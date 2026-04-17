Figura de Géminis lanzó advertencia a Universitario previo a duelo por tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “No hay favoritos”

Figura de Géminis lanzó advertencia a Universitario previo a duelo por tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El duelo por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 ya tiene fecha y escenario confirmados. Universitario de Deportes y Deportivo Géminis medirán fuerzas este sábado 18 de abril a las 19:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. El encuentro se reprogramó tras la pausa obligada por las elecciones presidenciales, lo que generó expectativa entre los seguidores de ambos equipos.

El equipo de Natalia Málaga vive al máximo el duelo, Kiara Vicente reconoció que será un enfrentamiento muy luchado ya que las dos escuadras están en busca de su revancha tras quedar afuera de la lucha por el título nacional.

“Va a ser un partido duro. Ellas vienen jugando muy bien, nosotras también, así que será bastante parejo. Estamos entrenando para dar el 200%”, declaró la voleibolista nacional.

Eso sí, dejó en claro que no el favoritismo porque su equipo también demostró su jerarquía: “No rendirse pese a los errores será clave. Ya no hay favoritos, todo depende de cómo se afronte el partido. Fuimos paso a paso y creemos que merecemos pelear por este tercer lugar”.

Universitario y Géminis se enfrentan por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025/2026.

“La clave será mantener la confianza”

La antesala del choque por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 estuvo marcada por las palabras de Daniela Muñoz, referente de Universitario de Deportes. La jugadora admitió que, aunque la meta inicial era disputar la final, el grupo valora el significado de pelear por el tercer lugar en la competencia nacional.

Para Muñoz, la campaña dejó sensaciones encontradas: “Sentíamos que teníamos la capacidad para llegar a la final, pero este tercer lugar es un reconocimiento al esfuerzo de toda la temporada”, subrayó.

El enfrentamiento ante Deportivo Géminis se anticipa como un reto exigente. La propia jugadora lo describió como “un partido difícil, como todos los de esta temporada”, y remarcó que la confianza interna será determinante: “La clave será mantener la confianza y creer en nosotras mismas para poder ganar”.

El mensaje de Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario, tras la eliminación del equipo en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Instagram Universitario.

Así llegan Deportivo Géminis y Universitario al duelo

El rendimiento de Deportivo Géminis en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 evidenció una mejora sustancial respecto al ciclo anterior, gracias al trabajo de Natalia Málaga en la dirección técnica. El equipo de Comas consiguió avanzar hasta las semifinales, después de superar a Atlético Atenea, conjunto que sorprendió por su desempeño en el torneo y que representó un reto significativo en los cuartos de final.

Ya en la antesala de la final, Géminis se topó con Alianza Lima, bicampeón vigente del certamen. El equipo ‘guerrero’ no logró imponerse ante la solidez de su rival y cayó en ambos encuentros de la serie, con parciales de 3-1 y 3-0. En esta etapa, la defensa de Alianza logró neutralizar a las principales figuras de Géminis, como Katielle Alonzo, Florangel Terrero y Vielka Peralta, quienes no pudieron desplegar su mejor nivel.

El cuadro 'blanquiazul' derrotó 25-13 en el tercer set y se llevó el encuentro que, marcó su pase a la disputa del título nacional - Crédito: Latina.

A pesar de la eliminación, Géminis aún tiene la oportunidad de terminar la temporada de manera positiva si logra quedarse con el tercer puesto. Por otro lado, Universitario de Deportes alcanzó las semifinales tras eliminar a Regatas Lima y estuvo muy cerca de la final frente a la Universidad San Martín, en una serie que se definió en un dramático extra game.