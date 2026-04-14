Perú

Venta de vehículos electrificados se dispara 77% en el primer trimestre de 2026

El avance del segmento estuvo impulsado por cambios en la preferencia de los consumidores y una mayor oferta de tecnologías, aunque su participación en el mercado total aún es reducida frente a otros países de la región

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Entre enero y marzo se comercializaron 3.627 unidades en total.
Entre enero y marzo se comercializaron 3.627 unidades en total. Foto: difusión

El mercado peruano de vehículos electrificados registró un fuerte dinamismo al inicio del 2026. En marzo se comercializaron 1.199 unidades entre híbridos y eléctricos, lo que representó un aumento de 57,3% frente al mismo mes del año previo, según cifras oficiales.

En el acumulado entre enero y marzo se vendieron 3.627 unidades, cifra que implicó un crecimiento de 77,3% respecto a igual periodo del 2025. El resultado confirma la aceleración en la adopción de estas tecnologías en el país.

Crecimiento que supera niveles previos

“El mercado de vehículos electrificados viene expandiéndose a niveles exponenciales. A modo de ejemplo, el volumen comercializado solo en los primeros tres meses del 2026 ya superó todo lo vendido en 2022”, sostuvo Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Por tipo de motorización, los híbridos ligeros (MHEV) pasaron a liderar el mercado con 1.573 unidades vendidas en el primer trimestre, tras crecer 83,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según el tipo de tecnología, los híbridos ligeros (MHEV) se posicionaron como los más vendidos en el primer trimestre, con 1.573 unidades comercializadas.
Según el tipo de tecnología, los híbridos ligeros (MHEV) se posicionaron como los más vendidos en el primer trimestre, con 1.573 unidades comercializadas. Foto: Suzuki

Los híbridos convencionales (HEV) se ubicaron en segundo lugar con 1.557 unidades y un incremento de 64,2%. En tanto, los híbridos enchufables (PHEV) alcanzaron 283 unidades, con el mayor avance porcentual (214,4%). Los eléctricos puros (BEV) sumaron 214 unidades, con un crecimiento de 41,7%.

Variación en la participación del mercado: factores que impulsan la demanda

La composición del mercado también registró ajustes. Los híbridos convencionales redujeron su participación de 47% a 43%, mientras que los híbridos ligeros aumentaron de 42% a 43%. Los híbridos enchufables pasaron de 4% a 8%, y los eléctricos puros retrocedieron de 7% a 6%.

“Los usuarios muestran un interés creciente por alternativas que permitan reducir el gasto en combustible y mantenimiento, especialmente en un contexto de costos energéticos con tendencia al alza”, indicó Morisaki.

El ejecutivo añadió que la preocupación por el impacto ambiental del transporte comienza a influir en las decisiones de compra, tanto de personas como de empresas. Asimismo, mencionó que la oferta de este tipo de vehículos se ha ampliado en el mercado local.

la creciente atención al impacto ambiental del transporte empieza a incidir en las decisiones de compra.
la creciente atención al impacto ambiental del transporte empieza a incidir en las decisiones de compra. Foto: Xataka

Brecha frente a la región

Pese al crecimiento, la participación de los vehículos electrificados en el mercado total sigue siendo limitada. A febrero del 2026, representaban el 5% de las ventas de vehículos en el país.

“Los países que lideran la transición energética en las ventas de vehículos en Latinoamérica son Uruguay, con una penetración de 43%, y Colombia, con 36%. También destacan Ecuador, con 24%; Brasil, con 16%; y Chile, con 12%”, precisó Morisaki.

Factores que limitan su expansión

Morisaki explicó que el menor desarrollo relativo del mercado responde a distintos factores. Entre ellos, el precio de los vehículos electrificados continúa siendo una barrera para una parte importante de los consumidores.

También señaló que persisten dudas sobre aspectos como la autonomía, el costo de reemplazo de baterías y el valor de reventa, aunque su impacto ha ido disminuyendo. Finalmente, mencionó la ausencia de incentivos económicos de gran escala, como subsidios, beneficios tributarios o programas de compras públicas.

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