Perú

Choquequirao volverá a recibir visitantes a partir de la próxima semana

Durante el cierre, la prioridad fue garantizar la seguridad de los visitantes con acciones coordinadas entre autoridades regionales y locales para mitigar riesgos y rehabilitar el camino de acceso principal

Guardar
Choquequirao-Perú-07 de mayo
Entre las nuevas medidas, se ha dispuesto la presencia de una ambulancia en la zona arqueológica, para asegurar respuesta inmediata ante cualquier emergencia médica - Créditos: Andina.

El parque arqueológico de Choquequirao, situado entre las provincias cusqueñas de La Convención y Anta, volverá a recibir visitantes la próxima semana tras un cierre de más de dos meses. La suspensión temporal del acceso se debió a los daños ocasionados por las intensas lluvias en el principal camino de herradura desde el distrito de San Pedro de Cachora, en Apurímac, lo que motivó tareas urgentes de conservación y mantenimiento en la ruta.

Rosendo Baca Palomino, gerente de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) Cusco, confirmó que la reapertura se concretará entre el martes y el miércoles de la semana siguiente, fecha en la que se espera que todo esté listo para el ingreso de turistas nacionales y extranjeros.

El funcionario explicó que el retraso obedeció a la espera de la designación de nuevos responsables en la Dirección de Cultura de Cusco, entidad encargada de la administración de los restos arqueológicos de la zona.

Choquequirao-Perú-25 de abril
La reapertura fue confirmada por la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) Cusco, que fijó la habilitación del sitio entre el martes y miércoles próximos, a la espera de la designación de nuevos responsables en la Dirección de Cultura de Cusco - Créditos: Andina.

Durante el periodo de restricción, la prioridad absoluta fue garantizar la seguridad de quienes transitan este tramo. La Oficina Regional de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad de Cusco, junto con la Dirección de Cultura, la Gercetur, la Gerencia de Recursos Naturales, la Red de Protección al Turista y gobiernos locales, coordinaron acciones de mitigación para rehabilitar la vía y reducir riesgos ante futuros eventos climatológicos.

Entre las medidas implementadas destaca la presencia de una ambulancia en el sitio para atender emergencias y asegurar la atención médica inmediata.

La reapertura de Choquequirao responde a la demanda de los viajeros, quienes cada año buscan explorar este enclave incaico, considerado uno de los más importantes del país. Según datos proporcionados por la Gercetur, el sitio recibe hasta 9.000 visitantes anualmente, siendo los extranjeros el grupo predominante, atraídos por los paisajes y la experiencia de recorrer el trayecto Capuliyoc–Maranpata, acceso principal a los baluartes incas.

Choquequirao-Perú-25 de abril
Choquequirao reabrirá al turismo la próxima semana, tras más de dos meses de cierre debido a los daños provocados por intensas lluvias en el acceso principal desde San Pedro de Cachora, Apurímac - Créditos: Andina.

El camino alternativo que conecta Choquequirao a través del distrito de Santa Teresa, en La Convención, también genera expectativas. Sin embargo, este trayecto permanece en evaluación técnica y su autorización formal está pendiente hasta que finalicen las lluvias estacionales.

“Esta ruta todavía no lo hemos evaluado técnicamente, está pendiente, esperamos salir totalmente de la temporada de lluvias hacia fines de este mes, para la autorización formal”, aclaró el gerente de la Gercetur.

Para fortalecer el atractivo y accesibilidad del parque arqueológico, autoridades regionales y la Dirección de Comercio Exterior y Turismo de Apurímac impulsan proyectos como la instalación de un teleférico, que permitiría aumentar significativamente el flujo de turistas y dinamizar la economía local. Este relanzamiento conjunto entre las regiones de Cusco y Apurímac incluye campañas de promoción y mejoras en la infraestructura turística.

