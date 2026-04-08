¿En qué trabaja Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular a las Elecciones 2026?

Peruvian presidential candidate Keiko Fujimori reacts as she attends a televised debate ahead of the general election on April 12, in Lima, Peru, March 31, 2026. REUTERS/Angela Ponce

El debate sobre las actividades profesionales de Keiko Fujimori se reavivó tras la difusión de un video en el que la candidata presidencial explica su situación laboral. Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, enfrenta cuestionamientos públicos sobre su ocupación fuera de la política, en particular por la percepción de una baja actividad profesional más allá de su rol partidario.

En un registro difundido en redes sociales y medios, Fujimori afirma: “Estoy en Miami, en la universidad donde trabajo como profesora global, la Florida International University para el centro Adam Smith. Esta vez he venido invitada para un evento, he visitado el campus, me he encontrado con colegas y estoy aprovechando para ver los contenidos para mi siguiente clase. Estoy muy contenta en esta nueva etapa de mi vida. Ya les iré contando más sobre mis actividades”.

FOTO DE ARCHIVO-Keiko Fujimori, líder del partido político Fuerza Popular escucha mientras anuncia la lista de candidatos al Congreso del partido en Lima, Perú. 5 de febrero de 2026. REUTERS/Gerardo Marín

De acuerdo con la respuesta oficial enviada al periodista Carlos Navea del programa Beto a Saber de Willax por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University, Keiko Fujimori ostenta el título de distinguished world leadership fellow, es decir, “becaria distinguida en liderazgo mundial”. Este reconocimiento, según la propia universidad, es honorífico y no implica necesariamente una relación laboral remunerada ni la realización de actividades docentes regulares.

Un análisis del video presentado por Fujimori en Willax evidencia que las actividades mencionadas consisten en visitas al campus, participación en eventos y reuniones con colegas, sin que se muestren tareas asociadas a docencia, investigación o gestión académica, como la preparación de clases, corrección de trabajos o interacción directa con estudiantes. La figura de “profesora global” no corresponde a una categoría formal de docencia reconocida en el sistema universitario estadounidense ni en la propia institución.

Peruvian presidential candidate Keiko Fujimori adjusts her hair on the day of a debate ahead of the general election on April 12, in Lima, Peru, March 25, 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

¿Qué figura en la hoja de vida de Keiko Fujimori ante el JNE?

Según el programa periodístico La Encerrona, la información presentada por Keiko Fujimori ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) detalla como única experiencia laboral el cargo de presidenta del partido político Fuerza Popular. En la plataforma Club Otorongo, que recopila datos patrimoniales de autoridades y candidatos, se consigna que Fujimori percibe un ingreso anual de 271.853 soles con 45 céntimos, equivalente a aproximadamente USD 6.000 mensuales al tipo de cambio actual, por su función como presidenta del partido. Este salario proviene de los fondos públicos asignados a las agrupaciones políticas que superan la valla electoral, mecanismo de financiamiento vigente en el sistema peruano.

La documentación oficial no registra otra ocupación remunerada fuera de su desempeño al frente de Fuerza Popular, lo que refuerza la percepción de que la labor partidaria constituye la principal —y única— actividad profesional de Keiko Fujimori en los últimos años.

FOTO DE ARCHIVO: Keiko Fujimori, líder del partido político Fuerza Popular, asiste a una rueda de prensa después de que un juez desestimara el caso "Cocteles" contra Fujimori, en Lima, Perú, 20 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce/Archivo

Plan de gobierno de Fuerza Popular

El plan de gobierno de Fuerza Popular para el periodo 2026-2031, titulado “Perú con Orden”, se enfoca en recuperar la estabilidad nacional bajo tres ejes estratégicos: orden ciudadano, económico y jurídico. La propuesta económica mantiene la defensa del modelo de libre mercado y la Constitución de 1993, buscando reducir la informalidad laboral al 30% mediante una reforma tributaria para las Mypes que prohíbe la doble sanción (cierre y multa). Además, promueve el concepto de “capitalismo popular” y una convivencia armoniosa entre minería y agricultura para destrabar proyectos de inversión de alto impacto.

En materia de seguridad y servicios sociales, el plan prioriza la “mano dura” contra el crimen organizado y la delincuencia común, proponiendo el uso de tecnología predictiva, drones y el fortalecimiento del control fronterizo con apoyo de las Fuerzas Armadas. En educación y salud, plantea la construcción de 2,000 nuevos colegios, el retorno de cursos como Educación Cívica y el uso de telemedicina universal para agilizar los diagnósticos en postas médicas. Asimismo, incluye el compromiso de garantizar el acceso a medicamentos genéricos obligatorios en farmacias y la lucha contra la desnutrición infantil mediante alimentos reforzados con hierro.