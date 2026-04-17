Cómo Jaafar Jackson se convirtió en Michael para su biopic: afirmaciones en los espejos, la obsesión por un giro y ensayos extremos

Jaafar Jackson en la piel de su tío Michael durante un concierto multitudinario, en una de las escenas emblemáticas de la película biográfica “Michael”. (Foto cortesía Lionsgate)

Nada como un Jackson para interpretar a otro Jackson. Eso parece ser el veredicto de las redes sociales tras los avances de Michael, la biopic sobre el Rey del Pop que ya tuvo su estreno mundial en Berlín, el 1O de abril último y llegará a las salas argentinas el 24.

Jaafar Jackson, sobrino de 29 años del Rey del Pop - hijo de Jermaine, el cuarto de los hermanos Jackson-, asumió el reto más importante de su vida: ponerse en los zapatos de su tío - mocasines con medias blancas para ser más precisos-, y para eso debió enfrentar una exigente preparación interpretativa y musical para poder recrear algunas de las escenas más célebres del ascenso de Michael Jackson a lo más alto donde se podía llegar.

El trailer de la esperada biopic de Michael Jackson, el Rey del Pop, protagonizada por su sobrino

Es sabido que el Rey del Pop era un perfeccionista extremo: tenía estudiado milimétricamente cada paso y cada movimiento de su cuerpo y del cuerpo de baile, incluso mientras cantaba.

Cuando le ofrecieron el personaje, la actuación no estaba en sus planes. Sí ya era cantante y bailarín. Con la inevitable influencia de su familia, Jaafar demostró interés a los 12 años por la música y la danza. En 2019 lanzó su primer sencillo Got me singing. Su videoclip grabado en Río de Janeiro, dejó en claro que su tío es su máxima inspiración.

Afiche de la película "Michael", con fecha de estreno para el 24 de abril

Su voz aguda, aterciopelada, el aspecto físico, su estilo al moverse y guiños a la narrativa de videoclip de Michael, seguramente, contribuyeron a convencer a los productores de que él era el indicado.

Jaafar contó que le tomó un año entero compartir con su círculo más cercano la propuesta. Necesitó tiempo para convencerse de que podría lograrlo, sentirse seguro, mientras tomaba clases de actuación por primera vez en su vida. Lo mantuvo tan en secreto que ni siquiera su madre estaba al tanto.

ARCHIVO - Michael Jackson durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en Pasadena, California, el 1 de febrero de 1993. (Foto AP/Rusty Kennedy, archivo)

El film pone el foco en el perfeccionismo del artista y en los largos ensayos que marcaron su carrera, una disciplina que su sobrino Jaafar debió reproducir para el papel (Créditos: Lionsgate)

Todo comenzó en 2020 cuando Jaafar vio un artículo que decía que Graham King había obtenido los derechos para filmar la vida de Michael Jackson. El productor británico fue el responsable de Bohemian Rhapsody, la biopic de Queen, y otras grandes películas como El Aviador, Hugo e Infiltrados, todas nominadas al Oscar, y ganador de este último título. Lo primero que el joven pensó fue ¿Quién interpretará a Michael?, contó en una entrevista de Jimmy Fallon en The Tonight Show. Y no pensó en que podría ser él en ese momento, sí que el proyecto era muy interesante. Así que unos meses después recibió una llamada del productor. Fueron a almorzar y le preguntó: ‘¿Alguna vez actuaste?’ ‘Nunca. Jamás quise ser un actor, le respondió. Y agregó: “Crecí queriendo jugar al golf. Y me metí en la música”. Pero también creció mirando los videos de su tío, estudiando sus pasos de baile, como millones en el mundo. Los favoritos de Jaafar son Thriller, que rodó en el set original rodeado de zombies y Smooth Criminal.

Jaafar Jackson en su videoclip Got me singing

La audición que tuvo no fue nada convencional. Aseguró que tuvo que ganarse el rol en un proceso que duró dos años. A los seis meses estuvo trabajando sobre otros guiones, películas y también escenas teatrales. Luego llegó el momento de empezar a interpretar las primeras escenas junto a su profesor que enviaba Graham King.

