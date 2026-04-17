Choquequirao volverá a recibir visitantes a partir de la próxima semana

Entre las nuevas medidas, se ha dispuesto la presencia de una ambulancia en la zona arqueológica, para asegurar respuesta inmediata ante cualquier emergencia médica - Créditos: Andina.

El parque arqueológico de Choquequirao, situado entre las provincias cusqueñas de La Convención y Anta, volverá a recibir visitantes la próxima semana tras un cierre de más de dos meses. La suspensión temporal del acceso se debió a los daños ocasionados por las intensas lluvias en el principal camino de herradura desde el distrito de San Pedro de Cachora, en Apurímac, lo que motivó tareas urgentes de conservación y mantenimiento en la ruta.

Rosendo Baca Palomino, gerente de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) Cusco, confirmó que la reapertura se concretará entre el martes y el miércoles de la semana siguiente, fecha en la que se espera que todo esté listo para el ingreso de turistas nacionales y extranjeros.

El funcionario explicó que el retraso obedeció a la espera de la designación de nuevos responsables en la Dirección de Cultura de Cusco, entidad encargada de la administración de los restos arqueológicos de la zona.

La reapertura fue confirmada por la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) Cusco, que fijó la habilitación del sitio entre el martes y miércoles próximos, a la espera de la designación de nuevos responsables en la Dirección de Cultura de Cusco - Créditos: Andina.

Durante el periodo de restricción, la prioridad absoluta fue garantizar la seguridad de quienes transitan este tramo. La Oficina Regional de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad de Cusco, junto con la Dirección de Cultura, la Gercetur, la Gerencia de Recursos Naturales, la Red de Protección al Turista y gobiernos locales, coordinaron acciones de mitigación para rehabilitar la vía y reducir riesgos ante futuros eventos climatológicos.

Entre las medidas implementadas destaca la presencia de una ambulancia en el sitio para atender emergencias y asegurar la atención médica inmediata.

La reapertura de Choquequirao responde a la demanda de los viajeros, quienes cada año buscan explorar este enclave incaico, considerado uno de los más importantes del país. Según datos proporcionados por la Gercetur, el sitio recibe hasta 9.000 visitantes anualmente, siendo los extranjeros el grupo predominante, atraídos por los paisajes y la experiencia de recorrer el trayecto Capuliyoc–Maranpata, acceso principal a los baluartes incas.

Choquequirao reabrirá al turismo la próxima semana, tras más de dos meses de cierre debido a los daños provocados por intensas lluvias en el acceso principal desde San Pedro de Cachora, Apurímac - Créditos: Andina.

El camino alternativo que conecta Choquequirao a través del distrito de Santa Teresa, en La Convención, también genera expectativas. Sin embargo, este trayecto permanece en evaluación técnica y su autorización formal está pendiente hasta que finalicen las lluvias estacionales.

“Esta ruta todavía no lo hemos evaluado técnicamente, está pendiente, esperamos salir totalmente de la temporada de lluvias hacia fines de este mes, para la autorización formal”, aclaró el gerente de la Gercetur.

Para fortalecer el atractivo y accesibilidad del parque arqueológico, autoridades regionales y la Dirección de Comercio Exterior y Turismo de Apurímac impulsan proyectos como la instalación de un teleférico, que permitiría aumentar significativamente el flujo de turistas y dinamizar la economía local. Este relanzamiento conjunto entre las regiones de Cusco y Apurímac incluye campañas de promoción y mejoras en la infraestructura turística.