Alerta ambiental en Tumbes: el mono machín ha perdido el 99% de su hábitat y autoridades activan plan para salvarlo

mono machin

En medio de la creciente preocupación por la pérdida de biodiversidad en el norte del país, el Gobierno Regional de Tumbes ha puesto en marcha una serie de acciones orientadas a proteger a dos de las especies más representativas y amenazadas del territorio: el mono machín de Tumbes y el mono coto. Ambas especies, que habitan los bosques tropicales del Pacífico, enfrentan una situación crítica debido a la degradación de su entorno natural.

La iniciativa, liderada por la Gerencia Regional de Recursos Naturales, busca sentar las bases para un plan integral de conservación que permita revertir el riesgo de desaparición de estos primates. Según lo anunciado, el proceso comenzará con la contratación de una consultoría especializada que diseñará estrategias específicas para la protección de especies en peligro de extinción en la región.

Plan de conservación busca frenar pérdida del hábitat del mono machín en Tumbes

Joven mono Machín Negro preparándose para saltar entre las ramas de los árboles. (Karina Mendoza - PROMPERÚ)

El titular de la Gerencia Regional de Recursos Naturales, Manuel Gonzaga Cobeñas, detalló que este plan tendrá un horizonte de ejecución de aproximadamente cuatro años y estará enfocado en acciones concretas para garantizar la supervivencia del mono machín de Tumbes (Cebus aequatorialis) y el mono coto (Alouatta palliata aequatorialis).

Entre las principales medidas contempladas destaca la implementación de proyectos de reforestación y forestación con especies nativas, especialmente en el área de conservación Angostura Faical. Este espacio es considerado clave para la recuperación del hábitat natural de los primates, ya que ha sido afectado por actividades humanas que han reducido significativamente la cobertura forestal.

La elaboración de este plan se sustenta en la Ordenanza Regional N.° 003-2024/GOB.REG.TUMBES-CR-CD, oficializada el pasado 8 de abril mediante el diario oficial El Peruano. Esta normativa declara de interés regional y necesidad pública la conservación del mono machín y el mono coto, así como la protección de su ecosistema crítico.

La situación del mono machín de Tumbes es particularmente alarmante. De acuerdo con especialistas, esta especie ha sido incluida entre los 25 primates más amenazados del mundo por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Además, se estima que ha perdido cerca del 99 % de su hábitat natural a nivel global, lo que ha reducido drásticamente sus posibilidades de supervivencia.

Actualmente, los remanentes de esta especie se concentran en los bosques tropicales del Pacífico, siendo Tumbes uno de los pocos refugios que aún alberga poblaciones de este primate en el Perú. Esta condición convierte a la región en un punto estratégico para impulsar acciones de conservación ambiental y recuperación de ecosistemas, con el objetivo de evitar la desaparición definitiva de una de las especies más emblemáticas del país.

Otra iniciativa de reforestación en Perú busca recuperar ecosistemas en Machu Picchu

Un hombre de pie cerca de las ruinas incas de Machu Picchu, un imán para el turismo, cuyo acceso está siendo limitado por las protestas locales contra el aumento de los precios en medio de una oleada mundial provocada más recientemente por la invasión rusa de Ucrania, a las afueras de Cuzco, Perú 18 de abril 2022. Foto tomada el 18 de abril de 2022. REUTERS/Alessandro Cinque

En paralelo a los esfuerzos regionales en el norte del país, el Ministerio del Ambiente impulsó la campaña “Un millón de árboles” en el Santuario Histórico de Machu Picchu, con el objetivo de restaurar áreas afectadas por la degradación ambiental. Esta iniciativa plantea la siembra y mantenimiento de especies nativas como parte de una estrategia integral que apunta a recuperar la cobertura vegetal en uno de los espacios naturales más emblemáticos del Perú.

El plan contempla la intervención directa en zonas impactadas por incendios forestales, pérdida de vegetación y degradación de suelos, problemáticas que han afectado la estabilidad del ecosistema en los últimos años. Para ello, se prioriza la plantación de especies como aliso, queuña, chachacomo, tara y sauco, seleccionadas por su capacidad de retener agua, estabilizar el suelo y regenerar hábitats para la fauna local, además de su adaptación al entorno andino.

La implementación está a cargo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), en coordinación con Profonanpe y con el respaldo de autoridades regionales y locales. La propuesta también incorpora la participación de comunidades, organizaciones y sector privado, con el objetivo de ampliar el alcance de la intervención y garantizar la sostenibilidad de las acciones de reforestación en el tiempo.