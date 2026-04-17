Pacto Ético Electoral exhorta a “mantener la calma y respetar los resultados” tras graves incidencias durante votaciones y escrutinio

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral exhorta a la ciudadanía a mantener la calma durante el escrutinio, tras preocupaciones por irregularidades y fallas logísticas en el proceso comicial. (Composición: Infobae Perú)

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral exhortó a la ciudadanía a mantener la calma mientras culmina el escrutinio electoral, en respuesta a las preocupaciones surgidas por irregularidades en el proceso de sufragio del domingo 12 de abril. El llamado del órgano autónomo llega luego de que problemas logísticos y fallas en el sistema pusieran en entredicho la seguridad del proceso, en un contexto nacional marcado por el hallazgo de material electoral desechado y la creciente desconfianza hacia la cadena de custodia de los votos.

El pronunciamiento, compartido por el Jurado Nacional de Elecciones, surge luego de que en la noche del jueves se reportara en televisión el descubrimiento de cuatro cajas lacradas —que contenían en total 1.200 cédulas de votación— en un tacho de basura en el distrito limeño de Surquillo, según una investigación difundida por el programa Beto a Saber de Willax. Este hallazgo, exhibido en directo, dejó en evidencia que las cajas, correspondientes a mesas del distrito de Surco, y los sobres firmados por miembros de mesa y representantes de partidos, habían sido abandonados en la vía pública.

El incidente motivó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicara un comunicado en su cuenta de X para informar que el material hallado ya había sido debidamente contabilizado y registrado en las actas, que actualmente se procesan y publican en la web institucional. Claudia Sandoval, jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Oeste, precisó que la ausencia de las cajas se detectó al descargar el material en las oficinas y que se intentó infructuosamente contactar al propietario del vehículo involucrado, según la comunicación oficial reproducida por la ONPE. La denuncia correspondiente ha sido puesta en manos de la autoridad policial.

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral exhortó a la ciudadanía a mantener la calma mientras culmina el escrutinio electoral, en respuesta a preocupaciones por irregularidades. (Foto: X / JNE)

Pacto ético Electoral se declara en “estado de vigilancia” ante irregularidades

La preocupación social por la transparencia electoral llevó al Tribunal de Honor del Pacto ético Electoral a difundir el Comunicado N° 2 a través de la cuenta oficial de X del Jurado Nacional de Elecciones. En el documento, firmado por Carol Zavaleta Cortijo, Mariela Noles Cotito y Oscar Salazar Gamboa, el órgano recalca su rol como “órgano colegiado autónomo” y se declara en “estado de vigilancia” ante las incidencias registradas en la última semana.

La institución hace un llamado “firme” a la población para que actúe con responsabilidad y espere el resultado final del conteo de votos. Solicita, además, a los líderes políticos que promuevan el respeto a los resultados oficiales como expresión fiel de la voluntad ciudadana y en consonancia con los compromisos asumidos en el Pacto ético Electoral. En palabras del documento: “Urgimos a actuar con responsabilidad, esperar el conteo final, mantener la calma y respetar los resultados electorales oficiales, por cuanto estos son el reflejo de la voluntad ciudadana.” El Tribunal subraya que el propósito supremo de la nación es salvaguardar los derechos de la población, los valores democráticos y la paz social.

Un trabajador electoral ayuda a una persona a emitir su voto en un colegio electoral, después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Estos pronunciamientos se inscriben en una coyuntura de alerta institucional, pues el propio Tribunal de Honor reafirma la necesidad de vigilar todo el proceso y garantizar que las incidencias se resuelvan conforme a los principios democráticos y la legalidad vigente. La declaración concluye instando a la ciudadanía y a las agrupaciones políticas a respetar los compromisos suscritos y evitar cualquier acto que ponga en riesgo la convivencia democrática.

Cuatro cajas electorales con cientos de votos fueron halladas en la basura

El episodio del material encontrado en un contenedor de basura agravó la tensión en torno a la legitimidad del proceso electoral. Las cajas y sobres, que corresponden a las mesas 050619, 050627, 050618 y 050620, sumaron alrededor de 300 votos por mesa. El protocolo estipula que el traslado debe estar siempre bajo resguardo policial y una estricta cadena de custodia, hasta la proclamación de resultados y la posterior destrucción del material en presencia de autoridades y representantes partidarios.

Dos hombres manipulan cajas blancas rotuladas con el logo de ONPE en una acera. Los objetos se encuentran cerca de un contenedor verde en la vía pública. Las cajas presentan etiquetas verdes con números de serie y una de ellas muestra la fecha del 16 de abril de 2023. Este video es una cobertura noticiosa sobre el hallazgo de materiales relacionados con la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

La ONPE remarcó —en su respuesta emitida por X— que el incidente no afecta el resultado electoral, porque los votos ya habían sido consignados en las actas procesadas y publicadas para consulta pública. Agregó que el material recuperado será objeto de investigación y la pérdida fue denunciada formalmente ante la policía.

Claudia Sandoval insistió en la importancia de la colaboración entre el personal electoral, las empresas privadas de transporte y las fuerzas de seguridad, con el fin de fortalecer la protección del material electoral. La responsable de la ODPE Lima Oeste detalló que la investigación interna se orienta a establecer responsabilidades tanto del transportista contratado como de los funcionarios a cargo del traslado.