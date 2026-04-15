Perú

APP admite debacle electoral de César Acuña y acepta error por incluir streamers en campaña: “Es un llamado de atención”

El portavoz del partido, Elio Riera, reconoció que los resultados obtenidos en las elecciones generales quedaron muy por debajo de lo previsto y constituyen una advertencia de la ciudadanía

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Elio Riera, portavoz de APP, admitió la derrota de César Acuña en su tercera postulación presidencial y señaló errores en la estrategia de campaña
Elio Riera, portavoz de APP, admitió la derrota de César Acuña en su tercera postulación presidencial y señaló errores en la estrategia de campaña

El portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Elio Riera, reconoció este miércoles la derrota electoral de César Acuña, quien se presentó como candidato presidencial por tercera vez en las elecciones generales, y admitió errores en la estrategia de campaña, en especial por la incorporación de streamers.

“Considero que los representantes de los partidos también tenemos que reflexionar e identificar qué hemos hecho mal”, expresó en diálogo con RPP.

El letrado, quien también postuló como candidato a diputado por APP, aceptó que los resultados quedaron muy por debajo de lo esperado. “Definitivamente, es un llamado de atención de la ciudadanía (...) y definitivamente sirve para hacer una reingeniería con respecto a este tema, mejorar”, señaló.

El vocero de la formación política también admitió que la estrategia empleada, como la presencia de streamers y la movilización de trabajadores de la Universidad César Vallejo (UCV) a los mítines, no logró conectar con los votantes.

“La estrategia, por lo menos política, no fue la idónea, no ha sido representada por la ciudadanía y nos sirve para hacer una reingeniería y lógicamente hacer mejoras, oportunidades de mejora”, indicó.

César Acuña
Riera calificó el resultado —1.13% de votos válidos con 91.5% de actas contabilizadas— como un llamado de atención y expresó la necesidad de una “reingeniería” en el partido

Riera se pronunció además sobre la falta de declaraciones de Acuña tras los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que al 91.5% de actas contabilizadas le otorgan apenas 1.13% de votos válidos (175,428), cifra muy inferior al umbral requerido por la Ley Orgánica de Elecciones para mantener la inscripción partidaria.

“Lo que pasa es que también hay que ser respetuoso de los procesos electorales y esto recién entiendo que concluirá el día de hoy o mañana a más tardar, con lo cual el día jueves, a raíz de la reunión que tendremos a las diez de la mañana, se emitirá el comunicado respectivo”, dijo.

Seguidamente, refirió que, pese a los resultados adversos, volvería a postular por APP. “Yo soy muy leal con las personas que me dan esta oportunidad. Estoy muy agradecido. El señor César Acuña me buscó, me dio la oportunidad, y definitivamente si tengo esta nueva oportunidad, como me lo ha propuesto, daré el cien por ciento para hacer lo correcto”, concluyó.

Diversas tiendas políticas, entre ellas APP, quedarían fuera de la representación parlamentaria y perderían su inscripción, lo cual obligaría a iniciar un proceso de recolección de firmas y cumplir otros requisitos para intentar recuperarla.

La última publicación de Acuña en TikTok, su red favorita donde ganó notoriedad tras comentarios de usuarios que lo ubicaron “en la cima”, muestra su accidentado desayuno junto al streamer Sacha Uzumaki.

César Acuña
El vocero reconoció que la incorporación de streamers y la movilización de trabajadores de la Universidad César Vallejo no lograron conectar con el electorado

En X (antes Twitter), su mensaje más reciente data de hace dos días, cuando criticó “la incompetencia de la ONPE” por fallos logísticos en los comicios, por lo cual calificó la situación como “un golpe directo a la voluntad popular” y pidió la “destitución inmediata” de Piero Corvetto, jefe del organismo.

¿Fin?

Kelly Acuña, una de las hijas del líder de APP, ha sugerido que este revés marcaría el retiro definitivo de su padre de la política. “Estoy convencida de que todo siempre es para mejor. Se cierra un capítulo de muchos años. De trabajo, de ayuda real a miles de personas… y también de momentos duros”, escribió en un mensaje publicado en Facebook.

“Confío en que todo lo que llega, incluso lo difícil, siempre deja algo. Hoy solo toca cerrar esta etapa y volver a lo esencial”, zanjó.

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