Temas Relacionados

ChoquequiraoCuscoturismoperu-noticias

Más Noticias

Cuota de anchoveta para la primera temporada de 2026 es la más baja en una década

Sin considerar 2023, cuando no se realizó la primera temporada. Además, Fenómeno El Niño Costero (FEN) pone en riesgo el desempeño del sector pesquero en lo que resta del año

Cuota de anchoveta para la primera temporada de 2026 es la más baja en una década

Zumba y más bailarines sorprenden con flashmobs de Michael Jackson antes del estreno de la película en Perú

Lima vibró con un homenaje masivo al ‘Rey del Pop’, donde 30 bailarines y figuras locales tomaron las calles para anticipar la llegada del filme ‘Michael’ a los cines peruanos.

Zumba y más bailarines sorprenden con flashmobs de Michael Jackson antes del estreno de la película en Perú

Dólar con incertidumbre por pugna de Roberto Sánchez y López Aliaga en el conteo de votos

El tipo de cambio se disparó luego de que Sánchez rebasara a Rafael López Aliaga en el avance del conteo de votos de las Elecciones 2026. Sin embargo, mientras RLA se acerca el mercado se mantiene cauteloso

Dólar con incertidumbre por pugna de Roberto Sánchez y López Aliaga en el conteo de votos

Presidente del Perú critica expulsión de migrantes en Chile y afirma que “no se va a poder” ejecutar sin un país receptor

José María Balcázar advirtió que llevar a los migrantes a la zona de frontera entre Chile y Perú no soluciona el problema migratorio y podría generar mayores tensiones. “No se puede hacer, por más que los coloque en la frontera”, sostuvo

Presidente del Perú critica expulsión de migrantes en Chile y afirma que “no se va a poder” ejecutar sin un país receptor

¿Jesús Castillo se irá de Universitario?: la postura de la ‘U’ sobre su posible salida tras final del Torneo Apertura 2026

Luego de conocerse la partida de Sekou Gassama, se especuló que el volante tendría la misma suerte a pesar de tener contrato vigente. Entérate de los detalles

¿Jesús Castillo se irá de Universitario?: la postura de la ‘U’ sobre su posible salida tras final del Torneo Apertura 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Quién es Piero Corvetto? Perfil del jefe de la ONPE en el centro de la polémica por las elecciones 2026 en Perú

¿Quién es Piero Corvetto? Perfil del jefe de la ONPE en el centro de la polémica por las elecciones 2026 en Perú

Presidente del Perú critica expulsión de migrantes en Chile y afirma que “no se va a poder” ejecutar sin un país receptor

Piero Corvetto pide a la Policía reprogramar su declaración en investigación por fallas en las elecciones

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: canidata de Fuerza Popular alcanza el 17.06% de respaldo nacional

Resultados en regiones ONPE al 94.049 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

ENTRETENIMIENTO

Zumba y más bailarines sorprenden con flashmobs de Michael Jackson antes del estreno de la película en Perú

Zumba y más bailarines sorprenden con flashmobs de Michael Jackson antes del estreno de la película en Perú

Gian Marco rompe en llanto en TV internacional tras recordar su niñez y la separación de sus padres

Milo J, su concierto gratuito en el MALI y la emoción que sintió al saber que hizo sold out en el Estadio Nacional: “No lo voy a olvidar”

Milo J en Lima: accesos, horario, setlist y todo lo que debes saber para su show en el Estadio Nacional

Milo J conmueve a más de mil fans en el Museo de Arte de Lima: “Perú es clave”

DEPORTES

¿Jesús Castillo se irá de Universitario?: la postura de la ‘U’ sobre su posible salida tras final del Torneo Apertura 2026

¿Jesús Castillo se irá de Universitario?: la postura de la ‘U’ sobre su posible salida tras final del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima vs Cusco FC: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

“Lo hace caer de manera imprudente”, revelador audio del VAR en polémico penal en Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026

Programación de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Periodista argentino fue contundente sobre jugada que marcó triunfo de Palmeiras ante Sporting Cristal por Copa Libertadores 2026: “Polémico penal”