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¿Jesús Castillo se irá de Universitario?: la postura de la ‘U’ sobre su posible salida tras final del Torneo Apertura 2026

Luego de conocerse la partida de Sekou Gassama, se especuló que el volante tendría la misma suerte a pesar de tener contrato vigente. Entérate de los detalles

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Periodista Gustavo Peralta desmiente una posible salida de Jesús Castillo de Universitario de Deportes. YouTube

Universitario de Deportes no está pasando por un buen momento debido en la Liga 1 y Copa Libertadores 2026, y las críticas apuntan a Javier Rabanal como principal culpable. La dura derrota frente Coquimbo Unido en el estadio Monumental complicó el panorama y la continuidad del DT está en incertidumbre.

En los últimas horas, se pudo conocer que Sekou Gassama no continuará en Ate y iría al finalizar el Torneo Apertura debido a su discreto desempeño hasta el momento. Y un rumor apuntó que no sería el único, Jesús Castillo le seguiría los pasos.

Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta reveló si esos rumores son verdaderos y adelantó la postura de la ‘U’ al respecto.

“Ayer salió una noticia fake que decía que Jesús Castillo se va de Universitario a mitad de año; es falso. Sepan diferenciar qué cosa sí, qué cosa no y por qué lo ponen. Aparte, tiene contrato y, si se va, ¿quién se queda? Falso", informó el comunicador en el programa ‘Modo Fútbol’.

Jesús Castillo, dirigido por Javier Rabanal y Jorge Fossati. Crédito: Universitario.
Jesús Castillo, dirigido por Javier Rabanal y Jorge Fossati. Crédito: Universitario.

El presente de Sekou Gassama en Universitario

Universitario de Deportes ha tomado una decisión definitiva respecto al futuro de Sekou Gassama. El delantero senegalés dejará de formar parte del plantel crema, una determinación que no se basa únicamente en su desempeño durante la reciente caída ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026, sino que responde a una evaluación previa de su rendimiento general.

Según detalló el periodista Gustavo Peralta en la última edición de Modo Fútbol, la salida de Gassama ya tiene fecha confirmada y se produce tras no haber conseguido goles ni asistencias en los tres partidos oficiales disputados con Universitario: dos en Liga 1 y uno en la Copa Libertadores.

“Una situación importante sobre Gassama no está relacionada con lo ocurrido ayer ni responde a la intención de justificar su desempeño o calmar el ambiente. Desde hace algunos días, se informa que en Universitario esperan el final del Torneo Apertura para decidir el futuro del jugador. Si Gassama no cumple con las expectativas, el club ya contempla alternativas para reemplazarlo al concluir el certamen”, apuntó el comunicador.

La directiva decidió el futuro del delantero senegalés. Créditos: Modo Fútbol.

Universitario vs Melgar: programación del duelo en Arequipa

El próximo desafío en la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 enfrenta a Universitario de Deportes y Melgar en un duelo que podría definir el rumbo de ambos equipos. El partido se disputará el domingo 19 de abril en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa, y el inicio está fijado para las 17:15, horario local de Perú.

Este encuentro trasciende la búsqueda de puntos: el resultado podría ser clave para que Universitario siga en carrera por el título nacional. Además, el desenlace podría influir directamente en la continuidad de Javier Rabanal como director técnico del equipo crema, aumentando la presión sobre el cuerpo técnico.

La transmisión será exclusiva de L1 Max, canal que cubrirá en vivo todos los partidos correspondientes a la jornada. Los aficionados podrán seguir el enfrentamiento a través de plataformas como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, asegurando amplia cobertura para uno de los partidos más esperados de la fecha.

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