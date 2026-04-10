Elecciones 2026: San Marcos y la UNI suspenden clases por uso de sus campus como locales de votación

Universidades públicas suspenden clases por elecciones del 12 de abril. Video: TV Perú/ Noticias tarde

A pocos días de las Elecciones Generales 2026, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunciaron la suspensión de sus clases presenciales para facilitar la organización de los comicios del domingo 12 de abril.

La medida responde a la necesidad de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) utilice las instalaciones universitarias como locales de votación, en un contexto en el que miles de ciudadanos acudirán a estos espacios para sufragar.

En ambos casos, las autoridades universitarias pidieron a estudiantes y docentes tomar previsiones y mantenerse atentos a los canales oficiales para evitar contratiempos durante estos días.

Elecciones 2026: universidades suspenden clases por uso como centros de votación

San Marcos: suspensión de actividades

En el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, las actividades presenciales en la ciudad universitaria se suspenderán los días viernes 10 y sábado 11 de abril.

La decisión está vinculada directamente a su rol clave en el proceso electoral. Según la ONPE, San Marcos será el local de votación con mayor número de mesas en Lima Metropolitana, con un total de 100, lo que la convierte en uno de los puntos más concurridos durante la jornada electoral.

En los exteriores del campus ya se observaban movimientos logísticos previos a las elecciones, con preparación de espacios para la instalación de mesas de sufragio. Esta situación ha obligado a reorganizar el uso de aulas y ambientes, priorizando el despliegue electoral.

Comunicado de San Marcos

De acuerdo con el reporte en exteriores, algunos alumnos indicaron que fueron informados recién la tarde previa sobre el cambio de modalidad, lo que los obligó a reorganizar sus actividades. En ese contexto, las clases pasaron a ser virtuales y se restringió el acceso a las instalaciones, como parte de las medidas para facilitar la implementación del local de votación.

La universidad confirmó que las clases y labores académicas se reanudarán el lunes 13 de abril.

UNI: clases virtuales y cierre temporal de campus

Por su parte, la Universidad Nacional de Ingeniería adoptó una medida más amplia. La suspensión de actividades presenciales se extenderá desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de abril.

Durante esos días, las clases continuarán en modalidad virtual, en coordinación con las facultades y autoridades académicas. El objetivo es evitar la interrupción del calendario académico mientras se facilita el uso del campus para el proceso electoral.

Comunicado de la UNI

La UNI explicó que sus instalaciones también serán utilizadas por la ONPE para la organización de las elecciones, lo que implica el ingreso de personal, materiales y equipos necesarios para el funcionamiento de los locales de votación.

Las actividades presenciales se retomarán el martes 14 de abril, una vez concluidas las labores vinculadas al proceso electoral.

Al igual que en San Marcos, la decisión forma parte de un conjunto de medidas adoptadas a nivel nacional para asegurar que los espacios habilitados cumplan con las condiciones necesarias para recibir a los electores.

Más locales de votación y suspensión de clases en colegios

La suspensión de clases no se limita a universidades. El Ministerio de Educación informó que más de 10 mil colegios a nivel nacional dejarán de dictar clases presenciales si funcionan como locales de votación.

En Lima Metropolitana y el Callao, la ONPE habilitará 2,260 locales de votación, la mayoría de ellos instituciones educativas y universidades. Entre los recintos con mayor número de mesas, además de San Marcos, figuran la Universidad Ricardo Palma, la Universidad San Martín de Porres y la Universidad Nacional Agraria La Molina.

Ciudadanos peruanos revisan las listas de votación con su DNI para ubicar su mesa de sufragio en el exterior de un local electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También destacan colegios emblemáticos y espacios públicos que serán utilizados para garantizar el acceso de los más de 26 millones de peruanos habilitados para votar.

En este escenario, las autoridades recomiendan a estudiantes, padres de familia y electores verificar sus locales de votación y mantenerse informados a través de canales oficiales, especialmente ante cambios de último momento.