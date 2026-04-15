Caos en San Marcos: estudiantes del CEPRE llegan a clases y encuentran el campus cerrado por la ONPE

Personal electoral continuaba dentro del campus cerrando actas y retirando material, lo que obligó a cancelar el inicio del ciclo y dejó a estudiantes varados en la puerta. // Video: Buenos Días Perú

El primer día de clases para decenas de estudiantes del CEPRE San Marcos terminó en frustración. Lo que debía marcar el inicio de su preparación académica se convirtió en una jornada de reclamos en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), luego de que encontraran las puertas cerradas sin previo aviso oportuno. La razón: el campus seguía ocupado por personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que continuaba con labores posteriores a las Elecciones Generales 2026.

Aunque los comicios ya habían culminado, dentro de la ciudad universitaria aún se realizaban tareas clave como el cierre de actas y el retiro del material electoral. Estos trabajos se extendieron más de lo previsto y obligaron a suspender las actividades académicas programadas. El problema, según denunciaron estudiantes y padres de familia, no fue solo la cancelación, sino la falta de comunicación oportuna, ya que el aviso oficial se emitió cerca de las 11 de la noche, cuando muchos ya tenían todo listo para asistir.

Clases suspendidas en San Marcos: estudiantes reclaman falta de aviso tras elecciones 2026

En el campus de la UNMSM, votantes y personal de ONPE y JNE enfrentan demoras en la instalación de mesas debido a la escasez de material electoral y la ausencia de miembros de mesa. (Paula Díaz Elizalde)

La escena en los exteriores de la UNMSM fue de desconcierto. Padres de familia y alumnos llegaron desde distintos puntos de Lima con la expectativa de iniciar clases, pero se toparon con accesos restringidos. La molestia no tardó en hacerse evidente.

“Era el primer día, entonces venimos con toda emoción... pero nos dan con la noticia de que adentro todavía sigue la ONPE. Entonces, ha sido un gran fastidio, sinceramente, porque no ha habido una comunicación previa”, expresó una madre de familia afectada.

Otro testimonio evidenció el malestar por el horario del anuncio: “Eso es lo que nos habían indicado... pero también nos causó mucha incomodidad esa parte, porque se comunicó justo en la noche, así como a las once”.

El impacto no fue solo académico. Muchos estudiantes realizaron largos desplazamientos desde distritos alejados, enfrentando el tráfico habitual de Lima sin saber que las clases no se desarrollarían. “Sí, horrible el tráfico... nos hubieran avisado también, pues nos han hecho venir y han mandado creo el comunicado tarde”, relató otro familiar.

El CEPRE San Marcos y la universidad emitieron comunicados confirmando la suspensión de actividades; sin embargo, para muchos ya era tarde. La falta de previsión en la coordinación entre las autoridades académicas y el proceso electoral dejó a decenas de personas varadas en los exteriores del campus.

Uso de universidades como locales de votación generó retrasos y afectaciones

Miembros de una mesa de sufragio se ven obligados a romper las cédulas y actas electorales después de que el sistema STAE presentara fallas. En el video, denuncian que tampoco contaban con tinta para la impresora, por lo que decidieron levantar la mesa. Captura: X.

La situación no fue aislada. Días antes, la UNMSM ya había anunciado la suspensión de clases presenciales debido a su rol como uno de los principales centros de votación en Lima durante las Elecciones Generales 2026. Incluso, se confirmó que el campus albergaba cerca de 100 mesas de sufragio, convirtiéndose en uno de los puntos con mayor afluencia de votantes.

Esta medida también alcanzó a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que suspendió actividades para facilitar el despliegue logístico de la ONPE. Sin embargo, lo que no se previó fue que los trabajos posteriores al proceso electoral se extenderían más allá de lo programado, afectando el reinicio de clases.

El contexto general de las elecciones estuvo marcado por serias deficiencias logísticas. Diversos gremios, como la Cámara de Comercio de Lima, advirtieron que los problemas registrados —como la falta de material electoral y retrasos en la instalación de mesas— no fueron hechos aislados. Incluso, se reportó que un porcentaje significativo de mesas no se instaló a tiempo, lo que obligó a ampliar el horario de votación.

Estas dificultades también explican por qué el personal de la ONPE permaneció más tiempo del previsto dentro de locales como San Marcos. “Ah, sí, porque todavía no terminan los trabajos de la votación de la ONPE, algo así”, comentó una madre de familia mientras se retiraba del lugar.

Pese a la incomodidad generada, algunos estudiantes y padres optaron por reorganizar sus actividades con la esperanza de que la situación se normalice en los siguientes días. “Claro, sí, pero mañana ya se normaliza”, señaló una de las asistentes.

El episodio deja en evidencia cómo un proceso electoral con fallas puede impactar directamente en otros ámbitos, como la educación, generando retrasos, malestar y una cadena de complicaciones para miles de personas que dependen de una adecuada planificación institucional.