Perú

Voraz incendio en Villa El Salvador consume mercado Unión Progreso y moviliza más de 10 unidades de bomberos

El siniestro comenzó alrededor de las 4:00 a. m. y generó fuertes explosiones que alertaron a vecinos de la zona. Equipos de emergencia trabajan para evitar que el fuego se expanda

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Hasta el siniestro han llegado al menos 13 unidades de bomberos, entre cisternas, ambulancias y equipos de rescate. // Video: Villa El Salvador Noticias

Un incendio de grandes proporciones se está registrando desde la madrugada de este jueves 16 de abril en el mercado Unión Progreso, también conocido como el Mercado Oasis, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, generando alarma entre vecinos y comerciantes de la zona sur de Lima. Según reportes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la emergencia ha sido catalogada como Código 2, lo que ha obligado a desplegar un amplio operativo para intentar controlar el avance de las llamas que ya han consumido varios puestos del centro de abastos.

El siniestro se está desarrollando desde aproximadamente las 4:00 a. m. en el cruce de las avenidas 200 Millas y María Elena Moyano, una zona clave del distrito. Hasta el lugar han llegado al menos 13 unidades de bomberos, entre cisternas, ambulancias y equipos de rescate, que continúan trabajando para contener el fuego y evitar su propagación a negocios cercanos. En distintos puntos del distrito, vecinos reportan una intensa humareda, mientras los equipos de emergencia mantienen las labores en condiciones complicadas.

De acuerdo con información preliminar, el incendio en Villa El Salvador se habría iniciado en una tienda de celulares, donde habría material inflamable. Testigos aseguran que se escucharon al menos dos explosiones antes de que el fuego se extendiera rápidamente por el mercado. La situación sigue en desarrollo, mientras las autoridades priorizan el control de la emergencia y la seguridad de las personas en la zona afectada.

¿Qué hacer ante un incendio?

Villa El Salvador - Incendio - Mercado Oasis - Perú - 16 abril
Composición: Infobae Perú

Ante un incendio, el Cuerpo General de Bomberos del Perú recomiendan las siguientes acciones:

  • Mantener la calma: Evitar el pánico, ya que correr o gritar puede dificultar la evacuación y aumentar el riesgo.
  • Activar la alarma contra incendios: Si el lugar cuenta con un sistema de alarma, activarlo de inmediato para alertar a las personas presentes.
  • Llamar a los bomberos: Comunicar el incendio al número de emergencia 116, proporcionando la dirección exacta y detalles del siniestro.
  • Evacuar el espacio: Utilizar las rutas de escape establecidas, sin usar ascensores, y dirigirse al punto de reunión previamente determinado.
  • Si el fuego es pequeño: En caso de que el fuego sea incipiente y se tenga conocimiento sobre el uso de extintores, intentar sofocarlo. De no ser posible, evacuar de inmediato.
  • Si queda atrapado: Cerrar las puertas para contener el humo y las llamas. Colocar trapos húmedos en las rendijas y solicitar ayuda desde una ventana.
  • Al salir: No regresar al edificio hasta que las autoridades lo indiquen.

Número de emergencias

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP): Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias
  • Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.
  • Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.

Noticia en desarrollo.

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