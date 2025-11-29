Carlos Cacho olvida la vez que Zumba lo tumbó al piso y aparecen bailando juntos

Carlos Cacho y Zumba protagonizan encuentro. Tiktok

El reencuentro entre Zumba y Carlos Cacho generó un impacto inmediato en TikTok y redes sociales, a raíz de un video que los muestra bailando juntos después de muchos años de distanciamiento. La grabación, publicada en la cuenta oficial de Cacho, exhibe al bailarín Alejandro Benites, conocido como Zumba, y al reconocido maquillador interpretando la coreografía del tema “Limpiaparabrisas” de Daddy Yankee. El registro no solo sorprendió a quienes siguen a ambas figuras, sino que avivó el recuerdo de un episodio que marcó la historia reciente de la televisión peruana.

El video, acompañado de la frase “Se esperaban este junte?”, se viralizó rápidamente y acumuló miles de reproducciones y comentarios. Diversos medios de espectáculos, entre ellos El Popular, reportaron que el reencuentro produjo diversas reacciones entre los usuarios, quienes asociaron la escena con una posible reconciliación luego del altercado ocurrido en 2015 durante la transmisión de “El Gran Show”, programa de América Televisión que conduce Gisela Valcárcel. “Verlos juntos después de lo que pasó es increíble”, escribió un seguidor, reflejando el sentir compartido en la conversación digital.

En el video, la interacción entre ambos no se limita al baile: al finalizar la coreografía, Zumba y Cacho se dan un abrazo, gesto interpretado por los usuarios como una señal de que el polémico impasse ya es parte del pasado. Comentarios como “Esto es lo más cercano a la paz mundial” y “El mundo está sanando” abundaron en la publicación, evidenciando que la memoria colectiva mantiene vigente el incidente protagonizado por ambos en el recordado reality de baile.

Carlos Cacho y Zumba sorprenden grabando TikTok juntos.

¿Qué pasó entre Zumba y Carlos Cacho?

El incidente al que aluden los usuarios ocurrió en 2015 durante la edición especial “Reyes del Show”. En aquella gala, Zumba realizó una coreografía que terminó de forma abrupta cuando se lanzó sobre la mesa del jurado y provocó que Carlos Cacho cayera al piso. Morella Petrozzi y Pachi Valle Riestra también formaron parte del jurado esa noche. El acto, juzgado por los presentes como imprudente y fuera de tono, desencadenó sorpresa y tensión en el set de “El Gran Show”.

La reacción de la conductora Gisela Valcárcel no se hizo esperar. Inmediatamente tras el incidente, la presentadora llamó la atención a Zumba ante cámaras y calificó el acto como “violento” y “agresivo”. Tras ello, se dirigió tanto al jurado como al público: “Te pido perdón Morella Petrozzi, Carlos Cacho, Pachi y Alejandro (jurado). Les pido perdón a ustedes, les ruego perdonen a ‘Zumba’”, expresó frente a la audiencia. Finalmente, pidió al bailarín que abandonara la competencia y expresó: “Adiós para siempre, Zumba”.

La producción del programa Reyes del Show decidió expulsar a Zumba a raíz de su comportamiento. Así, el artista quedó fuera de la final de la gala y se ausentó del desenlace televisivo.

Tras su salida, Zumba utilizó sus plataformas digitales para ofrecer disculpas públicas y reiteró que no buscaba causar daño, sino solo dar un abrazo efusivo a Carlos Cacho. No obstante, las sanciones del programa y la reacción mediática cerraron su participación en esa edición.

Durante los años posteriores, el episodio permaneció en la memoria de la audiencia y continuó mencionándose en entrevistas y redes. La publicación de Carlos Cacho alcanzó miles de visualizaciones en pocas horas, alimentando la viralidad alrededor de su reencuentro con Zumba.

La espontaneidad, el baile conjunto y el abrazo final han sido leídos como la conclusión de una de las disputas más conocidas de la televisión nacional reciente. El episodio evidencia el peso de la memoria colectiva y cómo los formatos audiovisuales, tanto en la televisión abierta como en redes sociales, siguen escribiendo capítulos de la cultura popular.

Zumba protagonizó polémico momento con Carlos Cacho en 2015.