importancia de la naturalidad en la interpretación: “Era una persona muy real. Al decir tu nombre, no lo hacía desde la distancia de una estrella. Realmente buscaba conectar en ese momento”. Esta búsqueda de veracidad marcó su proceso creativo y el tono del proyecto.

Jaafar Jackson: la elección para interpretar a Michael

Michael Jackson
Jaafar Jackson, sobrino de Michael, fue elegido por su sorprendente parecido y autenticidad para interpretar al rey del pop en su debut actoral (Crédito: Glen Wilson/Lionsgate)

El elenco de la película incluye a Jaafar Jackson, sobrino de Michael, quien debuta como actor en el papel principal. El director Antoine Fuqua señaló que la elección de Jaafar resultó evidente desde su primer encuentro: “Cuando lo conocí, pensé que fingía, porque era tan parecido a Michael en su forma de hablar, sus gestos y su delicadeza”.

Jaafar compartió que sus propios recuerdos de la convivencia con Michael, incluidos momentos familiares en Neverland, fueron esenciales para construir el personaje desde una perspectiva íntima. “Definitivamente sientes una responsabilidad cuando entras en algo tan grande”, afirmó Jaafar en declaraciones recogidas por Complex.

El equipo creativo valoró la capacidad de Jaafar para transmitir los matices emocionales y la complejidad de la figura de Michael, reforzando el objetivo de ofrecer un retrato fiel tanto en lo artístico como en lo personal.

El homenaje y el proceso de filmación

El trabajo del elenco refleja el compromiso por transmitir la autenticidad emocional de Michael Jackson y su entorno familiar en la pantalla (REUTERS/Nadja Wohlleben)
El trabajo del elenco refleja el compromiso por transmitir la autenticidad emocional de Michael Jackson y su entorno familiar en la pantalla (REUTERS/Nadja Wohlleben)

El rodaje de la biopic estuvo signado por el deseo de honrar la memoria de Michael Jackson y resaltar el papel de su familia en la formación del ícono musical. Antoine Fuqua, quien lideró la producción durante más de dos años, recalcó el compromiso y la preparación de Jaafar para encarnar al rey del pop.

Según el director, el esfuerzo del joven actor fue evidente desde el inicio del proyecto, contribuyendo a un ambiente de trabajo en el que predominó el respeto y la admiración por el legado de Jackson.

Nia Long subrayó que el equipo compartía la meta de reflejar la autenticidad emocional tanto de la familia Jackson como del propio Michael. La actriz consideró que la película “aspira a impactar al público y renovar el vínculo con la obra de Michael Jackson”, confiando en que el estreno, previsto para el 24 de abril, será un evento relevante para admiradores de todo el mundo.

Expectativas ante el estreno internacional

Jaafar Jackson
La película Michael, con estreno mundial el 24 de abril, aspira a renovar el vínculo entre el público y la obra de Michael Jackson, según Nia Long

La película Michael se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del año, según medios especializados como Variety y la propia revista Complex. El estreno mundial está programado para el 24 de abril, fecha en la que se anticipa una alta expectativa tanto de la crítica como del público.

El equipo de producción ha destacado que, detrás de cada escena, primó el respeto hacia la trayectoria y la herencia artística de Michael Jackson. Para Nia Long, el mayor desafío consistió en equilibrar la presión profesional con el homenaje personal a una figura central en la cultura musical contemporánea.

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