Perú

Corte de luz en Arequipa: conoce distritos que se quedarán sin el servicio de Seal este 14 y 15 de abril

La empresa informó que los cortes responden a labores técnicas como cambio de postes, mantenimiento de redes de media tensión e instalación de pararrayos

Guardar
Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril
Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril| Andina

La empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL) anunció una nueva programación de cortes de energía eléctrica en diversas zonas de la región Arequipa, debido a trabajos de mantenimiento y mejora de redes de media tensión. Las interrupciones del servicio se realizarán el martes 14 y miércoles 15 de abril de 2026, y afectarán a distintos distritos y urbanizaciones en horarios específicos.

Corte de luz martes 14 de abril

Distrito de Samuel Pastor (Camaná)

El servicio eléctrico será suspendido desde las 07:30 a. m. hasta las 03:30 p. m. en el circuito Costanera.

  • Zonas afectadas:
    • La Punta (sector Telefónica)
  • Motivo del corte:
    • Cambio de conductor de media tensión e intermediación de postes.
  • Infraestructura involucrada:
    • Subestación eléctrica de distribución (SED) 9167.

Distrito de Alto Selva Alegre

El corte se realizará desde las 07:30 a. m. hasta las 02:30 p. m. en el circuito Independencia.

  • Urbanizaciones afectadas:
    • Los Balcones de Chilina
    • Los Andenes de Selva Alegre
    • Villa Confraternidad
    • Villa Confraternidad Zona D
    • Villa Ecológica
  • Motivo del corte:
    • Mantenimiento de redes en media tensión, cambio de postes y subsanación de deficiencias operativas.
  • Subestaciones involucradas:
    • 3435, 3436, 1409, 3811, 4831, 3812, 3417, 3438, 4268, 6613
    • 3830, 5524, 5520, 4479, 4480, 3883, 3884, 4112, 3885
    • 4106, 4107, 4935, 4108, 4503, 4109, 4110, 4111
    • 4318, 4319, 4320, 4321

Corte de luz martes 15 de abril

Seal anuncia suspensión de su servicio en varias zonas de Arequipa
Seal anuncia suspensión de su servicio en varias zonas de Arequipa | Foto: SEAL

Distrito de Mollendo (Islay)

La interrupción del servicio será desde las 07:00 a. m. hasta las 03:00 p. m. en el circuito Cercado.

  • Urbanizaciones afectadas:
    • Inclán
    • Los Delfines de Mollendo
    • Los Albatroz
  • Motivo del corte:
    • Mantenimiento de redes en media tensión (cambio de armado, crucetas, ajuste de CutOut y limpieza de aisladores).
  • Subestaciones involucradas:
    • 8029, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034
    • 8042, 8233, 8368, 8420, 8428, 8437
    • 8501, 8603

Distrito de Tomepampa (La Unión)

El corte también se realizará de 07:00 a. m. a 03:00 p. m. en el circuito Cotahuasi.

  • Zonas afectadas:
    • Achambi
    • Locrahuanca
    • Tomepampa
  • Motivo del corte:
    • Intermediación de postes e instalación de pararrayos en redes de media tensión.
  • Subestaciones involucradas:
    • 7293, 7294, 7302, 7317, 7318, 7319

Recomendaciones

Ante los cortes programados por Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL), se recomienda a los usuarios tomar medidas preventivas para evitar inconvenientes durante la suspensión del servicio eléctrico.

Antes del corte:

  • Cargar celulares, laptops y otros dispositivos electrónicos.
  • Desconectar artefactos eléctricos para evitar daños por variaciones de voltaje.
  • Almacenar agua si se depende de sistemas eléctricos.
  • Organizar actividades para no verse afectado durante las horas sin luz.

Durante el corte:

  • Evitar abrir la refrigeradora para conservar los alimentos.
  • Utilizar linternas en lugar de velas para prevenir accidentes.
  • Mantener desconectados los equipos eléctricos.
  • Supervisar a niños, adultos mayores y personas vulnerables.

Después del corte:

  • Esperar unos minutos antes de volver a conectar los equipos.
  • Verificar el correcto funcionamiento de los electrodomésticos.
  • Revisar el estado de los alimentos refrigerados.

Finalmente, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de SEAL ante cualquier cambio en la programación del servicio.

