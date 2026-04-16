Perú

Cirujanos extraen tumor de cinco kilos y salvan la vida de paciente en Chiclayo

La cirugía representó un desafío técnico excepcional debido a la adhesión del tumor a vasos sanguíneos y órganos esenciales

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El procedimiento duró más de cinco horas y fue liderado por el jefe de cirugía, doctor Juan Rodríguez Terrones, quien destacó la precisión requerida para evitar daños colaterales - Créditos: Essalud.
El procedimiento duró más de cinco horas y fue liderado por el jefe de cirugía, doctor Juan Rodríguez Terrones, quien destacó la precisión requerida para evitar daños colaterales - Créditos: Essalud.

Ana Llacsaguache García, piurana de 41 años, experimentó un cambio radical en su vida tras someterse a una intervención de alta complejidad en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Un equipo multidisciplinario logró extirparle un tumor maligno de aproximadamente cinco kilos, ubicado en la zona retroperitoneal y con un diámetro cercano a los 25 centímetros. Esta masa comprimía estructuras vitales entre el hígado y el riñón derecho, lo que ponía en riesgo inminente la vida de la paciente.

Durante tres años, la paciente soportó un dolor abdominal persistente que afectaba su rutina diaria y su bienestar general. Los síntomas, cada vez más intensos, motivaron su derivación al hospital de Essalud en Chiclayo, donde exámenes especializados confirmaron la presencia de un liposarcoma de grado 1.

La localización y el tamaño del tumor convertían la operación en un reto médico de máxima exigencia, ya que cualquier error podía comprometer órganos esenciales.

La cirugía, que se extendió por más de cinco horas, fue liderada por el jefe del Departamento de Cirugía, doctor Juan Rodríguez Terrones. El especialista detalló que la extracción requirió una técnica precisa, debido a la fuerte adherencia del tumor a órganos y vasos sanguíneos fundamentales.

Ana Llacsaguache fue dada de alta y agradeció profundamente al equipo médico; su recuperación simboliza esperanza para pacientes en situaciones similares - Créditos: Essalud.
Ana Llacsaguache fue dada de alta y agradeció profundamente al equipo médico; su recuperación simboliza esperanza para pacientes en situaciones similares - Créditos: Essalud.

“El mayor desafío fue retirarlo sin provocar daños colaterales que pusieran en peligro la recuperación de la paciente”, subrayó Rodríguez Terrones, poniendo en valor el trabajo coordinado y la pericia del equipo quirúrgico.

El gerente del hospital, Fernando del Valle Espejo, resaltó que este logro refleja la capacidad resolutiva de la institución para afrontar patologías complejas. Según indicó, el centro cuenta con personal altamente especializado y tecnología avanzada, factores clave para el desarrollo exitoso de este tipo de procedimientos.

La intervención se inscribe en el compromiso de EsSalud de ofrecer respuestas eficaces a pacientes con necesidades críticas, evitando traslados a otras ciudades y agilizando la atención.

Tras completar su recuperación inicial, Ana Llacsaguache fue dada de alta y pudo reunirse nuevamente con su familia. “Estoy profundamente agradecida con los médicos por devolverme la oportunidad de vivir. Siento que he vuelto a nacer para estar con mi familia”, expresó conmovida al salir del hospital. Su caso se convirtió en motivo de esperanza para otros pacientes con diagnósticos similares.

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Extirpan tumor alojado en la base del cerebro

José Carrillo, odontólogo de 52 años, recuperó la visión tras una compleja neurocirugía realizada en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologurende EsSalud. El paciente llegó de emergencia por fuertes cefaleas, pérdida visual y caída del párpado derecho. Los especialistas diagnosticaron un tumor hipofisario con sangrado en la base cerebral, una afección de alto riesgo que requería intervención inmediata.

El equipo médico, liderado por el doctor Elvis Rojas Amado, realizó la operación en dos etapas: acceso nasal y extracción completa de la masa de 2 x 2 centímetros. La cirugía, de tres horas, permitió la recuperación visual y la mejora de los síntomas. Carrillo fue dado de alta tras una evolución favorable, resaltando la importancia de la atención especializada y tecnología avanzada en el sistema público.

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