Perú

Clima en Trujillo: el pronóstico del tiempo y las temperaturas de mañana

Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que modera las temperaturas y mantiene una humedad relativa moderada

Guardar
Google icon
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)

La influencia de las variaciones estacionales y fenómenos como lloviznas, neblina o incrementos de temperatura puede impactar el tránsito, las actividades recreativas y la organización de la rutina en Trujillo, ciudad situada en la costa norte de Perú. Mantenerse informado sobre el pronóstico meteorológico local permite ajustar las tareas diarias con mayor seguridad y efectividad.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) para este martes 2 de junio el pronóstico del clima es:

Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana; cielo despejado a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde; cielo nublado por la noche.

PUBLICIDAD

Por su parte, la temperatura máxima será de 27ºC, mientras que la mínima de 19ºC.

Además, conocer el pronóstico meteorológico ayuda a minimizar riesgos de algunos sectores económicos. Por ejemplo, los agricultores requieren información actualizada sobre el clima a fin de planificar siembras, organizar cosechas y proteger sus cultivos frente a episodios de lluvias imprevistas o periodos secos.

El clima promedio en Trujillo

El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

La estación invernal, que va de junio a septiembre, se distingue en Trujillo por la persistencia de cielos cubiertos y la aparición de la neblina llamada “garúa”, la cual disminuye la radiación solar sin provocar una baja considerable en las temperaturas. La humedad relativa permanece elevada, pero las precipitaciones se mantienen poco habituales.

PUBLICIDAD

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), la ciudad experimenta un clima cálido y seco gran parte del año. La temperatura media anual oscila entre 17 ℃ y 23 ℃, con escasa variabilidad térmica. Las lluvias son bajas y se concentran en los primeros meses, situando a la ciudad entre las menos lluviosas del país.

Durante el verano, que abarca de diciembre a marzo, el termómetro marca valores algo superiores y el calor se percibe con mayor intensidad, pero el ambiente sigue siendo moderado frente a otras ciudades sobre la costa. La brisa proveniente del mar ayuda a conservar una atmósfera agradable, lo que favorece tanto a residentes como visitantes.

¿Cuándo se recomienda visitar Trujillo?

Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)
Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)

La temporada de transición, de septiembre a noviembre, representa una opción válida para visitar Trujillo, pues el clima se torna más cálido y la afluencia de turistas disminuye, aunque no se compara en animación cultural ni en condiciones ideales con el periodo que va de enero a abril.

Entre los meses de invierno, de junio a agosto, la ciudad presenta temperaturas que oscilan entre 17 ℃ y 22 ℃, acompañadas de neblinas en las primeras horas del día y una tendencia a los cielos nublados. Estas condiciones pueden desincentivar las actividades al aire libre en comparación con otros momentos del año.

La época más recomendable para el turismo es de enero a abril, durante el verano austral, cuando el clima goza de estabilidad, cielos despejados y temperaturas promedio de 22 ℃ a 28 ℃, con picos que llegan a 30 ℃. Durante este periodo, la ciudad ofrece escenarios idóneos para recorrer tanto los centros arqueológicos emblemáticos como Chan Chan y las Huacas del Sol y de la Luna como la playa de Huanchaco, reconocida por el surf y los caballitos de totora.

Temas Relacionados

Clima en TrujilloPronóstico del tiempo TrujilloEstado del tiempo en TrujilloClima en PerúÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Adrián Ugarriza maneja dos ofertas concretas fuera de Israel, aunque el objetivo prioritario es un club grande

El empresario Rafi Epstein ha asegurado que el delantero de la selección peruana cuenta con dos propuestas ajenas a la Ligat Ha’Al; además, detalló los acercamientos con instituciones locales

Adrián Ugarriza maneja dos ofertas concretas fuera de Israel, aunque el objetivo prioritario es un club grande

La selección peruana femenina cerrará la Liga de Naciones en el llano: deja la altura de Cusco para recibir a Bolivia en el Callao

El conjunto que dirige Antonio Spinelli se medirá ante la ‘verde’ en el estadio Miguel Grau. Antes, disputará un partido crucial ante Argentina en el Vicente López de Buenos Aires

La selección peruana femenina cerrará la Liga de Naciones en el llano: deja la altura de Cusco para recibir a Bolivia en el Callao

Capturan a responsables confesos del asesinato de universitario en el Cercado de Lima: uno había ingresado al Perú hace menos de un mes

El general PNP Jorge Luis Castillo Vargas informó que los dos intervenidos reconocieron su participación en el homicidio del estudiante de 22 años ocurrido el último fin de semana en el Centro de Lima

Capturan a responsables confesos del asesinato de universitario en el Cercado de Lima: uno había ingresado al Perú hace menos de un mes

Perú se suma a alianza internacional para reforzar la protección de la Amazonía y frenar la deforestación hacia 2030

La medida permitirá fortalecer la seguridad territorial de 51 pueblos indígenas y ampliar el acceso a cooperación internacional para proyectos de conservación y desarrollo sostenible en el país

Perú se suma a alianza internacional para reforzar la protección de la Amazonía y frenar la deforestación hacia 2030

Chiclayo: pronóstico del clima y las temperaturas del 2 de junio

Conocida como “la ciudad de la amistad”, Chiclayo de caracteriza por un clima árido común en el norte del Perú

Chiclayo: pronóstico del clima y las temperaturas del 2 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Reniec aclara que no se colocarán stickers en el DNI tras votar en la segunda vuelta electoral del 7 de junio

Reniec aclara que no se colocarán stickers en el DNI tras votar en la segunda vuelta electoral del 7 de junio

Roberto Sánchez y la vez que condenó el golpe de Estado de Pedro Castillo: “No tengo por qué sostener ni defender”

George Forsyth descarta apoyar a Keiko Fujimori en segunda vuelta y la responsabiliza de la “debacle total de la política”

¿Vladimiro Montesinos en prisión hasta 2046?: El ‘Doc’ decide no impugnar sentencia del caso Sobres bomba

Delia Espinoza pide al JNE que se le permita votar en segunda vuelta tras declararse inaplicable su inhabilitación

ENTRETENIMIENTO

Janet Barboza revela que Christian Domínguez les quiso cobrar por dar información de su boda con Karla Tarazona

Janet Barboza revela que Christian Domínguez les quiso cobrar por dar información de su boda con Karla Tarazona

Christian Domínguez y Karla Tarazona se dieron el ‘sí’ en emotiva boda civil: las primeras imágenes de la pareja como esposos

Fabianna Beretta fue coronada Miss Top Model Perú 2026 por Marina Mora en una emotiva gala

Polémica en Mister Global Perú 2026: destituyen a Airton Vargas y a la directora Denmar Arrieche en medio de denuncias públicas

Alejandra Baigorria revela cuánto ganó por suscripciones de Instagram el día de su boda: “Me cobraron 40% de comisión”

DEPORTES

Club español reconoce el legado de Maguilaura Frías y la despide como una leyenda: “Quedaste para siempre en la historia”

Club español reconoce el legado de Maguilaura Frías y la despide como una leyenda: “Quedaste para siempre en la historia”

Adrián Ugarriza maneja dos ofertas concretas fuera de Israel, aunque el objetivo prioritario es un club grande

La selección peruana femenina cerrará la Liga de Naciones en el llano: deja la altura de Cusco para recibir a Bolivia en el Callao

Esteban Pavez confesó en Chile que llegar a Alianza Lima “fue la mejor decisión” tras su abrupta salida de Colo Colo

Alianza Lima facilita el movimiento de tres integrantes del plantel al bloque de reservas de cara a la Liga 3 y Copa de la Liga