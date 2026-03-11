Perú

¿Qué tan rentable es estudiar una carrera técnica en Perú? Sueldos van desde 2.500 hasta 8.000 soles y un retorno de 3 años

Además de las tradicionales salud, administración y contabilidad, la diversificación de industrias en el país ha impulsado el auge de carreras ligadas a la ciberseguridad y el desarrollo de software

El 60% de estudiantes de carreras técnicas en Perú logra inserción laboral antes de terminar su formación, destacando su demanda en el mercado.

En el contexto educativo y laboral de Perú, las carreras técnicas se consolidan como una alternativa eficiente para quienes buscan insertarse rápidamente en el mercado y lograr un retorno económico ágil.

El país cuenta con una amplia oferta de especialidades técnicas en áreas como salud, gestión de negocios, industria, operaciones, mecánica, metalurgia, electricidad y gestión logística.

Sin embargo, en el ámbito tecnológico empiezan a sobresalir materias afines a la ciberseguridad, informática, ciencia de datos, inteligencia artificial y desarrollo de software, campos que ofrecen oportunidades directas en sectores productivos y de servicios.

Sueldos y retorno: cuánto y cuándo gana un técnico en Perú

Las carreras técnicas en Perú tienen una duración promedio de tres años, frente a los cinco años o más de la formación universitaria tradicional. En áreas de salud técnica, un egresado puede llegar a ganar 2.500 soles al mes tras dos años de experiencia, y escalar hasta 5.000 soles luego de cuatro o cinco años en el sector.

Las ramas de administración y contabilidad ofrecen sueldos de 2.000 a 3.500 soles, con diferencias marcadas según la región, el sector público o privado, y la especialidad. En tecnología, un técnico en ciberseguridad puede iniciar con 3.000 soles mensuales, alcanzando hasta 7.000 u 8.000 soles en el sector privado una vez consolidada su trayectoria.

La presencia femenina predomina en las carreras técnicas de salud y administración en Perú, mientras las ramas industriales muestran menor participación de mujeres.

Ahora puede estar ganando de arranque no más 3.000 soles y su tope está en 7.000, 8.000 soles en el sector privado”, precisa el docente y especialista Juan Manuel Paredes Rivera, director de la sede Ica del Instituto Politécnico.

Las áreas comerciales —como marketing, publicidad y comercio— pueden superar estos márgenes en un 30% a 40%, principalmente por los bonos y comisiones ligados al logro de metas.

Más allá del software: Ciberseguridad, ¿una especialidad en auge?

El desarrollo de software se posiciona como una de las carreras más solicitadas, debido a la alta capacidad de la mano de obra peruana y a sus costos competitivos, situación que pone a Perú en un nivel similar al de Uruguay para la exportación de talento tecnológico.

“La mano de obra, de bajo costo en el Perú y de alta capacidad, hace que sea, junto con Uruguay, de alta demanda el tema de desarrollo de software”, subraya Paredes Rivera.

La formación técnica peruana se adapta con modelos virtuales y semipresenciales ante la geografía desafiante y la demanda de educación flexible.

En este campo, la carrera de ciberseguridad destaca por su proyección y adaptación a las necesidades del mercado actual. Esta especialidad se divide en tres áreas esenciales: la seguridad en código abierto y software libre; la prevención y respuesta ante ciberataques y robo de datos; y la protección de dispositivos personales como celulares, laptops y tablets frente a estafas y fraudes.

“Estos ataques por internet son diarios y están a nivel global”, advirtió Paredes Rivera. Casos recientes, como los incidentes que afectaron a empresas del grupo Intercorp y brechas detectadas en aplicaciones de pago móvil como Yape y Plin, demuestran la urgencia de contar con técnicos especializados en este rubro.

Cambios en la demanda y en la formación: Participación femenina y madurez vocacional

Las preferencias estudiantiles han evolucionado, con una alta demanda por modalidades virtuales —virtual síncrona, virtual asíncrona y e-learning—, favorecidas por la geografía nacional y por fenómenos sociales que dificultan la educación presencial.

A esto se suma el reto de incorporar la inteligencia artificial en la enseñanza técnica sin que esto derive en plagio académico, y la necesidad de mantener el rigor educativo centrándolo en el estudiante, según

Empresas peruanas requieren técnicos en ciberseguridad ante la ola creciente de ataques digitales y vulnerabilidades en aplicaciones como Yape y Plin.

La inteligencia artificial ha llegado para invadirnos y para quedarse. Entonces, tenemos que explorar los educadores nuevas maneras de hacer que los jóvenes trabajen con la inteligencia artificial, pero que no se copien, que no plagien, sino que sea una herramienta complementaria”, remarcó el experto.

En carreras técnicas vinculadas a salud como enfermería y fisioterapia, la mayoría de estudiantes y profesionales son mujeres, fenómeno que también se observa en áreas administrativas, donde en algunos cargos el 90% son ocupados por ellas, explica Paredes Rivera.

La presencia femenina disminuye en especialidades como metalurgia, minería e ingeniería industrial, que requieren mayor exigencia física, aunque no existen trabas formales para su participación. La elección responde a tendencias sociales y preferencias personales, pero la oportunidad está.

Inserción laboral temprana: menos universitarios, más técnicos para el Perú

Finalmente, Juan Manuel Paredes Rivera señala que el 60% de los estudiantes de carreras técnicas ya trabajan en instituciones privadas antes de egresar.

Estas carreras son dos años más cortas y más accesibles económicamente que una universitaria, lo que permite una inserción laboral más temprana y un retorno de inversión más rápido.

Además, la experiencia técnica facilita la madurez profesional y la definición vocacional, ya que es menos frecuente que un técnico cambie de especialidad en comparación con lo que ocurre en la universidad.

“El reto está en hacer que comprendan que las facilidades que encuentran en el colegio o la universidad no existirán en el mundo laboral”, sentenció.

