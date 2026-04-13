Corte de luz en Arequipa: conoce distritos que se quedarán sin el servicio de Seal este 14 y 15 de abril

Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril| Andina

La empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL) anunció una nueva programación de cortes de energía eléctrica en diversas zonas de la región Arequipa, debido a trabajos de mantenimiento y mejora de redes de media tensión. Las interrupciones del servicio se realizarán el martes 14 y miércoles 15 de abril de 2026, y afectarán a distintos distritos y urbanizaciones en horarios específicos.

Corte de luz martes 14 de abril

Distrito de Samuel Pastor (Camaná)

El servicio eléctrico será suspendido desde las 07:30 a. m. hasta las 03:30 p. m. en el circuito Costanera.

Zonas afectadas: La Punta (sector Telefónica)

Motivo del corte: Cambio de conductor de media tensión e intermediación de postes.

Infraestructura involucrada: Subestación eléctrica de distribución (SED) 9167.



Distrito de Alto Selva Alegre

El corte se realizará desde las 07:30 a. m. hasta las 02:30 p. m. en el circuito Independencia.

Urbanizaciones afectadas: Los Balcones de Chilina Los Andenes de Selva Alegre Villa Confraternidad Villa Confraternidad Zona D Villa Ecológica

Motivo del corte: Mantenimiento de redes en media tensión, cambio de postes y subsanación de deficiencias operativas.

Subestaciones involucradas: 3435, 3436, 1409, 3811, 4831, 3812, 3417, 3438, 4268, 6613 3830, 5524, 5520, 4479, 4480, 3883, 3884, 4112, 3885 4106, 4107, 4935, 4108, 4503, 4109, 4110, 4111 4318, 4319, 4320, 4321



Corte de luz martes 15 de abril

Seal anuncia suspensión de su servicio en varias zonas de Arequipa | Foto: SEAL

Distrito de Mollendo (Islay)

La interrupción del servicio será desde las 07:00 a. m. hasta las 03:00 p. m. en el circuito Cercado.

Urbanizaciones afectadas: Inclán Los Delfines de Mollendo Los Albatroz

Motivo del corte: Mantenimiento de redes en media tensión (cambio de armado, crucetas, ajuste de CutOut y limpieza de aisladores).

Subestaciones involucradas: 8029, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034 8042, 8233, 8368, 8420, 8428, 8437 8501, 8603



Distrito de Tomepampa (La Unión)

El corte también se realizará de 07:00 a. m. a 03:00 p. m. en el circuito Cotahuasi.

Zonas afectadas: Achambi Locrahuanca Tomepampa

Motivo del corte: Intermediación de postes e instalación de pararrayos en redes de media tensión.

Subestaciones involucradas: 7293, 7294, 7302, 7317, 7318, 7319



Recomendaciones

Ante los cortes programados por Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL), se recomienda a los usuarios tomar medidas preventivas para evitar inconvenientes durante la suspensión del servicio eléctrico.

Antes del corte:

Cargar celulares, laptops y otros dispositivos electrónicos.

Desconectar artefactos eléctricos para evitar daños por variaciones de voltaje.

Almacenar agua si se depende de sistemas eléctricos.

Organizar actividades para no verse afectado durante las horas sin luz.

Durante el corte:

Evitar abrir la refrigeradora para conservar los alimentos.

Utilizar linternas en lugar de velas para prevenir accidentes.

Mantener desconectados los equipos eléctricos.

Supervisar a niños, adultos mayores y personas vulnerables.

Después del corte:

Esperar unos minutos antes de volver a conectar los equipos.

Verificar el correcto funcionamiento de los electrodomésticos.

Revisar el estado de los alimentos refrigerados.

Finalmente, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de SEAL ante cualquier cambio en la programación del servicio.