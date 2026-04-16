Desde mañana, alerta naranja para Lima y 14 regiones: Senamhi advierte por este fenómeno peligroso

Un incremento de la temperatura diurna en la sierra peruana se registrará desde este miércoles 9 de julio. (Composición: Infobae Perú)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció la emisión del aviso N.° 148 de nivel naranja por el incremento de la temperatura diurna en la sierra, con vigencia desde el viernes 17 de abril a las 10:00 horas hasta el domingo 19 de abril a las 23:59 horas. El fenómeno, catalogado como peligroso, afectará a Lima (provincia) y otras 14 regiones del país.

Durante este periodo, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV).

Las autoridades advirtieron la presencia de ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, así como el incremento de la nubosidad con precipitaciones aisladas, principalmente en horas de la tarde.

Lima y otras 14 regiones afrontarán temperaturas máximas de hasta 34°C e incremento de radiación ultravioleta, según el reporte del Senamhi. (Andina)

Regiones afectadas

Las regiones bajo alerta incluyen Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Puno.

El Senamhi precisó que el viernes 17 de abril se esperan temperaturas máximas entre 20°C y 33°C en la sierra norte, entre 18°C y 30°C en la sierra centro y valores entre 18°C y 29°C en la sierra sur.

El sábado 18 de abril, los valores máximos previstos oscilan entre 18°C y 34°C en la sierra norte, y entre 19°C y 30°C en la sierra centro. Para el domingo 19 de abril, se esperan temperaturas máximas entre 18°C y 34°C en la sierra norte, entre 19°C y 30°C en la sierra centro y valores entre 19°C y 31°C en la sierra sur.

Niveles de peligro

El aviso meteorológico de Senamhi clasifica el nivel de peligro como naranja, lo que implica la predicción de fenómenos meteorológicos peligrosos. En paralelo, existen zonas bajo nivel amarillo, donde pueden ocurrir fenómenos peligrosos pero que son normales para la región.

En las áreas de nivel amarillo, el Senamhi recomienda mantenerse al tanto del desarrollo meteorológico y actuar con prudencia si se realizan actividades al aire libre, ya que el mal tiempo puede aumentar el riesgo de accidentes.

Medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) emitió un boletín informativo en el que recomienda medidas de preparación tanto para las oficinas de gestión del riesgo de desastres como para las autoridades y población de los departamentos afectados.

Para enfrentar el incremento de la temperatura:

Proteger la piel con bloqueadores solares y evitar la exposición directa a los rayos del sol.

Usar gorros o sombreros para proteger la cabeza.

Permanecer en espacios ventilados y a la sombra.

Optar por ropa ligera y de colores claros.

Caminar bajo sombra y usar sombrero o sombrilla cuando se circule por la calle.

Mantenerse hidratado y no consumir líquidos azucarados ni bebidas alcohólicas.

En caso de lactantes, darles leche con mayor frecuencia.

Humedecer el ambiente de la vivienda con paños húmedos en ventanas y pisos.

Las personas adultas mayores con enfermedades crónicas deben consultar a un médico de forma anticipada.

Un hombre se seca el sudor bajo el sol, con un termómetro marcando altas temperaturas, mientras la costa peruana enfrenta una alerta roja de Senamhi por una intensa ola de calor. (Composición: Infobae Perú)

Frente a vientos fuertes:

Alejarse de árboles, postes y estructuras inestables para evitar accidentes por caída de ramas o materiales.

Asegurar techos y ventanas de la vivienda.

Evitar el uso de lámparas o velas, ya que los vientos pueden provocar accidentes eléctricos.

Retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Tener a la mano los números de emergencia y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Indeci instó a las oficinas de gestión del riesgo de desastres a difundir el contenido del boletín a la población a través de los medios de comunicación social. Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada mediante fuentes oficiales y atender las indicaciones para reducir los riesgos asociados al incremento de la temperatura y los vientos intensos.