Perú

Ciudadano boliviano es detenido con armas y explosivos ligados al asalto de oro en la Costa Verde

Agentes del Escuadrón Verde intervinieron una vivienda en La Victoria, donde hallaron un arma de largo alcance, drogas y un explosivo

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El Escuadrón Verde de la Policía Nacional capturó en el distrito de La Victoria a un ciudadano de nacionalidad boliviana. En su poder se encontró un arma de fuego de largo alcance que estaría implicada en el robo a un vehículo que transportaba lingotes de oro en la Costa Verde. | Video: Exitosa

El Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un ciudadano de nacionalidad boliviana en el pasaje José Carlos Mariátegui, vía paralela a la avenida Parinacochas, en el distrito limeño de La Victoria. Las diligencias policiales continúan en el lugar, donde se ha cercado el acceso al pasaje para controlar el tránsito de personas y asegurar la escena.

El detenido fue hallado en una vivienda de dos pisos, en cuyo primer piso agentes encontraron un arma de fuego de largo alcance, varias dosis de drogas y un artefacto explosivo. Según información preliminar proporcionada por la policía, la unidad de desactivación de explosivos evaluará el tipo exacto de artefacto incautado en las próximas horas.

Fuentes policiales señalaron que el arma encontrada habría sido empleada en el robo de un vehículo que transportaba dos lingotes de oro en la Costa Verde, aunque la participación exacta del detenido en ese asalto sigue bajo investigación. Hasta el momento, no se ha establecido el grado de implicancia del ciudadano boliviano en el hecho, según las primeras pesquisas oficiales.

Vecinos de la zona, caracterizada por su alta actividad comercial y la presencia de tiendas y puestos de comida ambulante, manifestaron no conocer al detenido, quien aparentemente residía en el inmueble de manera alquilada. La policía mantiene acordonado el pasaje mientras continúan las diligencias para recabar pruebas y determinar si el arma incautada fue efectivamente utilizada en el asalto a los lingotes de oro.

Cuatro hombres con uniformes oscuros y equipo táctico, incluyendo chalecos y boinas, están de pie frente a un edificio con iluminación azul de noche
Cuatro hombres uniformados con equipo táctico se encuentran fuera de un edificio durante una operación nocturna. (Exitosa)

El robo de un vehículo que trasladaba lingotes de oro en la Costa Verde motivó un amplio despliegue policial en diferentes distritos de Lima. Según las autoridades, la captura de hoy en La Victoria forma parte de las acciones para esclarecer la autoría y el modus operandi detrás de ese asalto, ocurrido hace más de una semana y que generó alerta en las fuerzas de seguridad.

La captura de más implicados en el robo de oro

Cabe recordar que el viernes pasado, las autoridades policialesc detuvieron a ocho integrantes de la banda ‘Los Injertos del Callao y Ventanilla’. El operativo, liderado por el fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco, incluyó allanamientos simultáneos en 19 domicilios y permitió la incautación de 17 vehículos presuntamente utilizados por la organización desde mayo de 2025.

Durante esta intervención, las autoridades decomisaron armas de fuego, casquillos, más de USD 9.000 en efectivo y diversos elementos vinculados a la investigación. Además, dos personas fueron capturadas en flagrancia por delitos relacionados con tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas, lo que respaldó la hipótesis fiscal sobre la diversificación de actividades ilícitas de la organización.

La banda, señalada como responsable de asaltos de alto impacto en Lima Metropolitana y el Callao, fue implicada directamente en el robo de dos lingotes de oro de cuatro kilos cada uno el 22 de marzo de 2026, así como en otros atracos cometidos mediante la simulación de operativos policiales. La operación empleó tecnología avanzada, como cámaras termográficas y drones con visión nocturna del Ejército, que facilitaron la persecución y localización de los sospechosos tras el asalto. Durante el operativo, se produjo un enfrentamiento armado que dejó herido al coronel Roger Cano, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen Organizado de Lima Norte.

Aunque el cabecilla de la banda, identificado como Giancarlo Cholo Gian Infante, logró escapar, el resto de los integrantes fue capturado y permanece bajo custodia judicial mientras continúan las investigaciones y el análisis del material probatorio incautado.

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