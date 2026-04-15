Perú

Minedu lanza convocatoria con sueldos de hasta S/ 14.000: revisa los 86 puestos disponibles hasta el 24 de abril

La oferta incluye contratos CAS dirigidos a técnicos, bachilleres y titulados de múltiples carreras, con plazas distribuidas entre Lima y diversas regiones del país

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El Ministerio de Educación (Minedu) abrió una nueva convocatoria laboral CAS con 86 plazas dirigidas a egresados técnicos, titulados técnicos, bachilleres, titulados universitarios y titulados pedagógicos. La oferta, publicada el 14 de abril de 2026, estará vigente hasta el 24 de abril de 2026 y contempla puestos en varias regiones del país, con sueldos que van desde S/ 2.500 hasta S/ 14.000.

La convocatoria del Minedu abril 2026 reúne oportunidades para perfiles muy diversos, desde docentes y especialistas pedagógicos hasta analistas, abogados, coordinadores, psicólogos, bibliotecólogos y asistentes administrativos. Además, las plazas están distribuidas en Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, por lo que representa una opción atractiva para profesionales de distintas zonas del país.

¿Qué vacantes ofrece el MINEDU en abril 2026?

Sin clases en colegios seleccionados como centros de votación por comicios del 12 de abril
Sin clases en colegios seleccionados como centros de votación por comicios del 12 de abril| Minedu

La variedad de carreras aceptadas también es amplia. Según la relación de plazas, pueden postular profesionales de Administración, Antropología, Arquitectura, Bibliotecología, Biología, Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Información, Ciencias Políticas, Ciencias Sociales, Computación, Contabilidad, Derecho, Economía, Educación, Enfermería, Farmacia, Filosofía, Física, Ingeniería, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Lengua y Literatura, Matemática, Medicina, Obstetricia, Periodismo, Psicología, Química, Secretariado, Sociología, Trabajo Social y Turismo, entre otras especialidades afines.

Técnicos y egresados técnicos

  • Asistente de Dirección General (Tacna) – S/ 2.500
  • Auxiliar de laboratorio (Madre de Dios) – S/ 2.500
  • Asistente administrativo (Ayacucho) – S/ 2.500
  • Asistente monitor de residencia (Lima, La Libertad) – S/ 2.500
  • Monitor regional de residencia (Ayacucho) – S/ 2.500
  • Asistente de mediación lectora (Lima) – S/ 3.500

Bachilleres universitarios

  • Bibliotecólogo (Ayacucho) – S/ 4.000
  • Analista administrativo II (Lima) – S/ 4.500
  • Analista de evaluación de desempeño (Lima) – S/ 4.500
  • Asistente en evaluación de expedientes (Lima) – S/ 4.000
  • Especialista en diseño de instrumentos de investigación (Lima) – S/ 6.500

Titulados universitarios y pedagógicos

  • Especialista administrativo (Lima) – S/ 6.000
  • Profesional docente (Cusco) – S/ 6.500
  • Director de bienestar estudiantil (Tumbes) – S/ 6.500
  • Psicólogos (Ica, Áncash) – S/ 4.500
  • Especialistas pedagógicos y de educación (Lima) – entre S/ 7.000 y S/ 9.000
  • Coordinador de temas multisectoriales (Lima) – S/ 10.000
  • Coordinador de compensaciones (Lima) – S/ 11.000
  • Coordinador de financiamiento (Lima) – S/ 12.000
  • Abogado senior (Lima) – S/ 14.000

Además, hay una amplia oferta para docentes de secundaria en especialidades como matemática, comunicación, inglés, ciencias sociales, biología, química, educación artística y más, con remuneraciones promedio de S/ 4.500 a S/ 5.500 en diversas regiones.

¿Cómo postular a la convocatoria del MINEDU?

Si estás interesado en participar en esta convocatoria del Ministerio de Educación del Perú, es clave seguir correctamente el proceso de inscripción. Aquí te explicamos los pasos básicos:

  1. Revisa las bases oficiales del puesto: Cada vacante tiene requisitos específicos (experiencia, formación, cursos, etc.). Es fundamental leer los documentos completos antes de postular.
  2. Verifica los anexos obligatorios: La mayoría de procesos CAS exige formatos como declaraciones juradas, fichas de postulación y CV documentado.
  3. Prepara tu expediente digital: Asegúrate de tener todos los documentos escaneados y en el formato solicitado (PDF, peso máximo, etc.).
  4. Postula dentro del plazo establecido: La fecha límite para todas las vacantes es el 24 de abril de 2026, aunque algunas podrían cerrar antes dependiendo del cronograma interno.
  5. Sigue las etapas del proceso: Estas suelen incluir evaluación curricular, entrevistas y publicación de resultados en los canales oficiales.

Lo que debes tener en cuenta antes de postular

Una maestra sonriente con cárdigan estampado se inclina sobre un escritorio para interactuar con un alumno con suéter rojo en un aula decorada
Una maestra peruana interactúa con un alumno en un aula, reflejando el compromiso del Minedu con la Evaluación de Dominio de la Lengua Indígena u Originaria de Docentes (EDLO) 2026 para una educación intercultural bilingüe de calidad. (Foto: Minedu)

Antes de enviar tu candidatura, considera que los contratos CAS implican condiciones específicas como duración determinada, evaluación por desempeño y renovación sujeta a resultados. Además, la alta demanda en entidades públicas como el MINEDU hace que la competencia sea elevada, especialmente en plazas con sueldos superiores a los S/ 8.000.

Otro punto clave es que varias posiciones están concentradas en Lima, principalmente las de mayor remuneración, mientras que las regiones presentan más oportunidades en el ámbito educativo y técnico.

La convocatoria del Minedu 2026 se perfila así como una de las más grandes y diversas del sector educación en abril, con opciones para perfiles pedagógicos, técnicos, administrativos y especializados. Para quienes buscan una oportunidad en el Estado, esta puede ser una ocasión clave para ingresar a una institución de alcance nacional y con presencia en múltiples regiones del país.

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