Perú

Gisela Valcárcel sorprende con el estreno de 'Doctores de Guardia', el nuevo programa médico de Panamericana Televisión

La popular conductora regresa por la puerta grande y lidera la apuesta de GV Producciones, que abrirá la renovada temporada televisiva con consultas interactivas en vivo y especialistas listos para responder al público

Guardar
Adelanto del programa 'Doctores de Guardia', que forma parte de la productora de Gisela Valcárcel, GV Producciones, que se estrenará el 9 de marzo por Panamericana Televisión. Instagram GV Oficial / Panamericana TV

Lanzamiento de Doctores de Guardia marca el punto de partida para la nueva etapa de GV Producciones en la pantalla de Panamericana Televisión. El programa médico, que debuta el lunes 9 de marzo, se convierte en el primer estreno con fecha confirmada de la renovada parrilla de contenidos que Gisela Valcárcel y su equipo han preparado para la señal abierta.

‘Doctores de Guardia’: primer estreno confirmado de GV Producciones en Panamericana TV

La propuesta de Doctores de Guardia introduce un enfoque participativo, con público en estudio y consultas directas a especialistas. Bajo la conducción del médico Sebastián Arrieta, acompañado por la ginecóloga Sara Castañeda y la psicóloga Romina Castro, el programa busca resolver inquietudes sobre salud física y emocional. La dinámica permitirá a los espectadores presentar sus dudas en vivo, recibiendo respuestas claras y accesibles de los profesionales.

Gisela Valcárcel, directora de GV Producciones, afirmó el objetivo central del espacio: acercar la salud a los hogares peruanos y disipar temores sobre temas médicos. “En tiempos como estos, la salud no puede sentirse complicada ni lejana. Esperamos que Doctores de Guardia acerque al médico a casa, que sea la ayuda que millones de personas están necesitando”, declaró la conductora al presentar la propuesta.

El programa médico Doctores de
El programa médico Doctores de Guardia apuesta por la participación del público y consultas en vivo con especialistas en salud.

El debut de Doctores de Guardia toma relevancia en el contexto de la nueva programación impulsada por GV Producciones para Panamericana Televisión. Mientras otros formatos, como el reality La Granja Vip, han sido anunciados oficialmente pero aún no tienen una fecha de estreno, el espacio médico encabeza la lista como la primera producción en llegar a la pantalla. De La Granja Vip se ha anunciado la participación de Mark Vitto y Mónica Torres, aunque la fecha de inicio permanece pendiente de anuncio.

El formato de Doctores de Guardia recoge el interés generado previamente por Dr. TV, otra producción médica de la televisión peruana, y actualiza la propuesta con una dinámica más cercana al público. La presencia de especialistas en ginecología y psicología amplía el alcance de los temas que se abordan, fortaleciendo la intención de posicionarse como referente en información de salud en horario estelar.

¿Quién es el doctor Sebastián Arrieta?

El conductor principal, Sebastián Arrieta, es médico colegiado por la Universidad Científica del Sur, con especialización en la Universidad San Martín de Porres y máster en Nutrición, Obesidad y Trastornos del Comportamiento Alimenticio por la Universidad Católica de España. Además, cuenta con certificación de la Asociación Americana de Obesidad y experiencia internacional como conferencista y autor en medicina regenerativa. Arrieta ha desarrollado una terapia basada en cambios sostenibles de estilo de vida para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, según información institucional.

La presencia de Sara Castañeda y Romina Castro en el panel responde a la necesidad de cubrir temas de salud femenina y bienestar psicológico, conforme a las demandas actuales del público televisivo. La estructura del programa, con consultas en vivo y explicaciones didácticas, plantea un diálogo fluido entre especialistas y televidentes con la meta de eliminar barreras de acceso a la información médica.

Sebastián Arrieta lidera Doctores de
Sebastián Arrieta lidera Doctores de Guardia junto a la ginecóloga Sara Castañeda y la psicóloga Romina Castro para abordar salud física y emocional.

El anuncio de los nuevos programas se dio hace algunas semanas, en la preventa de GV Producciones, instancia en la que también se confirmaron otros contenidos previstos para la grilla de Panamericana Televisión. Entre ellos figura el esperado reality de baile, que marcará el regreso de Gisela Valcárcel como conductora principal los sábados, y El Magazine, programa de actualidad y entretenimiento conducido por Ethel Pozo y Maju Mantilla.

Tanto el reality de baile como La Granja Vip todavía no han revelado su fecha de inicio, mientras que Doctores de Guardia abrirá la temporada con su emisión inaugural.

