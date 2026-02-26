Incendio en Miraflores moviliza varias unidades de bomberos cerca al parque Kennedy

Tensión en las calles por un incendio de gran magnitud en un conocido distrito. Los equipos de emergencia trabajan para sofocar las llamas que salen por las ventanas de uno de los pisos superiores del inmueble. - Infobae

Un incendio se viene registrando la mañana de este jueves 26 de febrero en el distrito limeño de Miraflores, movilizando al menos cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú hasta la zona afectada.

De acuerdo con la información consignada en la página web de los bomberos, la emergencia fue reportada a las 07:54 a. m. en la avenida José Pardo N.° 487.

Hasta las 8:30 a. m., permanecen en el lugar cuatro unidades identificadas como M16-1, M11-1, M28-1 y ESC-83, que trabajan para controlar el fuego y evitar su propagación a inmuebles colindantes.

Según las imágenes grabadas por Infobae Perú desde el lugar, el incendio se produce en el segundo nivel de un inmueble ubicado al costado del centro de estudios Euroidiomas, a aproximadamente tres cuadras del óvalo de Miraflores (parque Kennedy), una zona de alto tránsito peatonal y vehicular a esas horas de la mañana.

Un incendio de gran magnitud afecta un edificio en el distrito de Miraflores, Lima, con intensas llamas y humo visibles desde las ventanas. (Renato Silva / Paula Arias)

Vecinos de la zona se encuentran en las afueras del inmueble.Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas heridas ni sobre las posibles causas del siniestro.

Noticia en desarrollo...

¿Qué hacer ante un incendio?

Ante un incendio, el Cuerpo General de Bomberos del Perú recomiendan las siguientes acciones:

Mantener la calma: Evitar el pánico, ya que correr o gritar puede dificultar la evacuación y aumentar el riesgo.

Activar la alarma contra incendios: Si el lugar cuenta con un sistema de alarma, activarlo de inmediato para alertar a las personas presentes.

Llamar a los bomberos: Comunicar el incendio al número de emergencia 116, proporcionando la dirección exacta y detalles del siniestro.

Evacuar el espacio: Utilizar las rutas de escape establecidas, sin usar ascensores, y dirigirse al punto de reunión previamente determinado.

Si el fuego es pequeño: En caso de que el fuego sea incipiente y se tenga conocimiento sobre el uso de extintores, intentar sofocarlo. De no ser posible, evacuar de inmediato.

Si queda atrapado: Cerrar las puertas para contener el humo y las llamas. Colocar trapos húmedos en las rendijas y solicitar ayuda desde una ventana.

Al salir: No regresar al edificio hasta que las autoridades lo indiquen.

Número de emergencias

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP): Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias

Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.

Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.