El sobrino de Michael Jackson es cantante y bailarán y será quien protagonice la biopic de su tío

En una entrevista de Interview, Jaafar habló sobre el proceso de transformación que vivió en estos años en lo personal, en los que incluso empleó métodos de su tío para alcanzar sus metas. “Es el tipo de experiencia que te transforma para mejor. Poder vivir en esos zapatos, sentir un poco de lo que él sentía, ver la vida con una nueva mirada como Michael lo hacía—era importante sentir todas esas cosas para poder partir de la verdad, en vez de tratar de imitar o copiar la forma de los movimientos. Quería aprender el significado detrás del movimiento, la esencia”, explicó. Y hubo algo clave en este trabajo introspectivo, el acceso de Jaafar a los escritos personajes de su tío. “Sus diarios, sus poemas, sus mantras y afirmaciones; eso fue un punto de inflexión para mí. Empecé a hacer lo mismo, poniendo afirmaciones en paredes y espejos. Todo comenzó con la voz, luego los gestos y movimientos. Echo de menos esa sensación en el set. Una vez que terminamos, tuve que acostumbrarme”, confesó.

Jaafar Jackson como Michael Jackson en el videoclip "Beat it" (Crédito: Glen Wilson/Lionsgate)

Esa construcción del personaje incluyó una estancia en la mansión de Hayvenhurst, en Encino, California, la casa principal de la familia Jackson desde 1971, adquirida por Joe Jackson (padre de Michael) tras el éxito de los Jackson 5. Se trató del hogar de Michael durante gran parte de su juventud. Allí se instaló Jaafar, en una vivienda sin muebles, donde el productor le propuso al menos colocar una cama o tirar un colchón. Finalmente, durmió en un tatami, esos colchones japoneses bajos.

En esa casa, —en la que también vivió durante 15 años—, creó una sala de investigación. “Había una sala de baile donde Michael solía entrenar. Y empecé a entrenar ahí, y dormí en muchas habitaciones diferentes de la casa solo para sentir la energía. Quedarme ahí permitió que eso ocurriera sin forzarlo. Sin eso, honestamente creo que mi interpretación no sería lo que es”, afirmó.

Jaafar se recuerda frente al espejo en su trailer, ya maquillado, con una de las chaquetas más icónicas de su célebre tío, los pantalones que dejaban asomar las medias blancas y los legendarios mocasines, especiales, mágicos, hechos para girar. Ya estaba listo para subir al escenario convertido en su tío. El actor dijo que nunca olvidará el instante en que se vio por primera vez transformado en Michael Jackson: “Fue emocional, fue espiritual y no dejaba de pensar en él…(...).

La película dirigida por Antoine Fuqua (Día de Entrenamiento) y escrita por John Logan, propone un recorrido íntimo por la vida del Rey del Pop, desde sus inicios como niño prodigio en los Jackson 5 hasta su consagración como estrella mundial que revolucionó la música y el espectáculo. El foco está puesto en sus procesos creativos, su perfeccionismo y vida personal, en una línea temporal que llega hasta fines de los ochentas.

El videoclip Thriller volvió a realizarse en el mismo set (Captura de tráiler oficial)

En este filme no se incluyen las graves acusaciones de abuso infantil que llevaron irremediablemente a dañar la reputación de la estrella, aunque fue declarado inocente de todos los cargos el 13 de junio de 2005. Se realizaron cambios en el guión y se habría eliminado casi una tercera parte de lo grabado que incluían denuncias, de manera que tuvieron que modificar la fecha de estreno. Asimismo, las escenas eliminadas y las retomas provocaron un gasto adicional de 15 millones de dólares. La razón principal de esta marcha atrás fue una cláusula legal vinculada al acuerdo con Jordan Chandler (acusador en 1993) que prohibía representar o mencionar su caso en producciones audiovisuales. Tampoco se aborda su muerte, ocurrida en 2009 por una sobredosis de propofol, tras una larga investigación judicial.

Acompañado por un elenco de primer nivel que incluye a Nia Long (como madre de Michael), Miles Teller (en el rol de John Branca, el histórico mánager) y el doble nominado al Premio Óscar Colman Domingo, en el rol de Joe, padre de Michael, se espera que este filme se convierta en un fenómeno de taquilla, con una recaudación de 700 millones de dólares, que es lo estima el estudio Lionsgate. Aunque estaría por debajo de otro suceso del género, Rapsodia Bohemia, que facturó 910 millones de dólares.

