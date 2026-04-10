Perú

Marisol Pérez Tello no respaldará a Keiko Fujimori en segunda vuelta, como lo hizo en 2021

La candidata de Primero La Gente ha aceptado que fue un error pedir el voto por Keiko Fujimori frente a Pedro Castillo en las anteriores elecciones presidenciales

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Keiko Fujimori con Alberto Beingolea y Marisol Pérez Tello
Para Marisol Pérez Tello apoyar a Keiko Fujimori en 2021 fue un error. No lo repetiría. - Crédito Andina

A solo dos días del domingo 12 de abril, día de las Elecciones 2026, donde millones de peruanos votarán para escoger al presidente para los próximos cinco años en Perú, los candidatos ya van cerrando sus campañas y dando las últimas entrevistas en medios.

En una de las últimas intervenciones en medios, la candidata presidencial por Primero La Gente, Marisol Pérez Tello, se ha pronunciado (aunque no es la primera vez) por su apoyo a su contrincante actual, Keiko Fujimori, en el 2021, cuando esta fue a la segunda vuelta en oposición a Pedro Castillo, quien salió como victorioso en esa contienda.

Esta vez Pérez Tello asegura en entrevista con Exitosa que no respaldará a Fujimori si esta pasa a segunda vuelta con otro candidato (aunque la aspirante por Primero La Gente confía en su pase a la seguda vuelta). Califica, además, como error haberlo hecho en 2021.

Parte del discurso de Marisol Pérez Tello se centra en una figura negativa de Keiko Fujimori. - Crédito REUTERS/Angela Ponce
Parte del discurso de Marisol Pérez Tello se centra en una figura negativa de Keiko Fujimori. - Crédito REUTERS/Angela Ponce

Marisol Pérez Tello contra Keiko

“De ninguna manera [respaldaría a Keiko]. Todo el mundo se equivoca una vez, pero yo no me voy de cara dos veces”, aclaró la candidata de Primero La Gente en Exitosa, quien reconoció que fue un error apoyar a la líder de Fuerza Popular en su momento.

Como se recuerda, frente a Pedro Castillo, la actual aspirante al sillón presidencial por Primero La Gente, escogió poner su apoyo en la lideresa de Fuerza Popular. Ahora, la candidata asume su error e intenta darle también un contexto.

“El 21 fue una decisión en el que no creo que haya habido una sola persona que haya estado feliz en segunda vuelta, todo el mundo votó pensando cómo llegamos a esta situación horrible y yo hice lo mismo que hicimos todos; me tapé la nariz y dije: ‘no te creo nada, me voy a pelear al frente’. Yo no estuve en su equipo técnico, buscando fajín, yo desde que la apoyé dije: ‘mi papel es al frente para evitar que hagas lo que creo que vas a hacer” y finalmente hizo. Lo hicieron los dos: Cerrón y ella son lo mismo", apuntó para Exitosa.

Los debates motivaron que otros candidatos puedan ser conocidos y pudieran dar difundir sus propuestas. - Crédito AP Foto/Martín Mejía
Los debates motivaron que otros candidatos puedan ser conocidos y pudieran dar difundir sus propuestas. - Crédito AP Foto/Martín Mejía

Como se recuerda, en los últimos debates, una parte de la participación de Marisol Pérez Tello fue la crítica dirigida a Keiko Fujimori, quien, en palabras de la candidata de Primero La Gente, forma parte y lidera el llamado ‘pacto mafioso’ del Congreso de la República.

¿Habrá alianza?

Si bien en la entrevista con Exitosa, Marisol Pérez Tello de Primero La Gente se reveló confiada en su pase a segunda vuelta, sí hizo referencia a una posible alianza con otros candidatos.

“No tengo duda. Yo creo que nada bueno en la vida es fácil. Y he resistido mucho. El pacto mafioso que nos Gobierna... No estoy hablando por una crítica ligera. Estamos con la extorsión y sicariato tocando la puerta de nuestras casas. La educación pública no tiene calidad ni un norte ni camino. No hay un plan de seguridad. Y todo hace agua”, aseveró.

Marisol Pérez Tello
¿Habrá alianza electoral? Marisol Pérez Tello está abierta a la idea, pero para luego de la primera vuelta. - Crédito Marisol Pérez Tello/Facebook

¿Considerará si consideraría una alianza electoral con otros candidatos de la contienda? Como se sabe, un pedido ciudadano emitido en un comunicado difundido en redes sociales pide que los candidatos Alfonso López-Chau, Jorge Nieto, Mesías Guevara y Marisol Pérez Tello se unan para estas elecciones. Sin embargo, Pérez Tello solo lo consideraría luego del domingo.

“Cuando yo pase a segunda vuelta, no solamente voy a convocarlos. No solamente hay que sentarse a trabajar en un proyecto común, porque desde el punto de vista del planteamiento, hay cosas muy parecidas, no todas”, resaltó en Exitosa.

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