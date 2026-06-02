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Clima en Tarapoto: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

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El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Tarapoto permite a sus residentes y visitantes planificar sus actividades diarias con mayor eficiencia. Las condiciones meteorológicas influyen directamente en sectores como la agricultura, el comercio y el turismo, por lo que anticipar lluvias, temperaturas extremas o cambios bruscos ayuda a tomar decisiones informadas y evitar contratiempos.

En este contexto, el pronóstico del clima de Tarapoto para este miércoles, 03 de junio es:

Cielo nublado variando a cielo nublado parcial por la tarde con lluvia.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 32ºC mientras que la mínima de 21ºC.

La información sobre el clima también resulta relevante para la prevención de riesgos y la seguridad ciudadana. En zonas amazónicas como Tarapoto, donde pueden presentarse lluvias constantes y humedad alta, un pronóstico actualizado contribuye a que las autoridades y la población tomen medidas preventivas ante posibles emergencias. Esto reduce el impacto de eventos adversos, mejora la preparación ante desastres y protege la salud y los bienes de la comunidad.

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El tipo de clima de la ciudad amazónica

El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

El mejor momento para visitar Tarapoto es durante la temporada seca, que se extiende de junio a septiembre. En estos meses, las lluvias disminuyen considerablemente y el clima se mantiene cálido, lo que facilita traslados y visitas a los principales atractivos turísticos de la región. Los caminos y rutas de acceso suelen permanecer en buen estado, lo que ayuda a programar excursiones y actividades al aire libre con mayor seguridad.

Durante la temporada seca, las temperaturas permanecen elevadas, alcanzando entre los 28 y 33 grados Celsius. A pesar del calor, la menor frecuencia de precipitaciones reduce la humedad ambiental, lo que hace más llevaderas las jornadas de excursión o aventura. Este periodo resulta ideal para conocer cataratas, reservas naturales y comunidades cercanas, así como para disfrutar de la gastronomía regional en espacios abiertos.

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La reducción de lluvias limita el riesgo de contratiempos asociados a crecidas de ríos o dificultades en el transporte local. Por esta razón, los servicios turísticos, como guías, hospedajes y actividades recreativas, suelen operar a plena capacidad y ofrecer una experiencia más completa. Estos factores convierten a la temporada seca en el periodo más recomendable para descubrir Tarapoto y sus alrededores.

Los sitios turísticos más visitados de Tarapoto

Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Las Cataratas de Ahuashiyacu figuran entre los destinos más visitados de Tarapoto. Este salto de agua, ubicado a unos 14 kilómetros de la ciudad, ofrece un entorno natural rodeado de selva, ideal para caminatas y baños refrescantes. El acceso es sencillo y permite apreciar la biodiversidad de la zona a lo largo del trayecto.

Por su parte, la Laguna Azul, situada en el distrito de Sauce, es otro sitio emblemático. Se trata de un extenso espejo de agua rodeado de vegetación, donde se puede disfrutar de paseos en bote, deportes acuáticos y áreas para el descanso. La ruta hacia la laguna atraviesa paisajes amazónicos y ofrece una experiencia escénica apreciada por turistas nacionales e internacionales.

El Castillo de Lamas, en el pueblo de Lamas a unos 20 kilómetros de Tarapoto, destaca por su arquitectura y valor cultural. El castillo se emplaza sobre una colina y ofrece vistas panorámicas de la selva. Además, el pueblo de Lamas es reconocido por su herencia indígena quechua, lo que lo convierte en un atractivo único tanto por su historia como por sus tradiciones vivas.

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