La vuelta de Gisela Valcárcel al canal donde inició su carrera hace más de tres décadas ha acaparado la atención mediática. El regreso se produce tras tres años de ausencia en la pantalla chica y luego de su salida de América Televisión, episodio que tuvo amplia repercusión pública.

Doctores de Guardia debuta el
Doctores de Guardia debuta el 9 de marzo como la primera producción confirmada de GV Producciones en Panamericana Televisión.

En mensajes difundidos en redes sociales, Valcárcel agradeció el apoyo de la audiencia y compartió la carga emocional de este retorno: “Volver a la televisión y recibir tanto amor me emociona profundamente. Entiendo más que nunca que hacer televisión es conectar. Con el corazón, con la verdad, con el alma”.

La estrategia de GV Producciones contempla la integración de contenidos televisivos y digitales, con lanzamientos originales en GV Play y nuevas apuestas por formatos deportivos y de análisis de actualidad.

Temas Relacionados

Doctores de GuardiaGV ProduccionesGisela ValcárcelSebastián ArrietaPanamericana TVperu-entretenimiento

Más Noticias

El surf peruano inicia su temporada con campamento de alto rendimiento rumbo al Surf Fest Pro League

Punta Hermosa será el punto de partida para la nueva generación que buscará su clasificación en el circuito. La campeona mundial es el rostro representativo del campamento

El surf peruano inicia su

Lluvias intensas sorprenden Lima, elevan el caudal del río Rímac en zonas críticas y dejan un arcoíris en la capital

Senamhi informó que la estación California registró el mayor acumulado de la jornada, mientras vecinos del Puente Trujillo alertaron sobre el incremento del nivel del agua

Lluvias intensas sorprenden Lima, elevan

La cronología del antes y después del atropello de Lizeth Marzano: encuentros familiares y presunta implicación policial mientras ella agonizaba

Las imágenes muestran reuniones en un parque, visitas policiales y la salida del joven en taxi horas después del accidente

La cronología del antes y

9 de cada 10 mypes proyectan que ventas de Campaña Escolar 2026 superen o igualen las del año pasado

Un estudio revela mayor planificación, avance en desembolsos por más de S/ 2.300 millones y un impulso creciente del canal digital, en un escenario donde el consumo interno crecería 5,5% y las mypes muestran su mejor nivel de optimismo desde el 2019

9 de cada 10 mypes

Lima soporta calor extremo que no se registraba desde hace casi 30 años: temperaturas alcanzaron casi los 35 °C

La entidad meteorológica atribuyó el repunte térmico al incremento de la temperatura del mar, debilitamiento de los vientos del sur y escasa nubosidad en la costa central

Lima soporta calor extremo que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña responde a comunicado

César Acuña responde a comunicado de Renovación Popular y critica a Rafael López Aliaga: “Candidato desequilibrado”

César Acuña niega que haya “presionado” por ministros y muestra llamadas a Hernando de Soto: “Llamé para felicitarlo”

Prensa internacional arremete contra José Balcázar por su postura sobre el matrimonio infantil: “Mientras no haya violencia”

Elecciones 2026: la mayoría de partidos excluye al pueblo afroperuano dentro de sus planes de gobierno

Tomás Gálvez archiva denuncia contra Fernando Rospigliosi por presionar a jueces del caso Cayara

ENTRETENIMIENTO

La cronología del antes y

La cronología del antes y después del atropello de Lizeth Marzano: encuentros familiares y presunta implicación policial mientras ella agonizaba

La contundente respuesta de Monserrat Seminario a las hermanas Villanueva: “no permitiré más ataques ni hostigamiento”

Rodrigo González anuncia la salida de Marisel Linares de Willax TV: “Nuestro compromiso es encontrar justicia para Lizeth Marzano”

Eddy Herrera y Alberto Barros se unen para un único concierto en Perú: fecha, lugar y los precios de las entradas

Stephanie Cayo podría ir al concierto de Alejandro Sanz en el Estadio Nacional de Lima

DEPORTES

El surf peruano inicia su

El surf peruano inicia su temporada con campamento de alto rendimiento rumbo al Surf Fest Pro League

Mano Menezes ofrece un análisis del próximo Perú vs Senegal y explica el plan para reforzar a la ‘bicolor’ en el 2026

Géminis derrota a Universitario 3 a 1: resumen del partido pendiente por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: Universitario sufrió inesperada caída a manos de Géminis; Circolo choca con Atenea por fecha 6

Julio César Uribe respalda la posición de Paulo Autuori de no contratar más extranjeros en Sporting Cristal: “Tiene muy claro su plantel”