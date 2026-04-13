Corte de luz en Arequipa: conoce distritos que se quedarán sin el servicio de Seal este 14 y 15 de abril

La empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL) anunció una nueva programación de cortes de energía eléctrica en diversas zonas de la región Arequipa, debido a trabajos de mantenimiento y mejora de redes de media tensión. Las interrupciones del servicio se realizarán el martes 14 y miércoles 15 de abril de 2026, y afectarán a distintos distritos y urbanizaciones en horarios específicos.
Corte de luz martes 14 de abril
Distrito de Samuel Pastor (Camaná)
El servicio eléctrico será suspendido desde las 07:30 a. m. hasta las 03:30 p. m. en el circuito Costanera.
- Zonas afectadas:
- La Punta (sector Telefónica)
- Motivo del corte:
- Cambio de conductor de media tensión e intermediación de postes.
- Infraestructura involucrada:
- Subestación eléctrica de distribución (SED) 9167.
Distrito de Alto Selva Alegre
El corte se realizará desde las 07:30 a. m. hasta las 02:30 p. m. en el circuito Independencia.
- Urbanizaciones afectadas:
- Los Balcones de Chilina
- Los Andenes de Selva Alegre
- Villa Confraternidad
- Villa Confraternidad Zona D
- Villa Ecológica
- Motivo del corte:
- Mantenimiento de redes en media tensión, cambio de postes y subsanación de deficiencias operativas.
- Subestaciones involucradas:
- 3435, 3436, 1409, 3811, 4831, 3812, 3417, 3438, 4268, 6613
- 3830, 5524, 5520, 4479, 4480, 3883, 3884, 4112, 3885
- 4106, 4107, 4935, 4108, 4503, 4109, 4110, 4111
- 4318, 4319, 4320, 4321
Corte de luz martes 15 de abril
Distrito de Mollendo (Islay)
La interrupción del servicio será desde las 07:00 a. m. hasta las 03:00 p. m. en el circuito Cercado.
- Urbanizaciones afectadas:
- Inclán
- Los Delfines de Mollendo
- Los Albatroz
- Motivo del corte:
- Mantenimiento de redes en media tensión (cambio de armado, crucetas, ajuste de CutOut y limpieza de aisladores).
- Subestaciones involucradas:
- 8029, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034
- 8042, 8233, 8368, 8420, 8428, 8437
- 8501, 8603
Distrito de Tomepampa (La Unión)
El corte también se realizará de 07:00 a. m. a 03:00 p. m. en el circuito Cotahuasi.
- Zonas afectadas:
- Achambi
- Locrahuanca
- Tomepampa
- Motivo del corte:
- Intermediación de postes e instalación de pararrayos en redes de media tensión.
- Subestaciones involucradas:
- 7293, 7294, 7302, 7317, 7318, 7319
Recomendaciones
Ante los cortes programados por Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL), se recomienda a los usuarios tomar medidas preventivas para evitar inconvenientes durante la suspensión del servicio eléctrico.
Antes del corte:
- Cargar celulares, laptops y otros dispositivos electrónicos.
- Desconectar artefactos eléctricos para evitar daños por variaciones de voltaje.
- Almacenar agua si se depende de sistemas eléctricos.
- Organizar actividades para no verse afectado durante las horas sin luz.
Durante el corte:
- Evitar abrir la refrigeradora para conservar los alimentos.
- Utilizar linternas en lugar de velas para prevenir accidentes.
- Mantener desconectados los equipos eléctricos.
- Supervisar a niños, adultos mayores y personas vulnerables.
Después del corte:
- Esperar unos minutos antes de volver a conectar los equipos.
- Verificar el correcto funcionamiento de los electrodomésticos.
- Revisar el estado de los alimentos refrigerados.
Finalmente, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de SEAL ante cualquier cambio en la programación del servicio.