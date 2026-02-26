Gisela Valcárcel sorprende con el estreno de 'Doctores de Guardia', el nuevo programa médico de Panamericana Televisión

Adelanto del programa 'Doctores de Guardia', que forma parte de la productora de Gisela Valcárcel, GV Producciones, que se estrenará el 9 de marzo por Panamericana Televisión. Instagram GV Oficial / Panamericana TV

Lanzamiento de Doctores de Guardia marca el punto de partida para la nueva etapa de GV Producciones en la pantalla de Panamericana Televisión. El programa médico, que debuta el lunes 9 de marzo, se convierte en el primer estreno con fecha confirmada de la renovada parrilla de contenidos que Gisela Valcárcel y su equipo han preparado para la señal abierta.

‘Doctores de Guardia’: primer estreno confirmado de GV Producciones en Panamericana TV

La propuesta de Doctores de Guardia introduce un enfoque participativo, con público en estudio y consultas directas a especialistas. Bajo la conducción del médico Sebastián Arrieta, acompañado por la ginecóloga Sara Castañeda y la psicóloga Romina Castro, el programa busca resolver inquietudes sobre salud física y emocional. La dinámica permitirá a los espectadores presentar sus dudas en vivo, recibiendo respuestas claras y accesibles de los profesionales.

Gisela Valcárcel, directora de GV Producciones, afirmó el objetivo central del espacio: acercar la salud a los hogares peruanos y disipar temores sobre temas médicos. “En tiempos como estos, la salud no puede sentirse complicada ni lejana. Esperamos que Doctores de Guardia acerque al médico a casa, que sea la ayuda que millones de personas están necesitando”, declaró la conductora al presentar la propuesta.

El programa médico Doctores de Guardia apuesta por la participación del público y consultas en vivo con especialistas en salud.

El debut de Doctores de Guardia toma relevancia en el contexto de la nueva programación impulsada por GV Producciones para Panamericana Televisión. Mientras otros formatos, como el reality La Granja Vip, han sido anunciados oficialmente pero aún no tienen una fecha de estreno, el espacio médico encabeza la lista como la primera producción en llegar a la pantalla. De La Granja Vip se ha anunciado la participación de Mark Vitto y Mónica Torres, aunque la fecha de inicio permanece pendiente de anuncio.

El formato de Doctores de Guardia recoge el interés generado previamente por Dr. TV, otra producción médica de la televisión peruana, y actualiza la propuesta con una dinámica más cercana al público. La presencia de especialistas en ginecología y psicología amplía el alcance de los temas que se abordan, fortaleciendo la intención de posicionarse como referente en información de salud en horario estelar.

¿Quién es el doctor Sebastián Arrieta?

El conductor principal, Sebastián Arrieta, es médico colegiado por la Universidad Científica del Sur, con especialización en la Universidad San Martín de Porres y máster en Nutrición, Obesidad y Trastornos del Comportamiento Alimenticio por la Universidad Católica de España. Además, cuenta con certificación de la Asociación Americana de Obesidad y experiencia internacional como conferencista y autor en medicina regenerativa. Arrieta ha desarrollado una terapia basada en cambios sostenibles de estilo de vida para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, según información institucional.

La presencia de Sara Castañeda y Romina Castro en el panel responde a la necesidad de cubrir temas de salud femenina y bienestar psicológico, conforme a las demandas actuales del público televisivo. La estructura del programa, con consultas en vivo y explicaciones didácticas, plantea un diálogo fluido entre especialistas y televidentes con la meta de eliminar barreras de acceso a la información médica.

Sebastián Arrieta lidera Doctores de Guardia junto a la ginecóloga Sara Castañeda y la psicóloga Romina Castro para abordar salud física y emocional.

El anuncio de los nuevos programas se dio hace algunas semanas, en la preventa de GV Producciones, instancia en la que también se confirmaron otros contenidos previstos para la grilla de Panamericana Televisión. Entre ellos figura el esperado reality de baile, que marcará el regreso de Gisela Valcárcel como conductora principal los sábados, y El Magazine, programa de actualidad y entretenimiento conducido por Ethel Pozo y Maju Mantilla.

Tanto el reality de baile como La Granja Vip todavía no han revelado su fecha de inicio, mientras que Doctores de Guardia abrirá la temporada con su emisión inaugural.

La vuelta de Gisela Valcárcel al canal donde inició su carrera hace más de tres décadas ha acaparado la atención mediática. El regreso se produce tras tres años de ausencia en la pantalla chica y luego de su salida de América Televisión, episodio que tuvo amplia repercusión pública.

Doctores de Guardia debuta el 9 de marzo como la primera producción confirmada de GV Producciones en Panamericana Televisión.

En mensajes difundidos en redes sociales, Valcárcel agradeció el apoyo de la audiencia y compartió la carga emocional de este retorno: “Volver a la televisión y recibir tanto amor me emociona profundamente. Entiendo más que nunca que hacer televisión es conectar. Con el corazón, con la verdad, con el alma”.

La estrategia de GV Producciones contempla la integración de contenidos televisivos y digitales, con lanzamientos originales en GV Play y nuevas apuestas por formatos deportivos y de análisis de actualidad.