“Fue como un concierto” exclamó Carina Floeth, de 38 años, una de los 4.000 fans que asistieron a la avant-première de Michael Jackson en Berlín.

Antoine Fuqua, contó que el primer día del rodaje se metió de lleno, directo al grano, en “una de las actuaciones más difíciles” a pesar de la falta de experiencia del protagonista. Repitieron tantas veces la escena, que los pies del joven sangraban y ya no podía sentir sus dedos, relató el director.

Jaafar recordó también ese primer día de rodaje, dedicado a the Bad Tour. Las dos primeras semanas de rodaje concentraron las coreografías, contó el actor sobre su increíble debut.

Con el entrenamiento de dos coreógrafos de Michael, Rich +Tone Talauega, Jaafar no debió aprender a bailar, porque ya sabía, sino hacerlo como su tío. Así practicó un giro durante tres años, que resultó mucho más difícil que el famoso moonwalk. “Es el movimiento más difícil para mí, el giro. Solo porque, naturalmente, si yo giro, lo haría a la derecha por mi equilibrio. Pero Michael gira a la izquierda. Hasta un par de meses antes de la producción no empecé a lograrlo consistentemente, y lo estuve ensayando durante tres años. La gente piensa que es fácil, pero es muy complicado. Aprendí simplemente repitiéndolo una y otra vez. Se volvió una obsesión”.

Sus hermanos que también son primos

Hijo de Jermaine Jackson y la colombiana Alejandra Genevieve Oaziaza, Jaafar Jeremiah Jackson nació un 25 de julio de 1996 en Los Ángeles, California. El joven tiene muchos hermanos por parte de madre y padre de relaciones anteriores. En total son 11: 2 mujeres y 9 varones.

Miles de fans asistieron a la world premiere de la biopic "Michael" en Uber Eats Music Hall in Berlin (Photo by John MACDOUGALL / AFP)

Por parte de su padre, Jermaine Jackson, Jaafar tiene varios medio hermanos nacidos de matrimonios y relaciones anteriores: Jermaine Jr., Autumn y Jaimy —hijos de su primera esposa, Hazel Gordy—, además de Jeremy y Jourdynn, fruto de su relación con Margaret Maldonado. A ellos se suma Donte, adoptado por el músico a comienzos de los años noventa.

Su madre colombiana, antes de formar pareja con su padre, tuvo una relación con su tío Randy, el menor de los Jackson, con el que tuvo dos hijos: Genevieve y Steven. Tras separarse de Randy y iniciar una relación con el hermano de este, Jermaine, la pareja adoptó a Donte, luego llegó Jaafar y por último Jermajesty.

La pareja se divorció en 2003. Los hijos de Randy tienen un doble vínculo con Jaafar: son sus hermanos y, a la vez, sus primos.

La relación entre los hermanos Jackson atravesó décadas de tensiones y reconciliaciones, marcadas por conflictos del pasado, como el de Jermaine y Randy.

Tras la proyección privada del filme, no toda la familia estuvo conforme. Hubo tres grandes ausentes en el estreno mundial: no estuvieron sus hermanas Janet, que la había criticado duramente ni La Toya. Y la hija de Michael Paris, fue otra de las grandes ausentes. Contó en su IG que había hecho algunas correcciones al leer el primer guión y cómo no fueron tomadas en cuenta continuó con su vida.

Miembros de la familia Jackson, entre ellos Bigi Jackson, Prince Jackson, Jackie Jackson, Jermaine Jackson y Marlon Jackson, asistieron al estreno internacional de "Michael", la película biográfica sobre la leyenda del pop Michael Jackson, en Berlín, Alemania, el 10 de abril de 2026 (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Sí estuvieron presentes y posaron en la alfombra roja los hermanos de Jaafar y los hijos de Michael, Prince y Bigi.

En una familia donde la música y el espectáculo marcaron varias generaciones, el gran debut de Jaafar también representa un nuevo capítulo dentro de la historia del clan Jackson.