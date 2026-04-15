Nora Suzuki, la voz japonesa de la salsa, y su lazo con Lima: “Perú tiene un corazón muy cálido”

Nora Suzuki, voz emblemática de la salsa internacional, llega a Lima para sumarse al concierto “A-Succar”.

Con una carrera que ha desafiado geografías y estereotipos, Nora Suzuki es símbolo de la expansión de la salsa más allá de las fronteras latinoamericanas. Su regreso a Lima, para presentar el concierto “A-Succar”, marca un nuevo capítulo en la intensa relación entre la artista japonesa y el público peruano, renovando la promesa de una música que une, celebra y emociona.

El espectáculo se celebra el 9 de mayo y promete una fiesta histórica junto a Mimy y Tony Succar, flamantes ganadores del Grammy Latino. En entrevista con Infobae Perú, la cantante japonesa expresa su emoción por reencontrarse con el público nacional y reflexiona sobre el poder de la música para unir culturas.

¿Qué significa para ti regresar al Perú y reencontrarte con el público peruano?

Siempre lo digo: la gente del Perú tiene un corazón realmente muy cálido. La última vez que fui, recibí una bienvenida increíblemente emotiva que me llenó de alegría. Para mí, volver a conectar con el público peruano me recuerda por qué amo cantar. Tengo una canción original que dice “La salsa no tiene fronteras”, y cada vez que canto frente a ustedes, lo siento con todo mi corazón y mi alma. ¡No puedo esperar para verlos de nuevo, así que por favor, espérenme con mucha ilusión!

¿Cómo nació tu colaboración con Mimy Succar y Tony Succar en el tema “Sukiyaki”?

Todo comenzó cuando Tony se puso en contacto conmigo directamente. Me pidió que cantara una canción representativa de Japón junto a su madre, la señora Mimy. Yo ya conocía su trabajo por redes sociales, así que cuando me escribió, me hizo muchísima ilusión y me sentí muy honrada.

¿Qué sentiste al formar parte del álbum Alma, Corazón y Salsa, ganador del Grammy 2025?

Es un verdadero honor para mí haber participado en este álbum. En el pasado, con la Orquesta de la Luz, fuimos nominados al Grammy, pero esta es la primera vez que recibo un premio como este. Además, creo que es una de las pocas ocasiones en que un artista japonés participa en un álbum ganador del Latin Grammy. Por eso, lo siento como si fuera un verdadero milagro.

¿De qué manera la Orquesta de la Luz logró conectar la salsa con la cultura japonesa?

Para conectar la salsa con la cultura japonesa, tuvimos que hacer muchos esfuerzos y ser muy creativos. Primero, fue un desafío adaptar el idioma japonés al ritmo de la salsa. Sin embargo, logramos crear una salsa en japonés con una identidad propia. Además, en muchos eventos interpretamos versiones en salsa de canciones famosas de Japón y del mundo, para que incluso quienes escuchan salsa por primera vez puedan disfrutarla fácilmente.

¿Qué retos enfrentaste al interpretar salsa en español siendo japonesa?

Nora Suzuki celebra a los Succar y reafirma el poder de la salsa sin fronteras

Como mujer japonesa que canta salsa, una de las dificultades fue que, por mi constitución pequeña, sentía que me faltaba potencia. Además, en la cultura japonesa no solemos expresar mucho las emociones, por lo que al principio me resultaba difícil mostrar plenamente la pasión que requiere la salsa. Con el tiempo, aprendí a dejarme llevar y a transmitir todo mi corazón en cada interpretación.

¿Cómo ha evolucionado tu carrera desde los inicios con Orquesta de la Luz hasta hoy?

Cuando comenzamos en 1984, nadie conocía mi existencia. Sin embargo, después de nuestro debut en 1990, hemos podido presentarnos en 23 países. Especialmente en América Latina, cada vez más personas comenzaron a conocernos, y esa influencia también llegó a Japón, lo que nos permitió realizar numerosas giras en nuestro país. Hoy en día, hemos podido colaborar con muchos artistas reconocidos tanto de Latinoamérica como de Japón.

¿Qué podemos esperar de tu participación en el concierto “A-Succar” este 9 de mayo?

En el concierto del 9 de mayo, creo que cantaré canciones que todos conocen, como en el concierto anterior de Tony. Además, me gustaría poder presentar nuevas colaboraciones. ¡Estoy muy emocionada y espero que todos lo disfruten!

¿Cómo describirías la conexión musical entre Japón y América Latina?

En Japón, la música latinoamericana aún no está completamente difundida. Sin embargo, creo que los japoneses tienen una afinidad natural por ella. Recientemente, la visita de Bad Bunny a Japón generó mucha atención, y estoy segura de que si más artistas latinos se vuelven populares, la escena crecerá aún más. Nosotros también queremos seguir difundiendo esta maravillosa música y llevarla a muchos rincones de Japón.

¿Qué aprendizajes te dejó trabajar con artistas peruanos como los Succar?

Lo que aprendí de Tony es a enfrentar la música con seriedad y sin aceptar concesiones. En junio tenemos previsto lanzar el álbum en vivo conmemorativo por el 35.º aniversario del debut de De La Luz, y esa actitud influyó profundamente en mi dirección del proyecto, ayudándome a transmitir cada canción con autenticidad y pasión.

¿Qué mensaje te gustaría transmitir al público a través de tu música en esta nueva presentación en Perú?

Quiero expresar con todo mi corazón, a través del canto, la alegría de reencontrarme con el público peruano. Y también quiero compartir mi lema: “La verdadera vida comienza a los 60 años”, mostrando que nunca es tarde para seguir soñando y disfrutar plenamente de la música y de la vida.

Nora Suzuki, la voz japonesa de la salsa, celebra a los Succar y su regreso a Lima.