Continúa polémica por compra de aviones caza: José Jerí justifica adquisición de F-16 a Estados Unidos durante su gestión

F-16 Block 70 - avion - caza - Ministerio de Defensa - La Joya

Continúa la polémica en torno al proceso de compra de aviones F-16 para la Fuerza Aérea del Perú (FAP). En esta ocasión, el expresidente José Jerí defendió la continuidad de esta iniciativa, aprobada durante su mandato.

A través de sus redes sociales, Jerí sostuvo que la adquisición de los aviones a Estados Unidos responde a una estrategia de defensa nacional y obedece a la necesidad de renovar equipos cuya vida útil está cerca de expirar.

El exmandatario precisó que la decisión de avanzar con el procedimiento se fundamenta en un proyecto presupuestado desde años previos, iniciado bajo el gobierno de Dina Boluarte y posteriormente respaldado por su sucesor, José María Balcázar.

“Los aviones son necesarios y es parte de una estrategia de defensa nacional, orientada a fortalecer nuestra capacidad disuasiva. Súmale que estamos por perder nuestros aviones actuales por acabar su vida útil. Esto viene de años, se proyectó y se presupuestó, y con ello se inicia todo el procedimiento“, escribió el también congresista en su cuenta de X.

Proceso técnico y etapas pendientes

El Gobierno de José María Balcázar emitió un comunicado para aclarar el estado actual del proceso de adquisición, ante el aumento de cuestionamientos públicos sobre el costo y la cantidad de aeronaves.

De esta manera, Presidencia informó que el proceso de compra estatal de aviones se encuentra en fase de desarrollo y contempla distintas etapas técnicas, presupuestales y de control antes de llegar a la firma de un contrato.

La ruta prevista incluye la solicitud de adquisición por parte de la FAP, la presentación de postores, el análisis técnico de las ofertas recibidas, la asignación de recursos, la revisión por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (COSEDENA) y la Contraloría General de la República. Según el Ejecutivo, solo una vez que se completen todas estas fases, se negociará y eventualmente se firmará el contrato de compra.

El comunicado oficial subraya que aún no se ha definido el modelo ni el proveedor de la flota. Si bien la propuesta de los F-16 Block 70 de Estados Unidos figura entre las opciones evaluadas, la decisión estratégica corresponde al Estado, no exclusivamente a la Fuerza Aérea.

El requerimiento original contemplaba la compra de 24 aeronaves por un presupuesto de 3,500 millones de dólares, mientras que la oferta estadounidense plantea 12 aviones por 3,400 millones de dólares, lo que ha suscitado preguntas sobre la eficiencia en el gasto y la justificación de la reducción de unidades.

Presidencia del Perú.

Recursos asignados

La adquisición cuenta con respaldo financiero, tras la aprobación de decretos supremos que autorizaron la transferencia de más de S/1,689 millones al Ministerio de Defensa (Mindef) para la ejecución del proyecto de renovación. Estos fondos integran el presupuesto global de 3,500 millones de dólares destinado a la compra de la nueva flota de combate.

El gobierno reiteró que la adquisición responde a la necesidad de reemplazar aeronaves como los Mirage 2000P, MiG-29 y Sukhoi Su-25, muchos de los cuales se encuentran fuera de servicio por antigüedad.

El proceso seguirá bajo análisis en las instancias correspondientes, con la Central de Compras encargada de definir el modelo final tras la revisión técnica y legal.