Temas Relacionados

corte de luzSealArequipaperu-noticias

Más Noticias

Intervención ilegal con maquinaria pesada daña más de 2 mil metros cuadrados del sitio arqueológico Pakatnamú en La Libertad

El Ministerio de Cultura calificó los hechos como graves y anunció acciones legales tras detectar trabajos sin autorización en área protegida

Intervención ilegal con maquinaria pesada daña más de 2 mil metros cuadrados del sitio arqueológico Pakatnamú en La Libertad

“¡Hoy murió APP, murió APP!“: la insólita celebración de Rosario Fernández en Trujillo previo al fracaso de César Acuña

La candidata de Un Camino Diferente protagonizó una escena peculiar tras votar en La Libertad y lanzar críticas contra el líder de APP

“¡Hoy murió APP, murió APP!“: la insólita celebración de Rosario Fernández en Trujillo previo al fracaso de César Acuña

Ricardo Belmont es denunciado ante el JNE por vulnerar el silencio electoral con video en Facebook

La transmisión se realizó el 11 de abril, cuando ya regía el silencio electoral previo a los comicios. El material fue eliminado horas después de las redes del candidato de OBRAS

Ricardo Belmont es denunciado ante el JNE por vulnerar el silencio electoral con video en Facebook

Influenza, diarreas y piojos: las enfermedades que más afectan a niños en etapa escolar

La convivencia en aulas y espacios compartidos mantiene activo el riesgo de contagios entre escolares durante todo el año

Influenza, diarreas y piojos: las enfermedades que más afectan a niños en etapa escolar

Conteo rápido de Ipsos al 95.7% EN VIVO : nuevos resultados ponen a Keiko Fujimori como primera, mientras que hay empate técnico en el segundo lugar

La candidata de Fuerza Popular ya tendría asegurada su pase a la segunda vuelta. Mientras que su contrincante saldría entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga. Todo se definirá con los resultados de ONPE

Conteo rápido de Ipsos al 95.7% EN VIVO : nuevos resultados ponen a Keiko Fujimori como primera, mientras que hay empate técnico en el segundo lugar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“¡Hoy murió APP, murió APP!“: la insólita celebración de Rosario Fernández en Trujillo previo al fracaso de César Acuña

“¡Hoy murió APP, murió APP!“: la insólita celebración de Rosario Fernández en Trujillo previo al fracaso de César Acuña

Ricardo Belmont es denunciado ante el JNE por vulnerar el silencio electoral con video en Facebook

Elecciones 2026 EN VIVO: resultados de senadores y diputados para el nuevo Congreso bicameral

“No tenemos temor”: Roberto Sánchez, dispuesto a ir a segunda vuelta con Keiko Fujimori y a aliarse con Nieto y Pérez Tello

Ricardo Belmont revela por qué no acudió a votar y vaticina cuarta derrota de Keiko Fujimori: “Me voy, ya terminó mi pelea”

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez muestra cómo fue la despedida a su hija en Nueva York, donde iniciará su carrera universitaria

Tula Rodríguez muestra cómo fue la despedida a su hija en Nueva York, donde iniciará su carrera universitaria

Samahara Lobatón asegura que Melissa Klug no fue eliminada de ‘La Granja VIP’ por falta de votos: “Se terminó su contrato”

Jorge Luna se mostró sorprendido al ver su foto usada en promociones escolares durante las elecciones. “No sé qué está pasando”

Onelia Molina rompe su silencio con Maju Mantilla tras la infidelidad de Mario Irivarren: “Me siento triste y defraudada”

Magaly Medina minimiza el rating de ‘La Granja VIP’: “Inversión millonaria para un miserable punto”

DEPORTES

Gremio le puso millonario precio a Erick Noriega tras interés de clubes europeos: “Refleja el potencial de revalorización del jugador”

Gremio le puso millonario precio a Erick Noriega tras interés de clubes europeos: “Refleja el potencial de revalorización del jugador”

Mabel Olemar en la mira de varios clubes: las opciones que tiene en la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs San Martín: fechas, horarios y todo sobre la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¿Simone y Marina Scherer jugarán juntas en Regatas? Horacio Bastit se refirió a la posibilidad de reunirlas en su plantel

Jorge Fossati dejó ácida indirecta a Javier Rabanal tras sequía goleadora de Alex Valera en Universitario: “Algo está fallando”