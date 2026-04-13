¿Los votos de hoy 13 de abril pueden cambiar el resultado de las elecciones en Perú? Esto respondió Ipsos

Los votantes hacen fila en un centro de votación durante las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

La posibilidad de que los votos emitidos este lunes 13 de abril alteren el resultado final de la elección presidencial en Perú fue descartada con firmeza por Alfredo Torres, presidente de Ipsos, quien aseguró que el número de electores que volvieron a las urnas no es suficiente para definir la contienda.

Esta afirmación se produce luego de que un sector de ciudadanos, impedido de sufragar el domingo 12 de abril, debido a la falta de material electoral y a la no instalación de mesas en algunos locales, fuera convocado nuevamente para ejercer su derecho al voto.

El contexto

El pasado 12 de abril, distintas mesas de sufragio no pudieron instalarse en varios lugares de Lima por inconvenientes logísticos, lo que motivó la intervención de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La respuesta de las autoridades incluyó la exhortación a no realizar conteos rápidos en aquellos centros de votación afectados, lo que impactó en la recolección de datos por parte de organizaciones encargadas del monitoreo electoral.

Elecciones 2026: Tres candidatos empatan en el tercer lugar, pero solo uno pasará a segunda vuelta según Transparencia. (Foto: AC Transparencia)

De acuerdo con Álvaro Henzler, presidente de la Asociación Civil Transparencia, la cifra de locales con problemas disminuyó significativamente durante la tarde del domingo.

Primero se reportaron setenta y cinco, luego el número bajó a quince y finalmente a trece, hasta llegar a un total de cerca de cincuenta y un mil votos pendientes por emitirse. Henzler subrayó que la afectación fue muy localizada y que la actualización de datos permitió observar una tendencia clara hacia la normalización en la instalación de mesas.

La postura de Ipsos

Consultado por RPP, Alfredo Torres explicó que la muestra de actas procesadas permaneció estable desde que se alcanzó el 80 % del total, con variaciones mínimas a medida que se incorporaban nuevas mesas.

Al realizar simulaciones con las actas no obtenidas directamente, el equipo de Ipsos recurrió a resultados de mesas equivalentes en los mismos distritos, lo que permitió constatar que las diferencias apenas alcanzaron una o dos décimas porcentuales.

Fujimori avanza a la segunda vuelta y se mantiene la incertidumbre entre Sánchez, López Aliaga y Nieto según Ipsos| Andina (Composición Infobae)

“La muestra está estabilizada desde más o menos el ochenta por ciento de actas procesadas, ha variado muy poco al final”, señaló Torres, agregando que “las variaciones son mínimas, de una o dos décimas”.

En relación al peso específico de los votos emitidos hoy, el presidente de Ipsos precisó: “Un uno por ciento equivale a unos doscientos cuarenta mil o un poco menos de electores, una décima son veinticuatro mil aproximadamente, dependiendo del nivel de abstención”. Añadió que, incluso si la totalidad de los votantes de esta jornada optara por un mismo candidato, la modificación sobre los resultados previos sería marginal, ya que el universo de votos distribuye preferencias entre varias opciones.

El margen de error

El conteo rápido realizado por Ipsos y Transparencia alcanzó un 95,7 % de las actas procesadas, sin que se permitiera el ingreso de observadores a todos los centros afectados el sábado.

Tanto Henzler como Torres enfatizaron la importancia de respetar el muestreo aleatorio, motivo por el cual las organizaciones decidieron no buscar actas en mesas aledañas ni emplear mecanismos alternativos.

Conteo rápido de Ipsos

En cuanto a los márgenes de error, Torres aclaró que estos varían según el candidato, llegando hasta 1,3 puntos porcentuales en algunos casos. Este rango introduce un elemento de incertidumbre, pues tres candidatos se mantienen en un escenario de virtual empate estadístico para el segundo puesto, lo que impide confirmar de manera definitiva quién disputará la segunda vuelta junto a Keiko Fujimori.

“Cada resultado tiene un margen de error que a veces puede ser hasta de uno punto tres puntos porcentuales en el caso de un candidato, en otros es un poco menor. Con esos intervalos llegamos a la conclusión de que el segundo lugar no está definido”, afirmó Torres.

Observació

La Asociación Civil Transparencia desplegó miles de voluntarios en 110 provincias del país, supervisando el desarrollo de la jornada desde las primeras horas del sábado. Henzler remarcó que no se detectaron irregularidades sistemáticas en las mesas observadas, lo que refuerza la confianza en la integridad del proceso electoral.

Al responder sobre la diferencia entre el conteo rápido tradicional y el integral, Henzler explicó que el primero selecciona mesas que concluyen el escrutinio más temprano, mientras que el integral se mantiene en la mesa asignada aleatoriamente hasta el final, sin buscar alternativas para completar la muestra.

Esta metodología, sumada a la observación permanente, permitió sostener que “no hemos identificado ninguna irregularidad sistemática o consistente que sugiera anomalías en la votación o el escrutinio”.

Flash electoral de Ipsos se conocerá a las 6 p.m.

El peso de los votos

Los datos presentados durante evidencian que, aunque la diferencia entre los candidatos en disputa por el segundo puesto es ajustada, la cantidad de votos emitidos hoy representa una fracción limitada respecto al total nacional. T

Torres reiteró que, en cifras, cada décima porcentual representa cerca de veinticinco mil votos, lo que limita la capacidad de estos sufragios para alterar el orden establecido en el conteo rápido.

La expectativa ahora se dirige al cómputo oficial de la ONPE, que ratificará el resultado definitivo y resolverá el virtual empate para el acceso a la segunda vuelta presidencial.