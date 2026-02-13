Perú podría convertirse en un hub para la entrada de medicamentos de la India en la región

Perú se posiciona como hub estratégico para la importación y distribución de medicamentos indios en Sudamérica, impulsando nuevos acuerdos comerciales.

Perú se perfila como un centro estratégico para la llegada y distribución de medicamentos indios en Sudamérica, gracias a sus nuevos puertos y al fortalecimiento de su relación comercial con uno de los principales exportadores farmacéuticos a nivel global.

Así lo señaló Mónica Chávez, gerente del Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en declaraciones para Infobae Perú, en el marco de la reciente Rueda de Negocios Perú–India organizada por la CCL y el Consejo de Promoción de las Exportaciones Farmacéuticas de la India (Pharmexcil).

Un evento que conecta a dos potencias farmacéuticas

Durante el evento, que proyectó concretar hasta 1.400 reuniones entre empresas de los sectores farmacéutico y veterinario de ambos países, participaron 80 fabricantes líderes de la India.

El objetivo central fue impulsar el intercambio comercial, establecer nuevas alianzas estratégicas y explorar oportunidades de importación, representación y manufactura por contrato en el mercado peruano.

Según Chávez, India es actualmente uno de los principales proveedores de medicamentos para el Perú y ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.

“Perú tiene una ubicación estratégica y, con la apertura del puerto de Chancay, puede convertirse en un hub logístico para la entrada y distribución de medicamentos indios en la región sudamericana”, señaló.

En 2025, las importaciones peruanas de fármacos desde la India alcanzaron 63 millones de dólares, un incremento del 27% respecto al año anterior.

La Rueda de Negocios Perú–India proyecta transacciones por 80 millones de dólares en el sector farmacéutico durante los próximos doce meses.

Oferta diversa y oportunidades de negocio

La oferta de las empresas indias abarca medicamentos terminados, ingredientes activos, excipientes, productos biotecnológicos, nutracéuticos y herbales, así como insumos para la fabricación de productos sólidos y líquidos.

Si bien la visita busca cerrar acuerdos de distribución y comercialización, algunas compañías también evalúan la posibilidad de convertir a Perú en un punto de producción y distribución para la región sudamericana.

El fortalecimiento de los lazos comerciales farmacéuticos con India responde a la estrategia de diversificación ante las fricciones comerciales con Estados Unidos.

Las negociaciones y contactos generados en la rueda de negocios podrían incrementar el intercambio comercial entre un 4% y un 8%, lo que se traduce en oportunidades de negocio por entre 5 y 10 millones de dólares.

En la última misión realizada en 2022, la expectativa de negocio alcanzó los 63 millones de dólares con la participación de 65 empresas indias.

Ahora, con la presencia de 80 compañías, la proyección es alcanzar o superar los 80 millones de dólares en acuerdos a concretarse en los próximos 12 meses.

Perú, punto de conexión para la industria india en la región

Chávez explicó que todos los medicamentos importados desde la India deben cumplir los requisitos de la autoridad sanitaria peruana (Digemid) antes de llegar a hospitales, farmacias o clínicas.

El proceso implica acuerdos con contrapartes locales y la obtención de registros y permisos sanitarios, garantizando así la seguridad y calidad de los productos.

La oferta farmacéutica india incluye medicamentos terminados, ingredientes activos, biotecnológicos, nutracéuticos y productos herbales destinados al mercado sudamericano, según la CCL.

No obstante, la directiva de la CCL reconoció que aún existen desafíos para avanzar con la emisión de los certificados de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) exigidos por Digemid para la oferta india.

Con todo, remarcó que el encuentro se dirigió no solo a laboratorios y droguerías, sino también a importadores, mayoristas, cadenas de farmacias, clínicas, empresas de suplementos y productos naturales, así como laboratorios veterinarios, un sector que registró un crecimiento de 6,5% en el último periodo.

El factor EEUU impulsa la expansión india en el mercado farmacológico en la región

La comitiva de Pharmexcil también visita otros mercados clave en la región, como Chile y Colombia, con el objetivo de maximizar su presencia en Sudamérica y diversificar sus alianzas comerciales. El contexto internacional, marcado por tensiones comerciales entre India y Estados Unidos, refuerza el interés de la industria india por consolidar su posición en América Latina.

El desarrollo del puerto de Chancay y la ubicación geográfica de Perú refuerzan su potencial para convertirse en un hub logístico regional, facilitando el acceso de medicamentos y otros productos provenientes de Asia.

“La llegada de más empresas farmacéuticas internacionales beneficia al consumidor peruano, ampliando la oferta, mejorando la competencia y generando alternativas más accesibles”, puntualizó Chávez.

Así, la CCL y Pharmexcil coincidieron en que el fortalecimiento de los lazos comerciales permitirá a Perú consolidarse como un mercado atractivo para la industria farmacéutica internacional y avanzar en su integración al comercio global del sector.