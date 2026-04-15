Mauro Cantoro exigió la salida de Javier Rabanal de Universitario tras derrota ante Coquimbo Unido: “Se tiene que ir, está recontra cag...”

El 'Toro' explotó contra el técnico español tras la caída de la 'U' por Copa Libertadores 2026. (Video: Denganche / Desmarcados)

La derrota de Universitario de Deportes por 2-0 ante Coquimbo Unido de Chile, jugando como local en la segunda fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026, activó una oleada de descontento entre los hinchas. Las críticas apuntaron especialmente al bajo rendimiento del equipo, y el principal señalado fue el técnico Javier Rabanal, que más allá del triunfo en el clásico, no viene convenciendo con su trabajo en la ‘U’.

Entre las voces más duras se destacó la de Mauro Cantoro, exjugador y referente, quien exigió un cambio de dirección inmediato. “Viste al presidente del club agarrándose la cabeza. ¡Se tiene que ir! Esto no da pie con bola, o sea, lo que hizo con Corzo, lo digo de verdad…”, expresó Cantoro tras la caída.

El malestar del ‘Toro’ no se limitó al resultado adverso, ya que sostuvo que el problema radica en la conducción técnica: “Amo la ‘U’, a mí me dio un montón en mi carrera. Fue mi empujón la ‘U’, yo por eso la amo, porque soy un agradecido. Pero tienes que decir las cosas como son. Hay jugadores que están a la altura de la ‘U’ y hay entrenadores que están a la altura de la ‘U’. Este tipo lo respeto, debe saber mucho más que yo de fútbol y mucho más recorrido, seguramente, por donde aprendió, porque viene de ser campeón de Ecuador. Acá no va, no dio”.

El lamento de Franco Velazco y Álvaro Barco tras el mal centro de Andy Polo en Universitario vs Coquimbo Unido. - captura: ESPN

Las declaraciones de Mauro Cantoro hacen visible una brecha entre la expectativa de la hinchada y el presente del equipo. Para el exfutbolista, la llegada de Javier Rabanal no ha consolidado una propuesta competitiva. El técnico, días atrás, intentó bajar la presión con frases como: “no quiero ser del diablo, que no sé qué, que puede clasificar”; para Cantoro, la situación es crítica: “Está recontra cagado, porque jugando así no le ganas a Nacional”, sentenció.

La caída ante Coquimbo Unido dejó a Universitario en el último lugar del grupo B con un punto, los mismos que Deportes Tolima y debajo por diferencia de goles. El resultado, más allá del marcador, reavivó los cuestionamientos sobre la capacidad del equipo para competir en el máximo torneo continental.

Javier Rabanal viene siendo cuestionado en Universitario por los resultados irregulares. - créditos: Universitario

Mauro Cantoro advirtió sobre el futuro de Universitario

El futuro inmediato de Universitario se encuentra atravesado por la presión de obtener resultados rápidos y la urgencia de un cambio estructural. Mauro Cantoro fue contundente al advertir sobre el impacto anímico de la derrota en el vestuario: “Para los jugadores es un sacudón también, porque ahora tienes que ir a jugar a Melgar, después te viene Nacional en Copa”.

Para el exdelantero argentino, el desafío del plantel tras la salida en falso ante Coquimbo Unido es doble: “Y este cambio no es tan fácil para los jugadores que vienen hace tres años siendo campeón, jugando de una forma, y ahora no hay que cambiar mañana”. Cantoro considera que la transición hacia un nuevo modelo de juego no puede ser brusca y que el entrenador debe trabajar en convencer al grupo de la necesidad de adaptarse.

El cuadro 'crema' cayó sorpresivamente 2-0 en el estadio Monumental a manos del conjunto chileno - Crédito: ESPN.

La crisis en el elenco ‘crema’, marcada por la caída y las críticas al trabajo de Javier Rabanal, tiene su eje en el debate sobre el sistema de juego: “El entrenador va a decir ‘qué justo, perdimos, ahora vamos a cambiar y nadie me va a decir nada, porque como perdimos tan feo, ahora es el momento para cambiar’; las huev..., no es así de fácil”.

Por último, Mauro Cantoro reiteró que la adaptación a un nuevo sistema exige tiempo y compromiso de todas las partes. “Ahora tiene que acostumbrar, acomodar a los jugadores, convencerlos del sistema nuevo que tiene que hacer, pero no es tan fácil. Y él se equivocó en un montón de cosas”, declaró Cantoro, resaltando los errores cometidos por el cuerpo técnico.